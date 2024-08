Inilah Hasil Kompetisi Mencari Fandom Paling Nyebelin di Internet

Kalian semua pasti pernah melihat penggemar musisi, band, atau film yang fanatik banget sama idolanya kan. Nah, di Internet orang-orang macam ini banyak jenisnya. Mulai dari pemain Fortnite yang secara agresif meniru tarian di game, fans Rick and Morty yang misoginis, geng fandom Korea (hhh, cukup disebut sekali aja nanti muncul beneran di sini dan minta dilibatkan), sampai fans Marvel dan DC yang tidak henti-hentinya berdebat film superhero mana yang lebih keren.

Budaya pop memang punya sisi gelapnya tersendiri. Kecintaan berlebih terhadap sesuatu bisa mengembangkan perilaku buruk dalam diri seseorang.

Makanya pengguna Twitter dengan akun Michelle Spies membuat polling soal kompetisi fans fanatik yang paling menjengkelkan di internet. Dia menyebarkan pollingnya pada akun Twitter pribadinya pekan lalu kayak gini:

Ini harus diakui bukan sekadar polling biasa. Spies menggelar turnamen ala-ala mempertandingkan fandom-fandom yang terkenal punya reputasi buruk. Kami dari redaksi VICE tak tahan ingin ikutan memilih. Kami harus melakukan pengakuan dosa dulu deh, soalnya fandom K-pop yang terkenal brutal tidak masuk. Ini sepenuhnya Fandom nyebelin di Internet negara-negara Barat.

Persaingan antara fanboys Elon Musk dan penggemar The Simpsons adalah yang paling sulit ditentukan pemenangnya. Tapi, kami berhasil memilih mana yang lebih buruk. Oh iya, polling ini diukur berdasarkan sikap fans yang berlebihan memuja, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan subyek yang mereka idolakan. Jadi, jangan baper deh…

RONDE 1

Kami harus memilih mana yang lebih nyebelin, fans Hamilton atau Disney. Kedua fanbase ini sama-sama menyebalkan. Namun, pilihan kami jatuh pada Hamilton karena penggemarnya sudah dewasa dan harusnya bisa lebih sadar diri enggak usah debat geje di Internet.



Honorable mention untuk fans Arrested Development vs Minecraft dan Call of Duty vs Dr. Who. Mana yang kami pilih antara fans Beyoncé vs The Bachelor[ette]?



Kami masih belum ingin mati, jadi kalian sudah tahulah kami harus pilih yang mana.

RONDE 2

Ternyata memilih mana yang lebih nyebelin antara fandom Harry Potter vs EDM juga pilihan yang sulit. Sama seperti Kardashians vs Dr. Who dan Kanye vs Tim Burton. Kanye memenangkan pertarungan ini karena yang ada nanti malah dianggap menjelek-jelekkan para fanatik Tim Burton. Selain itu, fans Kardashian lebih tahu diri daripada Whoovians. Begitu juga dengan EDM. Obsesi mereka tidak separah fans Harry Potter.

RONDE 3

Kami meminta pemimpin redaksi Noisey, Eric Sunderman, memilih kategori ini. Mana yang lebih buruk? Fans Phish atau Quentin Tarantino? Katanya, “Phish tuh sampah abis!.” Njir keras. Jangan lupa follow Eric di Twitter kalau mau nge-bully dia.

RONDE 4

Dalam ronde ini, Phish phans berhasil dikalahkan oleh fans Rick and Morty. Penggemar serial animasi ini punya reputasi buruk karena sering melecehkan penulis skenario perempuan. Pertarungan antara fans Woody Allen dan Elon Musk cocok untuk diperdebatkan. Fans Musk memang menyebalkan kalau sudah membela sosok pengusaha di balik mobil Tesla tersebut. Tapi setidaknya mereka tidak pernah sengaja membela sutradara gaek yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak.

RONDE 5

Penggemar The Simpsons terkenal tidak bisa menerima kritik dari orang lain. Paling tidak, fans Radiohead masih punya selera humor.

Siapa sih yang masih mendukung PewDiePie setelah candaan Nazinya yang enggak lucu sama sekali?

BABAK FINAL

“Tapi kan filmnya…” BODO AMAT, SOB. Enggak ada alasan buat mendukung Woody Allen!!!

Pemenang dari kompetisi Fandom Paling Nyebelin versi kami kali ini: Penggemar Sutradara Woody Allen. Mereka mati-matian membela sutadara pelaku pelecehan seksual demi segelintir film komedi yang lumayan sampai B aja. Hhh….

