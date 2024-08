Andre 3000 Merilis Dua Lagu Baru untuk Mengenang Mendiang Ibunya

Mungkin kamu tidak akan memercayai kalau Andre 3000 bermain bass clarinet, tapi ini benar-benar terjadi. Anggota Outkast ini membuat akun Instagram untuk mengumumkan dua lagu barunya yang berjudul “Me & My (To Bury Your Parents)” dan “Look Ma No Hands” (berkolaborasi dengan James Blake) untuk mengenang mendiang orang tuanya. “Me & My (To Bury Your Parents)” dan “Look Ma No Hands” adalah dua lagu solo pertamanya. Kamu bisa mendengarkannya di bawah ini.

Kedua lagu tersebut mengalun lembut dan kental dengan sentuhan jazz introspektif yang sangat menunjukkan ciri khas gaya bermusik Three Stacks. Ia mengajak Kevin Kendrick untuk bermain piano dalam “Me & My (To Bury Your Parents)”. Sedangkan untuk lagu “Look Ma No Hands” yang berdurasi 17 menit, piano dimainkan oleh James Blake. Andre memainkan bas klarinet pada kedua lagu tersebut, dan dia mendedikasikannya untuk mendiang orang tuanya. Perwakilan pihak Andre 3000 memberitahu Pitchfork bahwa dia sudah merekam “Me & My” sejak tiga tahun lalu, dan lagunya ditulis sebelum kematian ibunya pada Mei 2013. Di Instagram, rapper ini mengunggah cuplikan layar pesan SMS terakhirnya dengan ibu.

Dia juga mengunggah lirik “Me & My (To Bury Your Parents)” ke Instagramnya.

Selamat hari ibu internasional semuanya

