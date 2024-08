Enggak Kerasa Cuy Lagu Britney Spears ‘Baby One More Time’ Udah Genap 20 Tahun Aja

Kemarin, 20 tahun lalu, atau tepatnya pada 23 Oktober 1996, penyanyi perempuan berumur 16 tahun Britney Spears melepas single debutnya, “…Baby One More Time.” Percayalah, setelah itu musik pop tak pernah sama lagi.

Single pertama Britney adalah sebuah lagu yang mencengangkan. “Baby One More Time…” memuncaki tangga lagu di 18 negara dan menjadi salah satu single paling laris dalam sejarah musik pop. Lagu ini juga jadi pembuka jalan bagi album debut Britney judul sama yang dilepas setahun setelahnya. Saat itu, kalian enggak akan bisa mengelak dari lagu ini. Radio terus menerus menggeber lagu Britney. Videoklipnya bersliweran di TV dan teman SMA-mu berusaha mati-matian meniru suara sengau Britney di awal lagu.

Sisa cerita menjelmanya Britney sebagai superstar (entah itu ampil sebagai makhluk dari Mars berbaju merah ketat dalam video “Oops!…I Did It Again;” jadi pemeran utama dalam film Crossroads pada 2012 dan penampilan ikoniknya menyanyikan lagu “Slave 4 U” di gelaran MTV VMA) adalah sejarah. Saya merinding jika mengingat nama Britney Spears masih diingat banyak orang sepanjang karirnya yang kini sudah genap 20 tahun,

Eh tapi, tunggu dulu, Bukannya Briney kan sudah enggak seterkenal dulu di dunia tarik suara? Oh tenang, Britney bukannya turun pamor kok. Dia cuma mencoba talentanya di bidang lain saja (dan berhasil, namanya juga Britney). Buktinya, perempuan berusia 36 tahun ini mendalami seni lukis dan lukisan pertamanya terjual seharga Rp150 juta. Oh ya, Britney juga dikabarkan punya pacar yang seksi.

Selasa kemarin (10/23), Britney merayakan ulang tahun “…Baby One More Time” lewat sebuah unggahan di Twitter. Tak lupa, dia juga mengucapkan terimakasih pada fan-nya masih loyal mencintainya.

It’s hard to put into words what today means to me… 20 years ago, the world heard my music for the very first time! So much has happened since then… but what I really want to say is thank you to my amazing fans who have been there for me since day 1… pic.twitter.com/oeMipXCSl9 — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 23, 2018

Britney juga merilis rekaman singkat behind the scene penggarapan videoklip “…Baby One More Time” di YouTube:

Sebagai penutup, lantaran sadar bahwa #BabyOneMoreTime20 sebuah momen historis yang tak boleh dilewatkan begitu saja , berikut kami kumpulkan semua videoklip Britney yang patut ditonton lagi untuk mengenang kelahiran seorang diva bernama Britney Spears dua dekade lalu:

