Kabar Gembira: Trailer Season Pamungkas Game of Thrones Sudah Tayang

Trailer Game of Thrones sudah keluar. Iya, kalian enggak salah baca. Kalian sudah bisa menonton trailernya sekarang! Setelah berbulan-bulan menggoda penggemar GoT dengan video berdurasi pendek dan poster-poster aneh yang enggak memberi petunjuk apa pun, HBO akhirnya merilis trailer resmi musim kedelapan serial Game of Thrones.

Bodo amat videonya belum kasih petunjuk juga. Yang penting trailernya sudah ada. Kita bisa hidup tenang sekarang!

Videos by VICE

Trailer berdurasi dua menit itu menampilkan hampir setiap tokoh utama yang sudah sering kita lihat di ketujuh musim sebelumnya. Mereka tampak sedang bersiap-siap menghadapi perang melawan Night King dan pasukan White Walkers-nya. Perang ini sepertinya akan memuncak dalam pertempuran besar yang proses syutingnya memakan waktu 55 hari itu.

Bukankah kita semua sudah tahu apa yang akan terjadi? Tentu saja! Terus kenapa?! Ada masalah?!! Trailernya sudah rilis dan dipenuhi oleh Jon Snow, Arya, Daenerys, Cersei, Brienne of Tarth, Unsullied, dan semua naganya Dany.



Jadi, plis ya… jangan ngeluh enggak puas lagi. Trailernya bagus kok. Cukup menjanjikan lah. Kita sudah disuruh nunggu lama, jadi nikmati apa saja yang kita dapat sekarang.

Seperti yang diucapkan penyulih suara di trailer: “Everything you did, put you where you are now. Where you belong.” Alias, hentikan semua yang kamu kerjakan. Sekarang waktunya nonton trailer baru Game of Thrones!

Musim terbarunya akan mulai tayang pada 14 April. Sampai waktunya tiba, kita wajib berterima kasih kepada HBO yang telah memberikan kita konten hebat ini. Kita benar-benar bersyukur bisa menikmati serial TV tersukses sepanjang masa.

Simak trailernya di tautan awal artikel ini.

Artikel ini pertama kali tayang di VICE US