Buletin Sore VICE: Orangutan Tanpa Kepala Mengambang di Sungai dan Video Polisi Dinasehati Pengendara

Berita Seputar Indonesia

Orangutan Tanpa Kepala Ditemukan Mengambang di Kalimantan

Belum diketahui pasti siapa atau apa yang dialami oleh orangutan bernasib naas itu. Yang jelas, saat ditemukan oleh seorang warga Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, kondisinya menyedihkan: Bulu di sekujur tubuhnya rontok, kepalanya putus dan belum ditemukan; tangannya nyaris putus; juga ada luka-luka bekas sabetan senjata tajam. Diperkirakan, orangutan malang itu sudah dua hari hanyut di Sungai Barito sebelum ditemukan. – mongabay



Video Siparjalang Nasehati Polisi yang Buang Sampah Sembarangan Viral

Namanya Sidoli Siparjalang. Rambutnya panjang diikat di belakang. Badan boleh kurus, tapi untuk urusan nyali, mantap kali lah si Siparjalang ini. Suatu hari tatkala berkendara di jalanan Jakarta, Siparjalang mendapati polisi di depannya membuang sampah sembarangan. Dilemparkannya keluar jendela gelas plastik yang sudah kosong. Siparjalang, yang mobilnya ada di belakang si polisi tak tinggal diam. Ia memungut kembali sampah itu lalu mengembalikannya pada si polisi seraya menasehati agar jangan lagi buang sampah sembarangan. Aksi Siparjalang menasehati polisi terekam dalam video, dan video itu belakangan viral. –coconuts

Asal-usul Mobil Bermuka Dua di Bandung Diketahui

Mobil rupanya terbuat dari dua taksi bekas yang dipotong, dibuang bagian belakangnya, lalu dilas dan digabung sehingga punya dua muka. Tak Cuma sekadar dilas biar nyambung saja, kedua setir, persneleng, pedal gas, serta rem bisa dipakai untuk mengemudi. Sayangnya, oleh polisi mobil ini dilarang seliweran di jalan raya. Polisi sampai-sampai meminta pemiliknya, Roni Gunawan, menandatangani surat bermaterai memastikan mobil itu tak dipakai di jalanan –detik

Kementerin Kelautan: Pulau Tak Bisa Diperjualbelikan

Ribut-ribut soal jual beli pulau seharga Rp 43 miliar di Kepulauan Riau cepat berakhir setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan pernyataan. Kementerian menyatakan siapapun tak bisa menjual atau membeli pulau di Indonesia. Hal itu bertentangan dengan Undang-undang tentang Pokok-pokok Agraria. Tapi yang tadinya berniat beli tak perlu bersedih, masih ada opsi untuk mendapatkan hak pakai ataupun hak sewa – detik

Kriminalisasi Aparat Makin Rutin, Komunitas LGBTQ Indonesia Wajib Belajar Hukum

Polisi berulang kali menggerebek kegiatan privat kalangan minoritas seksual. Insiden terakhir terjadi di Cipanas. VICE mewawancarai pegiat LGBT mencari tahu cara mereka melindungi diri di masa depan. –VICE





Berita Seputar Dunia

Keliru, TV Jepang Umumkan Peringatan Serangan Misil

Penyiar televisi NHK di Jepang mengumumkan peringatan akan adanya serangan misil dari Korea Utara, yang segera saja diralat selang beberapa menit kemudian. —Reuters

Pesan Uni Eropa pada Inggris: Belum Terlambat Batalkan Brexit

Pimpinan Uni Eropa, Donald Tusk, berpesan bahwa belum terlampau terlambat bagi Inggris untuk memikirkan ulang langkah keluar dari Uni Eropa. Uni Eropa masih membuka diri agar Inggris kembali dan berharap London akan segera membuat segala sesuatu lebih jelas. Donald Tusk, the leader of the European Union, said in a speech that there’s still time for the UK to change its mind about Brexit. —The Guardian

Cina akan Bubarkan Pusat-pusat Penambangan Bitcoin

Pemerintah Cina akan menggerebek dan membubarkan pusat-pusat penambangan Bitcoin. Target utama pemerintah adalah tempat-tempat besar yang jadi markas penambang duit virtual itu. Diperkirakan penambang-penambang skala kecil tak akan terkena dampak —VICE News

Sembilan Pekerja di Kolombia Tewas Terkena Jembatan Rubuh

Sembilan pekerja konstruksi tewas dan lima lainnya luka-luka setelah jembatan yang setengah terbangun di Kolombia rubuh. Jembatan itu seharusnya menghubungkan Bogota dan Villavicencio. Penyebab rubuhnya jembatan masih diselidiki. —Reuters



Berita Menarik Lainnya

Semua Makanan Dalam Film Animasi ‘Spirited Away’ Bisa Kamu Coba Langsung di Taiwan

Siapa sangka jajan dari animasi klasik Ghibli dapat kita santap di dunia nyata. Tenang, sebanyak apapun kamu makan di Jiufen, kami jamin tak akan dikutuk jadi babi. –VICE

Museum Berisi Segala Pernak-Pernik Justin Bieber Bakal Dibuka

Kabar itu bagaikan mimpi basah bagi penggemar berat sang idola pop remaja asal Kanada tersebut. –VICE



Kata Siapa di Indonesia Tak Bisa Menikah Beda Agama?

Ada celah-celah birokrasi bisa kalian manfaatkan demi memastikan tali kasih tak putus semata karena administrasi. Ini kiat dari orang yang paham benar soal nikah beda agama kepada pembaca VICE sekalian. –VICE