Di Single ‘Walk on Water’, Eminem feat Beyoncé Tampilkan Sisi Rapuh dan Emosional

Artikel ini pertama kali tayang di i-D Magazine.

Beyoncé mengikuti jejak Dido, Pink, Sia, sampai Rihanna, menjadi ikon pop kesekian yang berkolaborasi bareng Eminem. Dia bergabung dengan sang rapper legendaris dalam single debut album Eminem setelah empat tahun hiatus, berjudul Revival. Lagu ini berjudul “Walk on Water,” track yang menunjukkan bila kedua musisi bintang itu semakin matang dan lihai mengolah topik emosional lewat liriknya.



Tak seperti freestyle sang rapper baru-baru ini—yang menyinggung pemerintahan Donald Trump di BET Awards—“Walk on Water” membahas sisi Eminem yang lebih lembut. Lagu ini lumayan menggugah, semacam ballad piano mirip “Sandcastles” milik Beyoncé. Pada chorusnya, Beyoncé meredupkan sedikit persona dewinya. Dia bernyanyi lirih, “I walk on water / But I ain’t no Jesus / I walk on water / But only when it freezes / Because I’m only human.”

Sama seperti Beyoncé, Eminem menunjukkan kesederhanaan dan kerapuhannya di lagu ini, berbanding terbalik dengan gaya blak-blakan andalan sang rapper. Di verse kedua, misalnya, dia ngerap diiringi latar suara kertas dirobek.



“I’ve garnered / The rhyme has to be perfect / The delivery flawless / And it always feels like I’m hitting the mark / ‘Til I go sit in the car / Listen and pick it apart.”



Kayaknya Eminem udah jauh lebih dewasa dari saat dulu berambut pirang pucat dan nyanyiin “My Name Is” saat melakoni debut dulu. Meski begitu, tiga detik terakhir lagu ini menyiratkan bahwa Slim Shady sebenarnya masih berjaya. Baginya, tinggal tunggu waktu untuk melontarkan punch line sempurna.

