10 Lagu Keren Yang Ternyata Nadanya Pakai Sample Lagu Lain

Ketika pertama sampling synthesiser diproduksi, alat ini bikin rekening bank peminatnya raib seketika. Harganya pada akhir dekade 70 mencapai $18.000 (atau setara Rp772 juta dalam nilai uang saat ini) per unit, perkakas ini hanya jadi mainan musisi tertentu saja dan imbasnya seni cut-and-paste belum bisa dinikmati publik luas sampai paruh kedua dekade 80an, ketika produk yang lebih ramah dengan dompet membanjiri pasaran. Di masa inilah, produser yang kini punya nama besar—Dr Dre salah satunya—dan kebanjiran banyak order mulai mengenal mesin sampling serta sedikit demi sedikit mulai menguasai dunia, bermodal segepok koleksi vinyl soul 80’an.



Fast forward kira-kira 20 tahun kemudian, sampling sudah jadi bagian integral dari musik kekinian, seperti kuku di tubuh manusia normal. Sudah pasti ada. Enggak percaya? Tahu lagunya Drake yang “Hotline Bling”? itu dibikin pake sample. “Mask Off”-nya Future juga ada samplenya. “Big For Your Boots,” lagunya Stormzy—track ini juga dibangun dari juga sample lagu lain. Tapi, sample yang digunakan MC asal Croydon ini termasuk sudah dideteksi dari kawan-kawan rappernya di Amerika Serikat. Selidik punya selidik, lagu ini menggunakan secuik sample dari track house sebuah band Chicago yang dirilis tahun 1986. Stormzy cuma mengulang sample itu terus menerus secara subtil di sepanjangan lagi Intinya: sample ada di mana-mana. Dan ini bukan kondisi yang harus bikin kita khawatir. Malah sebaliknya, penggunaan sample bikin musik jadi lebih menarik, apalagi kalau yang bikin bener-bener jago.



Kendati lagu asli punya pesona tersendiri, ada suatu yang indah dalam seni menggunakan sampling. Lebih dari itu, sample jadi pintu menemukan musik-musik keren antah berantah—dan kadang dari genre yang enggak kita suka-suka amat. Nah, di bawah ini adalah beberapa lagu yang menggunakan sample antah berantah. Kalian boleh menebak-nebak asal samplenya. Tapi maaf nih yak, kalau tebakan kalian benar, kami enggak akan ngasih hadiah. Ingat ini artikel bukan cerdas cermat.

Beyonce – “Crazy in Love” / Chi-Lites – “Are You My Woman (Tell Me So)”

“Crazy In Love” adalah perwujudan dari puncak-puncak prestasi penulisan lagu pop. lagu ini langsung nyantol, kaya dengan hook. Belum lagi, sumbangan bar dari Jay-Z bikin lagu ini begitu ikonik. Inilah lagu yang, menurut kami lho ya, bakal didengarkan oleh umat manusia mungkin sampai nanti ketika merasa indera pendengaran sudah tak dibutuhkan dalam proses evolusi. Tapi meski talante Beyonce dan Jay-Z haram dipandang sebelah mata, “Crazy In Love” berhutang banyak pada kuartet 70an Chi-Lites dan lagu mereka “Are You My Woman (Tell Me So)”. Silakan pencet tombol play di tautan video di atas dan rasakan sendiri lagu yang kelak disulap jadi salah satu track paling megah Beyonce.

Daft Punk – “Digital Love” / George Duke – “I Love You More”

Tatkala orang menjuluki Daft Punk sebagai duo musisi elektronik terbaik sepanjang masa, mereka melupakan salah satu keunggulan sepasang musisi Perancis ini: mereka terlalu jago memilih part paling bersinar dari sebuah lagu yang biasa saja. Contoh kasusnya “One More Time”. Riff eskatik dalam lagu ini nongol pertama kali di detika ke-34 dari lagu “More Spell On You” milik Eddie John. Namun, keahlian memilih mereka paling kentara ketika duo ini nyolong bagian-bagian keren dari lagu George Duke berjudul “I Love You More”—cuma 10 detik pertamanya doang sih—dan menggunakannya untuk menggubah—kemungkinan besar lagu paling romantis yang keluar dari hati sebuah robot—“Digital Love.”

Rihanna – “Work” / Richie Stephens & Mikey 2000’s “Sail Away Riddim”

Yang ini bikin kami terpukau, beneran deh. Butuh bukti? Coba dengar di lagu “Sail Away Ridddim” milik Richie Stephens & Mikey 2000s yang diubah jadi taburan bubuk emas atau (tergantung gimana kamu ngerasanya) kehilangan kegarangannya ketika dijadikan fondasi lagu Rihanna “Work.”

Eminem – “My Name Is” / Labi Siffre’s “I Got The…”

Bukti kehebatan Dre sebagai seorang produser handal: mengubah riff “I Got The..” milik Labi Siffre yang biasa saja jadi lagu Eminem yang super keren. Sampai saat ini, belum ada karya jurnalistik yang mampu menjelaskan bagaimana Dre melakukannya.

Kendrick Lamar – “Bitch Don’t Kill My Vibe” / Boom Clap Bachelors “Tiden Flyver”

Musik dalam lagu “Bitch Don’t Kill My Vibe” kental nuansa yang adem dan menenangkan. Makanya, jangan kaget kalau lagu aslinya digubah di Skandinavia. Tepatnya, di Denmark oleh sebuah grup bernama Boom Clap Bachelors. Dengarkan lagu aslinya. Lebih asik mungkin sambil yoga. Jangan lupa selaraskan nafas. Hirup semua yang keren dari lagu dan hembuskan perlahan. Ulang seperlunya. Namaste.

Kanye West – “New Slaves” / Omega – “Gyöngyhajú Lány”

Tak selamanya track marah-marah mengambil sample lagu marah-marah juga. seringnya malah sebaliknya. Misalnya, track “New Slave” Kanye West. lagu yang isinya cuma unek-unek ini memakai sample lagu surgawi milik Omega “Gyöngyhajú Lány.” cukup mainkan lagu aslinya. Dalam 30 menit kalian menemukan apa yang kami maksud.

Tyler, the Creator – “911 / Mr Lonely” / The Gap Band – “Outstanding”

Lebih sebuah perombakan sebuah melody dari sekadar sample. Tapi, apapun itu, hasilnya tetep nendang. Kamu cukup menunggu 50 detik, hasil reka ulang “Outstanding” muncul dalam lagu “911 / Mr Lonely” .

Gnarls Barkley – “Crazy” / Gianfranco Reverberi – “Last Men Standing”

Ya Ampun, mungkin sample lagu “Last Men Standing” yang bikin lagu “Crazy” seperti seorang kepayahan menembus angin puyuh buat ke Bar doang. “Crazy” kedengeran seperti seorang koboi yang baru difitnah.

Robbie Williams – “Rock DJ” / Barry White – “It’s Ecstasy When You Lay Down Next To Me”

Yessssssssssss! Langsung ditekan saja tombol playnya. Yang satu ini bahkan tak perlu penjelasan.

Lupe Fiasco – “Kick Push” / Celeste Lesgapi – “Bolero Medley”

Soundtrakk mengubah suara penyanyi asal Filipina beserta komposisinya”Bolero Medley” menjadi lagu paling keren tentang skateboard. Salah satu capaian terkeren manusia. Titik.

