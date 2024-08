Berkat Peta Gokil Ini, Kalian Bisa Melacak Buku Sastra Favorit di Tiap Negara

Artikel ini pertama kali tayang di The Creators Project.

Sebuah peta—sudah pasti dibikin dengan niat luhur—menggambarkan Bumi ditutupi sampul karya sastra paling populer di tiap kawasannya baru-baru ini beredar. Pembikin peta ini adalah pengguna Reddit dengan nama akun Backforward24. Dia secara teliti mengurasi karya-karya sastra beken dan menaruhnya di peta buatannya—dalam peta ini, kita bisa melihat daratan Amerika Serikat ditutup oleh sampul To Kill A Mockingbird, sementara penduduk Meksiko ternyata sangat mencintai Pedro Páramo dan sampul The Stranger karya Albert Camus menutup peta kawasan Aljazair.



Para akademisi dan pengguna Reddit yang menggemari sastra sepertinya puas dengan proyek ini dan telah memberikan tanggapan serta saran langsung pada Backforward24. Layaknya dalam setiap rekomendasi, peta, dan bentuk senarai lainnya, hal pertama yang perlu dilakukan sebelum menggarap peta ini adalah menentukan kriteria pemilihan karya. Tentu saja proses ini sangat rumit dan merepotkan, sebab pembikin peta harus jeli memilih karya yang paling penting dari satu negara.



Jika sampai keliru, risikonya besar: penggarap peta bisa mencederai tradisi sastra sebuah kawasan.

Di bawah ini, kami mengurutkan tiga judul per kawasan untuk menunjukkan betapa repotnya membuat peta ini. Kamu juga bisa melihat daftar lengkapnya di sini dan jangan ragu menambah sendiri karya yang menurut kamu dilewatkan oleh Backforward24. Kami enggak tanggung jawab ya jika sehabis membaca artikel ini, kamu kalap menghubungi semua penjaja buku online untuk memborong karya-karya yang disebut dalam peta ini. Ingat nasib rekening Bung dan Nona. tanggal tua sudah di depan mata.



Jika ingin melihat peta buatan Backforward24 dalam ukuran besar, klik di sini ya. Oh ya, barangkali kamu penasaran karya sastra mana yang paling populer di Indonesia, jawabannya adalah novel monumental Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Jadi maaf penulis lain, karya anda belum signifikan amat di mata pecandu sastra dunia—atau setidaknya dalam penilaian Backforward24.

Asia Tenggara: Bumi Manusia oleh Pramoedya Ananta Toer (Indonesia), Noli Me Tángere oleh José Rizal (Filipina), The Garden of Evening Mists oleh Tan Twan Eng (Malaysia), The Sorrows of War karya Bảo Ninh (Vietnam), First They Killed My Family oleh Loung Ung (Kamboja), The Four Reigns oleh Kukrit Pramoj (Thailand), In the Other Side of the Eye karya Bryan Thao Worra (Laos), Smile as they Bow oleh Nu Nu Yi (Myanmar), Some Girls: My Life in a Harem karya Jillian Lauren (Brunei), The Redundancy of Courage karya Timothy Mo (Timor Leste)

Amerika Utara dan Tengah: Pedro Páramo karangan Juan Rulfo (Meksiko), To Kill a Mocking Bird karangan Harper Lee (AS), Anne of Green Gables karangan Lucy Maud Montgomery (Kanada).



Amerika Selatan: Fictions karangan Jorge Luis Borges (Argentina), The House of Spirits karangan Isabel Allende (Chile), Lituma in the Andes karangan Mario Vargas Llosa (Peru).



Eropa Barat: Don Quixote of La Mancha, karangan Miguel de Cervantes Saavedra (Spanyol), The Count of Monte Cristo karangan Alexandre Dumas (Perancis), The Divine Comedy, karangan Dante Alighieri (Italia).

Eropa Timur: War and Peace, karangan Leo Tolstoy (Rusia), Pan Tadeusz, karangan Adam Mickiewicz (Polandia), Eclipse of the Crescent Moon, karangan Géza Gárdonyi (Hungaria).



Afrika: The Stranger karangan Albert Camus (Aljazair), The Antipeople, karngan Sony Labou Tansi (Kongo), Misfortune karangan JM Coetzee (Afrika Selatan).



Asia: My Name is Red, karangan Orhan Pamuk (Turki), Dream in Red Pavilion, karangan Cao Xueqin (Cina), Kokoro karangan Natsume Sōseki (Jepang).



Oceania: Cloudstreet karangan Tim Winton (Australia), The Bone People karangan Keri Hulme (New Zealand), Death of a Muruk karya Bernard Narokobi (Papua Nugini).





