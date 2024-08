Pink Super Ngejreng Adalah Calon Warna yang Melambangkan 2018

Pink like the inside of your, baby

Pink behind all of the doors, crazy

Pink like the tongue that goes down, maybe

Pink like the paradise found

Pink when you’re blushing inside, baby

Pink is the truth you can’t hide, maybe

Pink like the folds of your brain, crazy

Pink as we all go insane

-Janelle Monae, “Pynk”

Pantone baru saja mengumumkan bahwa warna paling ngetren pada 2018 yaitu “ living coral.” Mungkin Pantone sengaja memilih warna ini untuk menyadarkan kita kalau terumbu karang di lautan dunia terancam punah, tapi… Maaf-maaf saja, nih. BAGAIMANA DENGAN HOT PINK?!!!

Sebagian besar perempuan di penjuru dunia tergila-gila dengan video musik “Pynk”, lagu terbaik dari album baru Janelle Monae Dirty Computer. Tak seperti kaum laki-laki yang kebingungan, mereka terpincut dengan penampilan Monae dan Tessa Thompson, yang rumornya berpacaran, yang menari bersama penari latar sambil mengenakan kostum satin pink terang atau celana berbentuk vagina. “Pink is the truth you can’t hide,” lantunnya. Penggalan lirik ini sejalan dengan beberapa pakaian terbaik tahun ini (yang kebanyakan berwarna merah muda).

Pink tentunya bukan warna yang baru ngetren pada 2018. Gaya andalan Barbie, Cam’ron dan Gwen Stefani membuktikan kalau merah muda sudah menjadi warna favorit jauh sebelum ini. Faktanya, menurut Artsy, warna pink memiliki banyak konotasi sepanjang sejarahnya. Merah muda melambangkan “kaum Borjuis Eropa” yang menyukai warna-warna pastel pada abad ke-18. Selain itu, warna pink “berkembang menjadi fuchsia selama gerakan Pop Art pada era 1960-an.”

Pink pernah menginspirasi ode dalam film musikal Funny Face pada 1957. Diana Vreeland juga menyebut pink sebagai “biru dongkernya India”. Semakin berkembangnya zaman, warna merah muda bertransformasi sebagai simbol orang gay dan akhirnya millennial-pink (generasi millennial bahkan sampai beli garam Himalaya karena warnanya yang pink, meskipun garam ini kebanyakan bukan asli Himalaya atau tidak lebih sehat dari garam lainnya.)

Meskipun merah muda selalu muncul di mana-mana, warna pink terang yang lebih berani mengalami masa kebangkitannya tahun ini. Semua ini berkat Rihanna, tentunya.

Rihanna memakai gaun karya Calvin Klein di acara ulang tahun Fenty Beauty, New York. (Photo by Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)

Rihanna dan pink terang bukan hal yang asing. Hot pink mulai ngetren kembali ketika dia memakai gaun merah muda ngejreng Calvin Klein by Appointment dalam acara peringatan satu tahun Fenty Beauty. Rihanna bagaikan boneka Barbie waktu itu.

Tracee Ellis Ross di acara Emmy Awards yang ke-70, California, AS (Foto oleh Dan MacMedan/Getty Images)

Beberapa hari setelahnya, si super modis Tracee Ellis Ross menghadiri Emmy Awards yang ke-70 dengan gaun panjang off-shoulder Valentino yang sama ngejrengnya.

Tilda Swinton dalam acara premier Studio Amazon ‘Suspiria’ di ArcLight Cinerama, California (Foto oleh Steve/Wirelmage)

Oktober lalu, Tilda Swinton memakai gaya andalannya yang nyentrik ke acara premier Suspiria garapan Luca Guadagnino di LA. Dia mengenakan Schiaparelli look dengan blazer berkancing tangan, celana mengembang dan sepatu hak tinggi pink ngejreng ala Elsa Schiaparelli.

Swinton dan Jerry Stafford, creative director Schiaparelli, memang “sudah lama ingin menghidupkan kembali warna pink terang ala Schiaparelli,” kata Stafford kepada GARAGE.

Kim Kardashian saat menghadiri sebuah acara promosi parfum di California (Foto oleh Stefanie Keenan/Getty Images untuk KKW Beauty)

Kim Kardashian, yang selalu mengikuti tren terbaru, pun punya gaya pink terangnya sendiri pada musim Natal ini. Dia dan Kourtney memakai warna hot pink ketika belanja hadiah natal dan mempromosikan parfum di Van Nuys pada Kamis pekan lalu.

Artis satu ini bahkan mengecat rambutnya dengan warna pink permen Februari lalu. Dia juga pernah mengunggah foto selfie di cermin saat memakai bikini “ sporty pink”, yang mungkin menentukan gaun Rihanna, Tracee, dan Tilda yang berwarna berani itu. Tapi, yah, siapa yang tahu mereka terinspirasi dari mana?