Begini Cara Tetap Jadi Hypebeast yang Fashionable Saat Menghadapi Bencana Iklim

Kebakaran hebat melanda berbagai belahan dunia. Tapi, tenang! Kita sudah berhenti pakai sedotan plastik (tapi enggak melakukan hal lainnya). Kurang peduli lingkungan apa lagi, tuh?!!!

Ya, Bumi memang kian memanas—akibat ulah manusia—tapi kita harus tetap tampil modis, terutama ketika planet ini berada di ambang kehancuran.

Videos by VICE

Data global mencatat Juli adalah bulan terpanas sepanjang sejarah Bumi, dan sepertinya akan terus naik di kemudian hari. Di Indonesia sendiri, musim kemarau juga semakin panjang dalam beberapa tahun terakhir. Nah, baju renang sudah paling cocok buat dipakai ke mana-mana biar enggak gerah.

Aku sarankan mulai rajin olahraga dan mempersiapkan kostum sekeren mungkin dari sekarang, supaya nanti tubuhmu cukup kuat bertempur memperebutkan makanan dan tempat tinggal begitu krisis lingkungan semakin parah.

Musim kemarau abadi.

Pakaian renang Forever21 “SUMMER” yang terinspirasi dari Baywatch bagus juga, nih. Cocok banget untuk dikenakan sambil berpura-pura kecintaan kita akan fast fashion enggak ikutan merusak Bumi.

Coba juga baju-bajunya Balenciaga. Hanya dengan bayar belasan juta, kalian jadi mirip anggota Program Pangan Dunia yang punya niat baik. Kalian bisa lepas tanggung jawab dari konflik terkait bencana alam yang terjadi di seluruh dunia.

‘Wet Look’

Jonas Brothers pernah nyanyi, “I’ve been to the year 3000. Not much has changed, but they lived underwater” dan sepertinya tebakan mereka segera menjadi kenyataan. Yuk, menyesuaikan diri dengan kacamata snorkling Supreme. Kapan lagi bisa mempertahankan status hypebeast ini di saat hampir tenggelam gara-gara banjir tak berkesudahan?

New York Times mengutip data World Resources Institute, “17 negara di seluruh dunia berada di bawah tekanan air sangat tinggi, yang berarti mereka menguras air bersih yang tersedia saat ini.” Simpan semua persediaan air minum bersih itu dalam botol Rose Quartz-nya Goop. Jangan sampai kecolongan orang lain, ya!

Biar makin keren, gunakan sedotan reusable Dior untuk menyeruput sedikit-sedikit air minum kalian. Bagus juga buat menyerang siapapun yang ingin memangsamu.

Suhu panas ekstrem

Begitu kebakarannya semakin hebat, kita bisa beralih dengan kostum pemadam kebakaran. Aku pribadi bakal mengenakan jaket Carhartt hasil nyolong dari art handler. Persediaan sumber daya mereka akan sangat berguna selama Armageddon nanti.

Buku Greta Thunberg berjudul “No One is Too Small to Make a Difference”

Enggak ada yang lebih tepat menutup hari panjang selain membaca buku “No One is Too Small to Make a Difference” di sebelah api kebakaran. Kita bisa sambil mengenang kenapa dulu cuma mentingin fesyen ketimbang tempat tinggal kita satu-satunya ini.

Artikel ini pertama kali tayang di VICE US.