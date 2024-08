“Yo, t’es toujours vivant ?” Un Youtubeur filme un cadavre et provoque un scandale

« C’est le vlog le plus fou que j’aie jamais fait, putain, vous ne verrez plus jamais un tel truc ». C’est sur ces mots que Logan Paul a introduit sa dernière vidéo YouTube, et d’une certaine manière, il avait plutôt raison. Une journée à peine après la diffusion du chef-d’oeuvre intitulé “On a trouvé un mec mort dans la Forêt du suicide au Japon”, la vidéo était supprimée sans plus de manières et la star se trouvait happée dans l’un des plus grands scandales qu’ait connu la plateforme.

La vidéo d’environ 15 minutes commence comme n’importe quelle autre vidéo du roi de la prank, selon une analyse publiée sur Social Blade, qui place Logan en 24e position du top des Youtubeurs les plus influents au monde. On voit notre héros grimper dans une voiture en compagnie de ses potes, puis entamer, tout en roulant, une conversation décousue où il confond allègrement la forêt Aokigahara (sur le mont Fuji) et les Fiji (l’archipel) en faisant le pitre sous son bonnet Toy Story. Enfin, la mauvaise troupe fait halte dans la forêt, l’explore quelques instants et tombe comme par miracle sur un corps sans vie.

« C’est ça la vlog life les mecs ! » plaisante Logan Paul en avançant dans la forêt.

La vidéo montre ensuite le cadavre en plan rapproché. Seul le visage de l’homme a été flouté. Au cours des huit minutes qui suivent, Logan se répand en exclamations et onomatopées, mimant le célèbre genre de la reaction video. “Je pense que le chapeau était une idée débile”, lance-t-il. “Arrête la putain de caméra” lui conseille l’un de ses amis. Bien entendu, ils continuent de filmer.

Entre deux plaisanteries et rires nerveux, Logan Paul tente maladroitement de sensibiliser son audience aux problèmes liés à la dépression et au suicide. Enfin, le gang de Youtubeurs s’échappe de la forêt, ce qui donne à Logan l’occasion de poser avec des jeunes fans australiens à l’orée du bois afin de faire quelques selfies. “Et si les gamins qui couraient devant la forêt découvraient le cadavre ? ” lance-t-il alors en matière de conclusion, singeant une prise de conscience sincère.

Logan Paul n’a pourtant pas hésité à balancer la vidéo intégrale à sa jeune – voire très jeune – audience, composée d’un grand nombre de mineurs non avertis. 48h plus tard, il était l’objet d’un véritable scandale qui l’a obligé à s’excuser publiquement. 6 millions de personnes avaient déjà vu la vidéo.

Mais qui est ce type ?

Le YouTubeur de 22 ans a connu une petite célébrité en 2014 sur la plateforme Vine. À travers des mini-clips de 6 secondes, il a montré un certain talent pour la comédie, un excellent sens du timing et un attrait pour le genre slapstick. Dans ce cadre, il s’est accoutumé à déclencher les rires dans n’importe quelle situation, et particulièrement dans les situations absurdes. Fort de cette confiance en lui, Logan est parti à l’assaut de YouTube puis de Facebook, et a travaillé sur de grosses productions américaines.

À cette occasion, il a changé de format de prédilection. Plutôt que de se contenter de vidéos survoltées où les cascades tiennent une place importante, il a résolu de tourner des vlogs afin de documenter sa vie quotidienne. Le succès étant au rendez-vous, il s’est également essayé au style prank, en piégeant des individus afin de leur provoquer des réactions inattendues. Il a ainsi pourri les parties de Pokemon Go de centaines de joueurs à Central Park en faisant de faux signalements de pokemons rares. Il a également terrorisé son voisinage à Los Angeles en compagnie de son frère Jake, s’attirant le titre de “Pire mec du monde.”

Capitalisant 15 millions d’abonnés sur YouTube et plus de 16 millions de fans sur Instagram, Logan Paul a assis sa popularité à l’aide de clips musicaux, d’apparitions guest dans CSI: Special Victims Unit series, ou encore en jouant dans The Thinning et Airplane Fashion, des films disponibles sur le service de streaming de Youtube, YouTube Red.

“Tu peux crever en enfer”

Logan Paul s’est copieusement excusé de son erreur, d’abord par tweet, puis en sanglotant devant la caméra. Les réactions qui ont suivi ce mea culpa n’ont guère été tendres. “Tu me fais vomir, tu es une énorme merde. Le suicide n’est pas une blague, tu peux bien crever en enfer”, voici en substance le tweet de la star de la série Breaking Bad, Aaron Paul. D’autres célébrités y sont allées de leur petit mot caustique, comme PewDiePie ou boogie2988. Quant aux médias américains, ils ont été impitoyables.

La star assure dans ses excuses publiques qu’il n’a jamais cherché à monétiser la vidéo de la forêt d’Aokigahara. Nous ne saurons jamais quelle était l’intention exacte de cette initiative, qui, on le sait, n’aura jamais atteint son but : faire rire.

On pourrait voir la vidéo comme la simple mise en situation d’un jeune homme candide qui ne sait pas comment gérer une situation traumatique – et on aurait raison. Logan Paul n’a cessé de répéter que sa découverte l’avait extrêmement perturbé et qu’il n’avait jamais vu de corps sans vie avant ça. C’est de cette confusion matinée d’horreur que sont sortis, dans le plus grand désordre, plaisanteries, auto-critiques, remarques déplacées, zooms et déplacements erratiques de la caméra. On ne doute pas que le YouTubeur ait été surpris par ses propres émotions lors de la scène.

Si ces réactions sont pour le moins inappropriées, elle sont, du moins en partie, compréhensibles. Ce qui est injustifiable, ce n’est pas tant d’avoir réagi comme un jeune benêt surpris par sa propre audace que d’avoir diffusé la vidéo auprès de millions d’abonnés, sans réfléchir.

Ce que le drame dit de l’évolution de YouTube

Au final, Logan Paul est une boite de prod constituée d’un unique individu. Une boite de prod qui réunit une audience de 15 millions de personnes avec des vidéos diffusées quotidiennement. Pour lui, comme pour la plupart des créateurs de contenu qui ont fait leurs débuts dans la sphère amateur, la notion de responsabilité est généralement proportionnelle à la viralité du contenu, et donne lieu à des règles éthiques tacites.

La plupart du temps, ces règles éthiques se suffisent à elles-mêmes. Elles sont parfois formulées de manière explicite, comme sur le Press Code qui encourage à respecter les victimes et les personnes en souffrance lors du travail journalistique, pour la collecte de témoignages en particulier. Logan Paul a, à l’occasion de cette vidéo, piétiné ces règles sans le moindre égard pour son audience – et le fait qu’il ne soit pas journaliste n’atténue en rien ses manquements.

Les psychologues incitent généralement les créateurs de contenu d’être particulièrement prudents lorsqu’ils rapportent des faits de suicide, afin de ne pas encourager les personnes dépressives à les imiter. Ainsi, les recommandations de la fondation allemande d’assistance aux personnes dépressives conseille de ne pas fétichiser, mettre en scène ou rendre hommage à des lieux où des suicides ont eu lieu, et d’éviter absolument les effets d’annonce sulfureux concernant ce thème.

“Toutes nos pensées vont à la famille de la victime” : ce que YouTube dit de l’événement

À la demande de Motherboard, un porte-parole de YouTube nous a transmis le communiqué officiel concernant le drame : “Toutes nos pensées vont à la famille de la victime. YouTube condamne le contenu violent, sanguinolent, présenté de manière choquante, sensationnaliste ou irrespectueuse”. Selon la plateforme, la vidéo du jeune homme de 22 ans remplissait plusieurs de ces critères. “Nous travaillons avec des groupes tels que le National Suicide Prevention Lifeline afin de fournir des supports de formation disponibles dans nos centres YouTube safety”. Le sous-texte est clair : si vous tombez sur un contenu offensant sur Internet, personne ne vous oblige à le regarder jusqu’au bout.



Paul aurait-il pu tourner une vidéo sensiblement différente sur son expérience traumatique ? Oui répond YouTube, “si une vidéo contient du contenu sensible, elle restera en ligne pour peu qu’elle soit accompagnée d’un commentaire ou d’informations appropriées, et que son accès soit restreint à des personnes en âge de la regarder”. S’il avait voulu faire les choses correctement, notre YouTubeur aurait dû, d’une part, peser le poids des images qu’il mettait en scène, et, d’autre part, les contextualiser pour favoriser une distance critique. À l’inverse, il a pris le parti d’adopter un regard cynique sur la mort. Il a négligé les aspects les plus tragiques du suicide, en détournant l’attention sur sa propre personne : dans la vidéo, on ne contemple pas un drame, mais les affres d’un petit con faussement déglingo très fier de porter un bonnet ironique devant le corps d’un homme décédé. “C’est ça la vlog life les mecs !” plaisante Logan Paul en avançant dans la forêt.

Modérer de manière plus fine et plus efficace le contenu qui circule sur sa plateforme est le premier devoir de YouTube – surtout quand ses stars exposent à leur audience du contenu qui n’est pas seulement maladroit, mais possiblement traumatisant. Dans le cas de Logan Paul, la suppression de la vidéo n’aura pas suffit à endiguer la crise. Elle est déjà hébergée ailleurs, bien évidemment. Et s’attire chaque jour des centaines de milliers de vues de personnes non averties.