Disney Mengumumkan Judul Resmi Film Star Wars Episode VIII

Artikel ini pertama kali tayang di VICE US.

Pasang sabuk pengaman pada X-Wingmu, kumpulkan teman-teman Wookiemu, dan hati-hati BB-8 jangan sampai terinjak: judul serial Star Wars terbaru telah diumumkan pada StarWars.com, dan kalau kamu sudah nonton The Force Awakens, judul tersebut akan masuk akal.

Videos by VICE

Episode VIII berjudul Star Wars: The Last Jedi dan akan rilis pada 15 Desember 2017—hampir dua tahun setelah The Force Awakens rilis. Ya, engga terlalu lama sih, kalau dibandingkan penantian panjang (tiga tahun) antara The Phantom Menace tahun 1999 dan Attack of the Clones di tahun 2002.

Kalau The Force Awakens dibesut oleh J.J. Abrams, penulis dan sutrada The Last Jedi tak lain adalah Rian Johnson, sutradara independen jenius yang memulai karirnya sejak 2005 dengan membuat Brick, film tentang kehidupan anak SMA.

Sejak itu, Johnson menghasilkan film liris The Brothers Bloom pada tahun 2008, dan film sains fiksi Looper. Dia juga menyutradarai beberapa episode serial Breaking Bad, termasuk salah satu momen terbaik serial tersebut, “Ozymandias.” Jadi, jelas lah Rian Johnson, dengan gayanya yang berani, akan memberikan suguhan Star Wars yang menarik.

Follow Larry Fitzmaurice di Twitter.