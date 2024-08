Dengarkan Single Baru Lana Del Rey yang Judulnya Kepanjangan Buat Ditulis di Sini

Lana Del Rey sedang bersiap-siap melepas album kelimanya. Dan jika single-single album itu yang sudah beredar duluan bisa dijadikan patokan, sepertinya Norman Fucking Rockwell bakal jadi album yang menyenangkan. Setelah merilis “Mariners Apartment Complex” yang dreamy abis, disusul lagu epik berdurasi 10 menit “Venice Bitch” (Kualitasnya prima sampai kami nobatkan sebagai single terbaik kelima tahun lalu).

Kini, Lara kembali menggelontorkan single baru berjudul ( ambil nafas dalam-dalam dulu bray!) “”hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it,” sebuah ballad lowong yang diproduseri Jack Antomoff. Membaca judul saja, otak kalian pasti otomatis suudzon, berpikir durasi lagu ini bakal molor lewat sepuluh menit lagi. Ternyata enggak juga tuh. Panjang lagu ini cuma 5 menit lebih 4 detik doang.

“hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it” adalah track yang memesona, sarat kepedihan namun juga diam-diam sengak hingga sepertinya cuma Lana yang bisa menyanyikannya. Semua kesan itu tergambar dengan baik dalam potongan lirik ini, misalnya, “I’ve been tearing up town in my fucking white gown like a goddamn-near sociopath.”

Lucunya, di bagian lain lagu ini, Lana menulis lirik seperti ini “Got this black narcissist off my back / She couldn’t care less and I never cared more / So there’s no more to say about that.” Enggak jelas siapa yang dituding sebagai sosok narsis dalam lagu ini. Tapi, menurut perhitungan kami sih, Lirik ini ditujukan kepada Azealia Banks yang baru-baru ini tubir dengan Lana.

Tentunya, dugaan kami ini masih kasar banget alias belum dibarengi bukti yang sahih. Jadi, abaikan saja dan langsung dengar single baru Lana Del Rey lewat tautan berikut: