Buletin Sore VICE: Pembantaian Harimau Sumatra Viral Hingga Situs Tumblr Diblokir (Lagi)

Berita penting seharian ini kami rangkum untuk kalian baca sepulang dari kantor atau pas jalan ke rumah.

Kabar Seputar Indonesia

Aparat Curiga Pembantaian Harimau Viral di Mandailing Utara Dilatari Motif Ekonomi

Minggu akhir pekan lalu, warga Desa Bangkelang, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara membunuh seekor harimau, dengan alasan hewan liar itu memasuki rumah penduduk. Setelah ditelusuri Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan polisi, jasad harimau Sumatra yang langka itu sudah tidak utuh. Kepala, kulit, kuku, hingga taringnya raib. “Kami menduga ini perburuan satwa langka untuk tujuan ekonomi,” kata Kepala BBKSDA Sumut Hotmauli Sianturi. Kecurigaan bertambah karena aparat sempat dihalang-halangi warga masuk ke TKP. Harimau yang mati ditombak warga itu pejantan berusia empat tahun, fotonya digantung di langit-langit rumah viral di medsos. Harimau Sumatra adalah spesies terancam punah, di alam liar tinggal tersisa 300-an ekor. —Tempo.co

Videos by VICE

Tumblr Kembali Diblokir Kominfo

Sejak Senin (5/3) malam kemarin, situs Tumblr untuk kedua kalinya diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Situs yang sering dipakai berbagi foto dan tulisan dalam format microblogging itu lagi-lagi dianggap mendukung persebaran materi cabul. Ditengarai ada 360 akun menyebar gambar tak senonoh oleh otoritas terkait. Pemerintah mengklaim sudah memberitahu Tumblr untuk menghapus materi pornografis, namun tak ada respons. Pengguna Internet lewat medsos memprotes kebijakan pemerintah, yang mengulang pemblokiran Tumblr pada 2016 lalu. —CNN Indonesia

Puluhan Mahasiswi Bercadar ‘Dibina’, UIN Yogya Dianggap Diskriminatif

Sebanyak 42 mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mendapat pembinaan oleh rektorat karena mengenakan cadar. Jika terus memakai cadar, kampus meminta mereka mundur. Kemarin kampus juga melansir larangan memakai cadar menutupi seluruh tubuh kepada seluruh mahasiswa. Kebijakan UIN itu dianggap diskriminatif, baik oleh pemakai cadar maupun mahasiswa lain, mengingat busana adalah hak personal. Rektorat berdalih sebagian pengguna cadar menyebarkan paham hijrah dan radikal, sehingga perlu dipantau. “Anak-anak bercadar akan diberi pemahaman bahwa apa yang mereka anut itu berbahaya dan membahayakan,” kata Yudian Wahyudi selaku Rektor UIN Yogya. —Tirto.id

Jokowi Ultimatum Divestasi Saham Freeport Harus Selesai April 2018

Dalam rapat kabinet, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya agar menuntaskan pembelian mayoritas saham (divestasi) PT Freeport Indonesia tuntas pada April mendatang. Tambang tembaga dan emas terbesar di Tanah Air itu masih belum setuju dengan tawaran pemerintah. Kontrak Freeport habis pada 2021, sehingga mereka minta kepastian perpanjangan sebagai imbalan untuk divestasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyatakan pihaknya sudah menyiapkan tawaran harga yang pantas untuk mengambil alih 51 persen saham tambang AS itu melalui BUMN. “Apa yang dinegosiasikan siap,” ujarnya. —Reuters

Kabar Seputar Dunia

Kekerasan Sektarian di Sri Lanka, Toko Warga Muslim Dibakar Mayoritas Buddha

Kekerasan akibat isu sektarian sedang terjadi di Distrik Kandy, Sri Lanka. Warga mayoritas yang beragama Buddha menyerang toko-toko dan rumah penduduk muslim. Polisi kini menetapkan jam malam untuk meredam amuk massa. Lebih dari 20 orang tersangka pembakaran dan penyerangan warga muslim ditahan polisi. Sejak 2014, sentimen anti-muslim meningkat di Sri Lanka. Provokasi kepada etnis Sinhalese dilakukan ormas radikal Bodu Bala Sena. —Aljazeera

ISIS Merilis Video Serangan Mereka Terhadap Tentara AS

The notorious extremist Islamist group shared a clip purporting to show the October 2017 ambush in Niger in which four American troops were killed. Some of the footage appeared to be from helmet cameras worn by US soldiers. The Pentagon planned to publish an official report on the deaths later this week.—CBS News

Cina Tingkatkan Anggaran Perang Merespons Kebijakan Trump

Pemerintah Cina resmi menaikkan anggaran belanja militer dalam APBN untuk 2019 sebesar 8,1 persen. Kebijakan ini diumumkan dalam pembukaan rapat parlemen nasional kemarin. Jubir Beijing mengatakan penaikkan ini merespons, “rendahnya belanja militer Tiongkok beberapa tahun terakhir.” Kebijakan RRC diumumkan beberapa hari setelah Presiden Donald Trump hendak menggenjot anggaran perang Amerika Serikat sebesar 10 persen.—VICE News

Kabar Menarik Lainnya

Kriteria Model Iklan Bayi Ternyata Berat Banget

Dalam seri perdana liputan ‘The Business of Babies’, VICE Indonesia mewawancara agen kasting yang biasa mencari calon model bayi ataupun balita. Kalian pikir jadi model bayi itu cuma modal imut saja? Salah besar. Kriteria yang dicari berat banget. Plus, karir model bayi tidak terlalu lama, sehingga persaingan makin ketat saja. —VICE

Ada Laut Tersembunyi di Dalam Perut Bumi

Penemuan sebuah batu permata langka kecil telah membuat para peneliti meyakini adanya eksistensi lautan yang terletak ratusan kilometer di bawah permukaan Bumi. Percaya atau tidak terserah kalian. Tapi menarik juga kalau bisa mengebor tanah sampai ke sana ya. —Motherboard