‘I Know What You Did Last Summer’ Bakal Digarap Ulang Jadi Serial TV

Hollywood kehabisan ide, lalu memeras ulang film-film klasik buat mendatangkan uang bukanlah hal baru. Saking parahnya musim kemarau ide ini, film thriller/slasher legendaris dekade 90’an, I Know What You Did Last Summer, bakal di-reboot menjadi serial TV. Platform streaming Amazon Prime akan menayangkan versi serialnya tahun depan. Daftar pemeran juga baru saja diumumkan.

Kabarnya, beberapa nama aktor/aktris remaja yang dulu ikut main di I Know What You Did Last Summer akan jadi cameo, termasuk Freddie Prinze Junior yang wajahnya wara-wiri di berbagai film Hollywood awal 2000-an.

I Know What You Did Last Summer diadaptasi dari novel horor yang terbit pada 1973. Film ini beredar pada 1997, ketika Hollywood keranjingan bikin horor yang dibintangi tokoh-tokoh remaja berkat popularitas Scream setahun sebelumnya. Sekelompok pelajar yang baru saja lulus SMA bikin pesta perayaan di pedesaan, tapi kemudian diburu pembunuh yang memakai kait di tangannya. Klasik.

Sara Goodman, produser versi film I Know What You Did Last Summer turut terlibat sebagai pengarah adaptasi serial kali ini. “Saya yakin, dengan rekam jejak Sara Goodman, versi adaptasi I Know What You Did Last Summer akan menampilkan sajian film slasher ikonik tersebut dengan lebih segar untuk penonton masa kini,” kata Jason Clodfelter, Wakil Presiden Sony Pictures TV Studios, yang menjadi mitra produksi Amazon Prime, lewat keterangan tertulis.

Sebagian pembaca mungkin bingung, apakah konsep thriller/slasher remaja Amerika era 90’an masih disukai anak muda zaman sekarang? Jangan khawatir. Ini film horor ringan, cenderung tolol, yang buat ditonton tanpa mikir. Jenis cerita yang awet sampai kapanpun. Kami saja tak sabar menantikan serialnya tayang untuk mengenang kebodohan masa muda dulu, sehingga nonton I Know What You Did Last Summer berulang-ulang.

