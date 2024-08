Higher Brothers Mengawali 2019 Dengan Track Baru Bernuansa Old School ‘Open It Up’

Agak ajaib kalau hingga sudah 2019 tapi kamu sama sekali belum pernah mendengar Higher Brothers, kuartet rap asal Chengdu, Tiongkok yang juga bernaung di bawah label 88 Rising bareng Rich Brian. Single terbaru mereka, “Open It Up,” yang bisa kalian dengarkan dengan mengklik tautan di awal artikel ini cukup spesial.

Untuk pertama kalinya mereka menggunakan beat hip-hop old school—amat berbeda dari materi kolaborasi bareng Ski Mask the Slump God atau remix keren lagu ‘Panda’ milik Desiigner. ‘Open It Up’ bisa dibilang single terbaik mereka sejauh ini. Track throwback hip-hop ini lugas dan penuh rasa percaya diri dan terdengar alami biarpun keluar masuk dua bahasa yang berbeda, Sichuan dan Inggris.

Videos by VICE

Hampir setiap baris keren dan bernuansa puitis setelah diterjemahkan, tapi bait kedua dari MELO menonjol: “The bright lights, big city, and hedonism can’t numb me / A cheap rental, working, hiding in the corner / It’s been tough, but now there’s so much glitter.”

Melalui email ke redaksi Noisey, MaSiWei, pemimpin kolektif ini, menyatakan single tersebut terinspirasi set Playboi Carti di Rolling Loud, festival musik hip-hop pertama yang dikunjungi Higher Brothers.

“Itu pertama kalinya kami datang ke Rolling Loud—festival musik paling bernuansa hip-hop di Amerika,” tulisnya. “Ketika kami tiba, Playboi Carti sedang manggung. Dia menghabiskan setengah setnya berujar ‘Open it up, open that shit up.’ Keren banget. Jadi kami terinspirasi untuk menggunakan frasa new school ini dan menggabungkannya dengan beat old school. Lagu ini bisa memompa semangat penonton tapi juga membuka hati mereka. Tergantung apa makna lagu ini untukmu. Itulah inti dari hip-hop.”

‘Open It Up’ adalah single pertama dari album baru mereka, Five Stars, yang dijadwalkan rilis pada 22 Februari mendatang. Tonton video “Open It Up” di awal artikel ini, dan pre-order Five Stars di tautan berikut.

Follow Alex Robert Ross di Twitter.

Artikel ini pertama kali tayang di Noisey