40 Kalimat Pembuka Percakapan Paling Horor Saat PDKT Lewat Tinder

Ada banyak alasan orang menggunakan aplikasi kencan macam Tinder. Ada yang serius beneran demi dapat pasangan, ada yang mau hook-up doang, ada yang cari teman jalan-jalan saat berkunjung ke suatu daerah, sebagian murni cari teman, atau ada juga yang jadiin Tinder pemuas hasrat pengen nge-judge orang aja. Demikian realitasnya.

Nah, ketika kedua belah pihak sama-sama swipe kanan, muncul kesempatan buat ngobrol lewat fasilitas chatting di Tinder. Ini sih yang seringnya bikin peer. Biasanya ada aja pengguna Tinder yang gengsian ogah mulai chat duluan. Ada yang baru tiga detik match langsung kirim sapaan. Bagian ini paling tricky. Jargon iklan jadul bilang “kesan pertama begitu menggoda.” Selanjutnya? Kalau kalian melontarkan kalimat pembuka obrolan yang bapuk, atau malah bikin ilfil, hasilnya tentu saja bencana.



Nah pertanyaannya, sapaan awal macam apa sih yang kerasa horor bagi para pengguna Tinder di Indonesia? VICE mengumpulkan beberapa jenis conversation starters dari pembaca sekalian—cowok maupun cewek—yang menceritakan pengalaman riilnya di masa lalu. Tentunya, yang kami akhirnya masukkan daftar ini termasuk pembuka obrolan paling bikin males. Kalau kalian merasa pernah memakai salah satunya, bertobatlah nak. Sebaiknya enggak usah kalian pakai lagi deh.

Berikut 40 kalimat pembuka obrolan horor (dan bikin ilfil) menurut pengguna Tinder di Tanah Air. Mana yang menurut kalian paling horor?

1) “Knp kok ce cantik ky kamu main tinder….”

2) “Itu anjing elo??? Astagfirullah kok ce berhijab main anjing.”

3) “Hi, rumah kamu di mana?”

4) “Hey, what it’s like working at VICE?”

5) “Btw, suka sushi enggak, kira-kira mau enggak aku traktir?”

6) “Love your lips.”

7) “I want you to sit on my face.”

8) “Nice to match you.”

9) “Lagi ada lowongan kerja enggak di tempat elo?”

10) “Hi btw, kamu tertarik FWB enggak?”

11) “Halo (your name) the-pseudo girl…” (what did you mean dude?!)

12) “Hey you! Out there on the road, always doing what you’re told, can you help me!” (Sorry dude, I don’t get what you mean)

13) “Hai hai VICE girl!”

14) “Lipsticknya bagus deh di foto kedua. Pasti udah banyak fuccboi ngomong itu di sini ya?”

15) “Cari kenikmatan boleh?”

16) “Guy like me swipin for a fuccboi like you. If I fucc you will you take one of me stories. Plz”

17) “OMG I’m talking to a reporter here. I always perceived reporter just like in spotlight movie.”

18) “Terakhir ngewe kapan?”

19) “Is that really you in that second picture?”

20) “Elo baca buku apa yang di pantai?”

21) “Halo, gue (nulis namanya). Gue suka gaya baju elo!”

22) “Halo. Here’s a picture of my dick.” *sending GIF*

23) “ASL? or are you too young to understand that joke.”

24) “Does it hurt? [Respond: what hurts?] ‘When you fall down from heaven.”

25) “Udah pernah nonton Definitely Maybe belum? Gue suka banget deh film romantis kaya gitu.”

26) “No ONS, NO SEX, Friends only……….”

27) “Knock knock!” (Plis deh)

28) “Hello Ramona Flowers…”

29) “Kamu beneran ke-kananin aku, karena aku pakai superlike atau karena beneran tertarik?”

30) “Your place or mine?”

31) “How would you like being tied up?”

32) “Hey my name is [insert name], or you can call me tonight.”

33) “Kamu kemaren pilih Ahok apa Anies?”

34) “If Summer and Tom choose to sit in a park bench while gazing at the view of the city where they live in (Dont’t forget about the part when Tom makes a tattoo in Summer’s arm), what is your version of a romantic date?”

35) “Kak follow instagram aku ya “@[insert instagram ID].”

36) “Hey, kamu cantik, ikutan [insert nama MLM] yuk? *terus kirim daftar keuntungan ikutan MLM.”

37) “Kamu mantannya si X ya?”

38) “Hey kakak…”

39) “Gunung atau pantai?”

40) “How you like your egg? Fried or fertilized?”