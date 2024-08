Di Banyak Negara Makin Ngetren Orang Berhenti Pakai Ponsel Pintar, Ganti Hape Jadul

Kini, semakin banyak orang meninggalkan iPhone dan Android versi terbaru dan justru menggunakan “ponsel bodoh” alias HP jadul yang hanya bisa digunakan untuk teleponan, menurut sebuat penelitian baru-baru ini.

Penjualan “ponsel bodoh”—handset langsung tanpa sambungan internet dan hanya bisa digunakan untuk teleponan—naik 5 persen selama setahun terakhir, menurut laporan Sky News. Ponsel polos melampaui penjualan ponsel pintar yang hanya naik 2 persen dalam periode yang sama.

Videos by VICE

Foto ilustrasi via Pexels.

Kebangkitan ponsel sederhana telah digembar-gemborkan oleh sebagian orang sebagai langkah menjauh dari media sosial dan tekanan untuk terus online, terhubung, dan berhubungan. Laporan baru ini berasal dari regulator komunikasi Inggris, Ofcom, yang menemukan bahwa 78 persen orang Inggris percaya bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa ponsel pintar mereka. Menurut penelitian yang sama, Ofcom menemukan mereka secara kolektif menghabiskan waktu dua jam dan 28 menit di telepon setiap harinya.

Tapi, sementara generasi millennial, yang tumbuh di era internet dial-up dan komputer keluarga bersama, sekarang terikat dengan media sosial dan smartphone, Gen Z lebih skeptis. Prihatin tentang jejak digital mereka, sebuah laporan tahun 2015 di New York Times mengatakan banyak remaja Generasi Z akan terhindar dari difoto dengan pose-pose “provokatif” yang mungkin muncul secara online, dan i-D ngobrol dengan banyak orang yang menghapus media sosial mereka, menjadikan hidup mereka offline sepenuhnya.

Jadi, jika ponsel pnitarmu sudah mulai rusak atau ketinggalan zaman, mungkin kamu ingin berpikir dua kali sebelum memperbaruinya. Beli ponsel bodoh dan hidupkan kembali kegembiraan sederhana untuk tidak menggulir Instagram setiap hari selama perjalanan di KRL. Atau, lebih baik lagi, aktifkan kembali ponsel 3310 lamamu, dan mainkan game Snake!

The resurgence of the simple phone has been heralded by some as a move away from social media and the pressure to be constantly online, connected and in contact. It comes as a new report from Ofcom found that 78% of British people believed they could not live without their smartphones. According to the same, Ofcom found we collectively spend a staggering two hours and 28 minutes on our phone every single day.

But while millennials, who grew up in the age of dial-up internet and shared family computers, are now beholden to social media and the smartphone, Gen Z are more skeptical. Concerned about their digital footprint, a 2015 report in the New York Times says many Generation Z teens will avoid being photographed in compromising positions that may appear online, and i-D spoke to many who are deleting their social media, taking their lives offline entirely.

So if your phone contract is about to run out, maybe think twice before renewing it. Grab yourself a burner and relive the simple joys of not scrolling through Instagram every day on the train. Or better still, dig out your old 3310, load up your pay-as-you-go sim and play a game of Snake instead!

This article originally appeared on VICE UK.