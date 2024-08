Film Animasi Ghibli Akhirnya Bisa Ditonton di Netflix, Berikut Jadwal Tayangnya

Netflix akhirnya mengabulkan permintaan para penggemar Studio Ghibli untuk menayangkan film animasi Jepang tersebut secara keseluruhan di platform mereka, meski kenyataannya ada satu yang enggak lolos tayang.

Mulai Februari nanti, Netflix akan merilis katalog Studio Ghibli secara bertahap hampir di semua wilayah, kecuali Jepang, Amerika Serikat dan Kanada (Disney memiliki hak cipta Ghibli di Amerika, sehingga film-filmnya akan ditayangkan di HBO Max). Siapa yang sudah enggak sabar masuk ke dalam dunia fantasi ajaib My Neighbor Totoro, Princess Mononoke dan Spirited Away?

“Di zaman sekarang, film bisa dinikmati dari mana saja,” bunyi pernyataan produser Ghibli, Toshio Suzuki. “Kami mendengarkan permintaan para penggemar, dan dengan ini kami memutuskan untuk menyiarkan katalog film kami. Kami berharap semua orang di seluruh dunia bisa menemukan dunia Ghibli lewat pengalaman ini.”

Ini jelas momen yang sangat besar bagi penggemar di Eropa, karena ini pertama kalinya mereka bisa menonton film-film Ghibli dalam format nonfisik.

Sayangnya, ada satu film yang enggak lolos tayang, yaitu Grave of the Fireflies. Drama kartun PDII yang sangat menyedihkan itu enggak bisa ditonton di Netflix karena aturan distribusi aneh setelah perilisan film pada 1988. Mudah-mudahan saja ada layanan streaming lain yang akan menayangkannya suatu saat nanti.

Silakan perhatikan daftar di bawah ini untuk melihat kapan film animasi Ghibli kesukaan kalian tayang di Netflix.

1 Februari 2020

Castle in the Sky (1986)

My Neighbor Totoro (1988)

Kiki’s Delivery Service (1989)

Only Yesterday (1991)

Porco Rosso (1992)

Ocean Waves (1993)

Tales From Earthsea (2006)

1 Maret 2020

Nausicaä Of The Valley Of The Wind (1984)

Princess Mononoke (1997)

My Neighbors The Yamadas (1999)

Spirited Away (2001)

The Cat Returns (2002)

Arrietty (2010)

The Tale Of The Princess Kaguya (2013)

1 April 2020

Pom Poko (1994)

Whisper Of The Heart (1995)

Howl’s Moving Castle (2004)

Ponyo On The Cliff By The Sea (2008)

From Up On Poppy Hill (2011)

The Wind Rises (2013)

When Marnie Was There (2014)

