Ada Orang Bodoh Layak Tertular Corona: Penggagas Challenge Menjilat Dudukan Kloset WC

Setiap orang punya strategi masing-masing menghadapi pandemi virus Corona. Di Indonesia, caranya mulai dari mengikuti imbauan Presiden Jokowi agar kita melakukan social distancing yang berarti sebisa mungkin menjauhkan diri dari kerumunan, rutin cuci tangan, sampai kalang kabut menumpuk persediaan masker, hand sanitizer, dan mi instan.

Di tengah-tengah berbagai usaha preventif tersebut, seorang influencer asal Amerika Serikat bernama Ava Louise tiba-tiba mengajak netizen menjilat dudukan kloset pesawat terbang kemudian merekam dan membagikannya lewat TikTok. Kami sampai kehilangan kata-kata untuk ngatain orang kayak gini.

Dalam video sembilan detik yang diberi caption ‘coronavirus challenge’ itu, terlihat Ava menjauhkan rambut panjang pirangnya dari pinggiran kloset, kemudian tanpa ragu-ragu menjilat dudukan kloset sambil memandang ke arah kamera. Diiringi lagu yang terdengar lirik “hey, corona time right now…,” video tersebut ditutup dengan mulutnya dimonyong-monyongin dan dua tangannya membentuk simbol damai.

Video itu segera disebar oleh akun Twitter dengan username @CashNastyGaming dan hingga artikel ini rilis, sudah disukai 23 ribu orang. Belum terhitung jumlah yang nge-share ke Instagram. Akun TikTok Ava sendiri dengan username @avalouiise, diikuti 19 ribu orang. Hujatan yang datang ke dia? Jangan ditanya lagi. Ribuan juga jumlahnya.

Tidak lama setelah postingan tersebut viral, Ava mengunggah sebuah video susulan yang merekam alasannya melakukan tindakan bodoh itu, yang tidak masuk akal sama sekali.



“I know all of you are just so concerned about me, thinking ‘Ava OMG you’re gonna die, that’s the last thing we want because we love you so much! I just want to let you know, I am totally fine, ’cause coronavirus is a respiratory infection, I don’t have it ’cause I can still hit the shit out of this puff bar.”

Kemudian Ava menghirup rokok elektrik dan menghembuskan asapnya ke arah kamera. Yang lagi-lagi, diakhiri dengan duck face. Baik. Nampaknya ia memang punya semangat caper level tinggi. Dalam sebuah unggahan Instagram Story, Ava pun mengakui sengaja bikin challenge bodoh agar di-notice oleh CNN. TikTok segera menghapus video Ava sehari setelah tayang.

Meski bikin marah banyak orang, usaha Ava mengaku sukses mendapatkan US$4.000 atau setara dengan Rp60 juta berkat video tersebut, yang entah dari mana pula asalnya.

Secara bersamaan Ava juga masuk dalam daftar hitam yang membuatnya tidak diizinkan untuk naik maskapai penerbangan yang sama. Hal ini disampaikan dalam unggahan salah satu teman Ava dengan username @ethanisupreme.

Ajakan bikin coronavirus challenge yang tolol ini kemudian ‘menginspirasi’ pengguna medsos tolol lainnya. Meski aksinya berbeda, niatannya sama-sama kebelet viral. Seperti tertulis di dalam video tersebut, “One of my really good friends started a challenge and went viral for it. So I am joining the trend of #CoronavirusChallenge.”

Kemudian terlihat si empunya akun @elibosque itu menjilat kenop pintu diiringi lagu hip hop lengkap dengan aksesoris kacamata berbingkai kotak. Sepertinya orang-orang bego demen pansos ini sepakat dengan slogan, “we’re here for a good time not for a long time.”

Sayangnya, orang kayak Ava atau si Eli tampaknya masih bebas dari pandemi, sementara pesohor idola banyak orang karena perilakunya baik, kayak Tom Hanks dan Idris Elba, justru tertular. Dunia memang kadang enggak adil.