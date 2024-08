Aksi Protes Anak Muda Thailand Semakin Mirip Gerakan Demokrasi Hong Kong

It was so touching to hear our Thai fellows chanting for Hong Kong.

"คืนเอกราชให้ฮ่องกง" (Kuen A-Ka-Rhat Hai Hong Kong) — It means "return independence to Hong Kong."

People fighting for democracy and autonomy should support each other.#ปล่อยเพื่อนเรา#หยุดคุกคามประชาชน pic.twitter.com/UpC360fyZy