2018 Diramalkan Jadi Tahunnya Kopi Jamur dan Taco Nangka

Setelah dibeli secara mengejutkan oleh Amazon, perusahaan milik orang terkaya dunia Jeff Bezo, tak aneh jika kemudian The Whole Foods memiliki visi yang jauh ke depan. Memang Jeff dari dulu selalu gatal ingin mengeksplorasi luar angkasa.



Jaringan toko bahan makanan yang berasal dari Austin, Texas itu baru-baru ini mengeluarkan proyeksinya setahun ke depan “Whole Foods Market reveals top food trends for 2018,” yang berisi sepuluh bahan makanan yang bakal ngetren tahun berdasarkan pilihan para pakar dan pembeli global.



Penasaran apa saja yang bakal sering tersedia di piring atau daftar belanjaan kita tahun depan? Jadi, menurut para “peramal tren berpengalaman” dengan “total pengalaman selama 100 tahun dalam bidang produksi bahan pangan dan penelitian pilihan konsumer,” ada banyak bahan makanan baru yang bakal naik daun tahun depan—beberapa di antaranya akan bikin kalian terperangah.



Yang pertama adalah “beragama makanan beraroma bunga,” seperti lavender latte and elderflower lemonade. Ini berarti kalian enggak harus repot-repot jadi pecinta alam dadakan, pakai baju “My Trip My Adventure” dan menjelajahi alam liar untuk mencium bau bunga eksostis. Mulai tahun depan, kalau cuma perlu nongkrong di kios kopi terdekat untuk bisa menikmati bau bunga lavender misalnya.



Berikutnya, tren baru lainnya yang bakal muncul di ranah kuliner tahun depan adalah “super powders” yang bisa dengan mudah dicampurkan ke minuman. Menurut para pakar yang menyusun daftar ramalan ini, “para pecandu smoothie akan menuangkan bubuk-bubuk seperi spirulina, kale, herbs, dan bubuk dari akar tumbuhan yang bikin fotomu keren meski enggak dipermak pakai filter Instagram.” Ternyata, The Whole Foods tak hanya asal jeplak saat merilis ramalan tren ini. Penyelidikan singkat kami akan tagar #spirulina di Instagram menunjukkan bahwa bubuk yang satu ini memang sedang digemari.



Makanan aroma bunga dan “super green” tentu saja bukan tren yang bikin kalian geleng-geleng kepala. Ramalan yang dikeluarkan The Whole Foods mulai terasa ganjil begitu masuk seksi “functional mushroom,” yang menyebutkan bahwa kopi dan produk pembersih berbahan dasar jamur bakal jadi buruan para pecinta kuliner tahun depan.



Dan, tahukah kalian kalau taco masih bakal jadi “tren” tahun depan?



“Kegilaan akan makanan Latin belum menurun, tapi taco punya nyawanya tersendiri,” demikian disebutkan dalam rilisan pers The Whole Foods, seakan-akan kita enggak tahu taco itu makanan macam apa. Namun, yang dimaksud jaringan toko makanan ini memang beda. Kalau kamu penasaran bagaimana rasa taco setahun ke depan, menurut The Whole Foods, taco di tahun 2018 akan disajikan dalam bentuk taco shell bengkuang sisir dan al pastor nangka.



Tren yang menarik lainnya mencakup produk-produk dari sisa bahan makanan seperti “acar kulit semangka, pesto beet-green dan selada batang brocoli”; makanan-makanan “high-tech” seperti snack-snack bergizi dan susu yang dari nabati contohnya susu pisang; serta bahan makanan dari timur tengah seperti terong dan buah-buahan kering.



Intinya, dari senarai tren yang dikeluarkan The Whole Foods, kelihatan banget kalau perusahaan ini mulai menerima, atau setidaknya meramalkan, pergeseran ke arah makanan yang berbahan dasar tumbuhan dan makanan yang dikemas ringkas namun memiliki kandungan nutrisi tinggi.



Atau, siapa tahu, The Whole Foods hanya meramalkan bahan makanan yang bakal diangkut di pesawat luar angkasa milik Jeff Bezo.