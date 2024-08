10 Rapper Perempuan yang Wajib Kamu Pantau Dari Sekarang

Udah bukan zamannya lagi meragukan rapper-rapper perempuan. Keberhasilan Cardi B dan Stefflon Don di tahun 2017 membuat rilisan-rilisan di 2018 jadi patut dinantikan. Tanpa berlama-lama lagi, berikut kami sajikan daftar rapper perempuan yang perlu kamu awasi dari sekarang

1. City Girls

Dikontrak Quality Control (label rekaman Migos, Stefflon Don dan Lil Yachty), duo Floridian ini belum merilis banyak musik. Single debut mereka dari saudara-saudara yang putus asa dan keajaiban yang tiada duanya, ketika J.T dan Yung Miami mampir di Kawasakis, makan lilitan buah dengan air dan memakai pakaian Givenchy dan Kente. Bagian Lil Kim, sedikit Khia dan sedikit 2 Live Crew, duo ini menjadikan Miami kembali penting di peta rap-rap perempuan.

2. Kodie Shane

“Bintang pop modern”ini telah membuat banyak hal sejak satu atau dua tahun terakhir, tetapi 2018 sepertinya adalah masanya Kodie. Lahir di Atlanta di keluarga musik (bibinya adalah Cherelle, saudara perempuannya berada di Blaque) Kodie sudah memiliki kolaborasi dengan Lil Yachty (dia adalah anggota berbayar di tim berlayarnya) dan Lil Uzi Vert dan menganggap Coach K dari Quality Control sebagai seorang mentor.

3. Saweetie

Singkatnya, rilisan rapper Bay Area mendaur My Neck milik Khia, telah mendapatkan enam juta views. Icy Girl menganggap lulusan USC berusia 21 tahun ini sebagai “ a cash money mama who be dining in Bahamas/ Eating fettuccine pasta with the scallops and the lobster”. Kami tidak peduli di mana dia makan, kami hanya ingin lebih banyak dari MC Perawatan Tinggi ini!

4. Asian Doll

Ratu para remaja masa kini tersebut terkenal lewat Soundcloud pada 2017, berkat lagu-lagu trippy trap macam Real Bitch Anthem dan Poppin. Tiap singlenya berhasil meraih jutaan views. Tahun ini, dia sudah punya EP OuttaSpace. Perempuan asal Texas berusia 21 tahun ini jelas patut dinantikan karya-karya selanjutnya.

5. Flohio

Membuat debut pembukaannya tahun lalu melalui video Gaiko-diarahkan untuk SE16 God Coloney, selatan London Flohio sejak itu menghiasi halaman-halaman suci Vogue Inggris dan telah dipuji oleh hampir setiap outlet musik.

6. Dis

Kami telah mendengar dua lagu oleh Dis dan kami sangat menyukainya. Pada Mad-nya Tentang Bars Dis “ghetto bops”, kepercayaan dirinya dan kemampuannya jauh melampaui usianya. “In the rave I barge man like it’s rugby/ Might bop through in my sliders cah anywhere I walk comfy.” Mantep.

7. Quay Dash

Kami mencintai ratu New York ini. Dibesarkan di panti asuhan di seluruh kota, hidup tidak mudah bagi rapper trans yang satu ini, tetapi ia menuangkan seluruh dirinya ke dalam rima. EP Transphobic berisi empat lagu terbaru untuk mengoreksi banyak kesalahan, sementara Decline Him menyalurkan beberapa Lil Kim dalam karena Quay menghitung uang dan potongan harga fuckbois. Kami ingin melihat Quay melampaui dari andalan Soundcloud untuk mengarusutamakan bintang pop—tepat di mana dia pantas mendapatkannya.

8. Ms Banks

Pertama ditampilkan di i-D kembali pada tahun 2014 (dan lagi secara online tahun lalu), yang benar-benar ace Ms Banks dibangun di pendengarnya sepanjang tahun 2017, memenangkan banyak penggemar di sepanjang jalan, termasuk Nicki Minaj. Kini, rapper selatan London yang menyukai metafora punchy dan perumpamaan yang bijaksana sedang mempersiapkan 2018 yang lebih besar; saksikan untuk mixtape Coldest Winter Ever, karena turun bulan ini.

9. Rico Nasty

Kamu sudah mendengar rap Maria Kelly—kamu mungkin belum mengetahuinya. Setelah tampil di soundtrack pada seri kedua Insafure yang patut dicontoh, serta aksi yang dikemas The Fate & The Furious, pria berusia 20 tahun dari Baltimore ini menggambarkan suaranya sebagai “perangkap gula”. Manis! Menampilkan bersama Lil Boat dan Lil Yachty di Mamacita dari Fate yang disebutkan sebelumnya, pria berusia 20 tahun yang penuh cinta ini merilis mixtape pertamanya di sekolah menengah sebelum membuat namanya dengan iCarly pada tahun 2016, kemudian membanjiri net dengan mixtapes seperti Sugar Trap 2 dan Tales of Tacobella. Kami mencintai gadis mesum ini dan rap kejamnya!

10. Cupcakke

i-D sudah menjadi penggemar setia MC yang sering melempar rima bertema feminisme seks positif ini. Jika kamu belum mendengarkan album Cupcakke yang bertajuk Vagina, kamu rasanya perlu segera melakukannya.

