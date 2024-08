Drama Remaja ‘I Am Not Okay With This’ Bisa Obati Kerinduan Penggemar ‘Stranger Things’

Kalian suka nonton drama remaja di Netflix, tapi bingung mau yang kayak gimana lagi? Season kedua Sex Education sudah dikhatamkan, dan sekarang kehabisan bahan tontonan. Jangan khawatir! Sebentar lagi ada serial baru yang mau tayang di Netflix. Kalian bisa menyaksikannya mulai 26 Februari ini.

Judulnya apa, tuh? I Am Not Okay with This. Layanan streaming tersebut baru saja merilis set gambar serial ini, dan kelihatannya sangat menjanjikan.

Digarap oleh orang-orang di balik Stranger Things dan The End of the F*cking World, drama remaja I Am Not Okay with This tampaknya juga akan mencampurkan hal-hal duniawi dengan supernatural—yang membuat kedua serial sebelumnya sukses berat.

Serialnya bahkan diadaptasi dari novel grafis karya Charles Forsman, yang merupakan pengarang komik The End of the F*cking World. Jadi kalau kalian suka kedua serial ini, kalian dipastikan akan menyukai I Am Not Okay With This.

Menurut Netflix, “ I Am Not Okay with This mengikuti seorang gadis remaja, Sydney, yang menyelidiki kepelikan masa SMA, keluarga, dan seksualitasnya selagi berurusan dengan kekuatan super baru yang mulai bangkit jauh di dalam dirinya.”

Karakter Sydney dimainkan oleh Sophia Lillis, aktris 17 tahun yang pernah membintangi film It dan Nancy Drew and the Hidden Staircase. Beberapa nama lainnya yaitu Wyatt Oleff (Stanley Uris di It dan Peter Quill muda di Guardians of the Galaxy) dan Sofia Bryant ( The Good Wife).

Duh, jadi enggak sabar nonton trailernya!

