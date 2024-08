15 Adegan Makanan Paling Ikonik di Sejarah Film

Makanan selalu memiliki tempat istimewa dalam seni visual karena kemampuannya mengemas lapisan-lapisan makna dan perasaan ke dalam format ukuran kecil yang dapat dikenali. Bagi sineas, makanan adalah alat ampuh untuk membungkus dekaden, nostalgia, dan bahkan keanehan di layar. Tidaklah mengherankan bahwa beberapa momen paling ikonik dalam film klasik—kami menggunakan definisi klasik yang berarti dibuat sebelum tahun 1990—berkisar pada tindakan membuat dan mengonsumsi makanan. Berikut adalah 15 momen makanan terbaik dalam film klasik. (Catatan: banyak spoiler nih).

1. 50 telur rebus dalam Cool Hand Luke (1967)

Videos by VICE

“Saya bisa makan 50 telur,” kata Luke Jackson (Paul Newman), mantan tentara yang dipenjara karena kejahatan non-kekerasan, menyombongkan diri kepada sesama napi. Dipenuhi dengan simbolisme agama, film ini berusaha keras untuk membangun karakter Luke sebagai seorang martir mirip Kristus. Setelah berhasil memakan ke-50 telur untuk memenangkan taruhan, dan mendapatkan simpati semua orang yang menonton, Luke terbaring di atas meja—mencerminkan penyaliban Yesus dan bayangan nasibnya.

2. Kentang tumbuh dalam Close Encounters of the Third Kind (1977)

Film fiksi ilmiah ini adalah karya terbaik Steven Spielberg. Teknisi listrik kerah biru Roy Neary (Richard Dreyfuss) melihat UFO dari jarak dekat, yang membuatnya sangat tertarik dengan wahana antariksa dan juga bentuk misterius seperti gunung. Obsesi itu mengganggu kehidupan keluarganya, yang digambarkan dalam adegan makan malam yang ikonis dan emosional di mana dia memahat bentuk misterius itu, yang terungkap adalah Wyoming’s Devils Tower, dengan kentang tumbuk sementara anak-anaknya diam-diam menangis untuk ayah mereka yang termakan delusi.

3. Makan siang dalam The Breakfast Club (1985)

https://www.youtube.com/watch?v=fT1EbZH0YVs

Ingat pengalaman menghakimi, atau dihakimi, karena bekal makan siang yang kamu bawa ke sekolah? Kultus klasik sekolah menengah ini menampilkan lima mahasiswa stereotip—atlet, ratu prom, kutu buku, kriminal, dan keranjang—dikurung di perpustakaan bersama selama akhir pekan. Saat makan siang, masing-masing mengeluarkan makan siang yang dikemas dari rumah yang mengungkapkan lebih banyak tentang kepribadian mereka. Gadis populer tajir, Claire (Molly Ringwald), membawa sushi mewahnya dengan kecap asin, yang membuat Bender (Judd Nelson) menjadi jijik dan bertanya dengan jijik, “What’s that?”, sementara dia sendiri tidak membawa bekal apapun. Di sini, makanan tidak hanya menawarkan wawasan tentang latar belakang setiap karakter, tetapi juga membuka jalan untuk percakapan di antara mereka.

4. Kencan spageti in Lady and the Tramp (1955)

Kisah cinta yang lebih baik daripada Twilight, Lady and the Tramp mewakili yang musikal terbaik Disney tua. Fakta menarik: Walt Disney telah merencanakan untuk menghapus adegan ikonik ini, berpikir bahwa itu tidak romantis. Anak laki-laki itu salah. Kita semua akan beruntung memiliki kencan yang berakhir dengan sempurna seperti ciuman spageti para anjing yang tak disengaja.

5. Semua di Babette’s Feast (1987)

Berdasarkan cerita pendek oleh Isak Dinesen (nama asli: Karen Blixen), film Denmark pemenang Oscar ini menawarkan beberapa sinematografi makanan yang paling berkesan yang pernah ada. Cerita ini berkisah tentang dua saudara perempuan Protestan di semenanjung Jutland terpencil, yang suatu hari dikunjungi oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai pengungsi Prancis dan meminta untuk bekerja untuk mereka sebagai pengurus rumah tangga. Ternyata, ia adalah mantan koki restoran Paris yang terkenal—ia memutuskan untuk mempersiapkan santapan pesta Natal yang benar-benar akan mengubah hidup mereka. Belas kasihan, ironi, dan pengampunan semuanya ada di menu.

6. Kuning telur dalam Tampopo (1985)

https://www.youtube.com/watch?v=SQKGr7-Rjlg

Sebagai ode untuk ramen, Tampopo membantu memperkenalkan mie Jepang kepada khalayak Amerika yang sebagian besarnya masih asing dengan hal-hal tersebut. Film ini juga dibintangi Ken Watanabe, yang memainkan salah satu dari dua sopir truk yang terobsesi dengan ramen yang membantu janda tituler, Tampopo (Nobuko Miyamoto), mempelajari bagaimana membuat mie yang enak. Tetapi untuk menemukan momen makanannya yang paling ikonik, jangan hanya perhatikan ramennya: ada alur cerita sekunder yang melibatkan seorang gangster yang menjengkelkan secara seksual dan kekasihnya. Dalam peran pendukung terbesar untuk telur sejak Cool Hand Luke, mereka mengulurkan kuning telur dengan menggunakan mulut mereka sampai meledak, menetes ke dagunya dalam adegan yang sugestif dan eksplisit.

7. Makan malam dalam Alien (1979)

Nah, ini baru grotes. Kami tidak akan membeberkan dengan yang satu ini, tetapi apakah kamu ingat kata-kata “chest burster”? Film horor sci-fi Ridley Scott ini menyajikan salah satu cara terburuk untuk mati: sambil makan.

8. Catatan-catatan untuk toko kue dalam The Cook, the Thief, His Wife, & Her Lover (1989)

https://www.youtube.com/watch?v=TuDrYOw4tBU

Berlangsung di sebuah restoran mewah Prancis, drama kriminal romantis Peter Greenaway yang terkenal indah ini adalah komentar kontroversial tentang kelas dan kekuasaan, dengan banyak sekali citra makanan-sebagai-erotisme yang dikemas antara perkumpulan rahasia dan pembunuhan mengerikan. Di sini, pemilik restoran yang gaib, Albert (Michael Gambon), menguliahi satu meja tentang cara makan seperti “gourmet,” yang membuat jengkel istrinya yang sebenarnya cerdas, si Georgina (Helen Mirren), yang main mata dengan seorang calon kekasih baru sambil ngemil sepotong asparagus.

9. Pertikaian makanan di kantin dalam Animal House (1978)

Dimulai dengan “What a Wonderful World” karya Sam Cooke dan berakhir dengan pertarungan makanan habis-habisan, adegan dalam komedi kuliah subversif John Landis adalah momen besar bagi almarhum John Belushi, yang memainkan sersan di persaudaraan kelas bawah. Dalam wawancara dengan sutradaranya, terungkap bahwa adegan itu sepenuhnya diimprovisasi dan diambil dalam satu pengambilan.



10. Montase “Bread and Butter” dalam 9 1/2 Weeks (1986)

Film klasik kultus erotis ini mengisahkan Wall Streeter John (Mickey Rourke) dan asisten galeri seni Elizabeth (Kim Basinger) di banyak episode memalukan, mulai dari threesome dengan pelacur hingga pseudo-makeup sex di sebuah toko porno. Tetapi ini adalah adegan makanan-sebagai-jimat yang luar biasa, yang soundtracknya diisi oleh “Bread and Butter” The Newbeats, yang menonjol dari perbudakan dan seks di ruang publik. Sirup batuk dan jalapeños tidak pernah menggairahkan seperti saat ini.

11. Restoran Cina saat natal dalam A Christmas Story (1983)

Ya, bagian paduan suara Natal dengan aksen palsu pada adegan ikonik ini sangat rasis, tetapi masih menonjol karena penggambarannya (dan pemenggalan kepala) dari bebek Peking yang sekarang terkenal, yang disebut oleh protagonis Jean Shepherd “kalkun Tiongkok.” Dan bagi banyak orang keluarga yang tidak merayakan Natal, atau merayakannya di restoran Cina, adegan ini tetap relatable.

12. Pastrami, gandum hitam, dan orgasme palsu dalam When Harry Met Sally (1989)

Jauh sebelum Master of None menyoroti restoran-restoran terbaik di New York, Harry (Billy Crystal) bertemu dengan Sally (Meg Ryan) di Katz’s Delicatessen yang dicintai banyak warga kota. Di antara suapan pastrami dan gandum hitam yang terkenal, pasangan ini berdebat tentang apakah perempuan pura-pura orgasme atau tidak. Yang membuat Harry kecewa, Sally melakukan pertunjukan Oscar yang layak untuk membuktikan bahwa dia salah, memimpin satu tamu terdekat untuk secara diam-diam memberi tahu servernya, “Saya mau pesan apapun yang dia tadi pesan.”

13. Kue perkawinan armadillo dalam Steel Magnolias (1989)

Dengan pemeran perempuan all-star, Sally Field, Dolly Parton, Shirley Maclaine, Daryl Hannah, Olympia Dukakis, dan Julia Roberts—dramedy ini menceritakan kisah nyata tentang ketahanan dan komunitas di kota kecil Louisiana. Dalam adegan yang tak terlupakan, calon suami Julia Roberts, yang diperankan oleh Dylan Mcdermott, meminta kue red velvet berbentuk armadillo untuk hari pernikahan mereka, menyoroti tradisi Selatan di mana calon mempelai laki-laki memiliki kue pengantin yang terpisah dari kue pengantin utama.

14. Kedai susu Korova dalam Clockwork Orange (1971)

Sebuah kedai susu yang menjual minuman bercampur narkoba menjadi panggung untuk drama misteri distopian yang disutradarai Stanley Kubrick ini. Tempat nongkrong untuk preman dan pemerkosa Alex (Malcolm McDowell) bersama dengan gengnya yang beranggotakan “droog,” perabotan bar dibangun dalam bentuk perempuan telanjang, dengan “milk-plus” keluar dari puting. Susu tampaknya mewakili kebeliaan karakter dalam film ini—inosens yang dirusak oleh kekerasan gelap.

15. Eskrim cone dalam Charade (1963)

https://youtu.be/-6kVibYIpmU?t=1h9m43s

Film technicolor crime-romance besutan Stanley Donen terkenal karena chemistry antara Regina (Audrey Hepburn) dan Peter (Cary Grant), dicontohkan dalam adegan ini di mana Peter membeli Regina es krim cone, namun Regina langsung menumpahkannya pada Peter. Tambahkan makan es krim di depan Sungai Seine ke daftar kencan Paris yang sempurna.