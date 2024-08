Ada Orang Gila Nonton ‘Pirates of the Caribbean’ di Netflix 365 Hari Berturut-turut

Netflix merilis laporan akhir tahun berisi informasi bagaimana jutaan pelanggan mereka menggunakan layanan streaming tersebut, membeberkan acara apa yang paling laku ditonton. Rupanya, selain mengungkapkan jumlah jam yang dihabiskan orang untuk menonton, laporan tersebut juga sayangnya melaporkan beberapa perilaku menonton aneh yang dilakukan beberapa orang.

Seorang pelanggan asal AS kabarnya menonton Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl setiap hari selama setahun. Ini artinya lebih dari 800 ratus jam dihabiskan menonton Johnny Depp ngobrol sama perompak zombie, yang anehnya semacam pencapaian lumayan mengagumkan. Data gila tadi hanya bisa ditandingi seorang warga Kanada yang menonton film terakhir trilogi Lord of the Rings 361 kali tahun ini.

Biarpun Netflix tidak merilis banyak data streaming yang konkret, laporan tersebut juga membeberkan acara apa yang paling sering ditonton pelanggan. Acara yang paling sering ditonton maraton—didefinisikan oleh Netflix sebagai acara yang ditonton lebih dari dua jam sehari—adalah American Vandal (tidak heran mereka dikontrak untuk musim kedua). Riverdale, 3 %, dan The OA juga masuk ke daftar sepuluh besar.

Secara global, pelanggan menonton lebih dari 140 juta jam konten per hari, atau lebih dari 1 miliar jam per tahun. Menurut laporan Buzzfeed, AS berada di posisi keempat daftar negara yang menonton Netflix terbanyak setiap harinya—di belakang Meksiko, Kanada dan Peru.

Selain menghitung data sendiri, Netflix juga membagikan sebuah survei ke para pelanggannya mengenai cara mereka menggunakan situs streaming tersebut, dan menerima lebih dari 60.000 respons pelanggan. Berkat survei tersebut, Netflix bisa menentukan acara yang paling sering ditonton bersama keluarga—kehormatan ini diraih Stranger Things, data tersebut rasanya tidak terlalu mengejutkan.

Penemuan lain yang tidak mengagetkan adalah bagaimana di seluruh dunia, banyak orang menonton Netflix di Hari Tahun Baru dibanding hari lainnya dalam setahun. Ini artinya dunia nanti bisa berusaha melewati basian 2017 bareng-bareng dengan nonton musim baru Black Mirror, yang akan mulai tayang di hari pertama 2018, membayangkan masa depan yang lebih mengerikan dari realita kita sekarang.