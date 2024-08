Kalian Harus Tahu, Facebook Uji Coba Fitur Baru Yang Mirip Banget Sama Tinder

Artikel ini pertama kali tayang di Motherboard.

Facebook mencoba fitur baru yang bisa membantu pengguna di FB Messenger kopi darat, namun tapi dengan sekian syarat yang lebih ribet. Kelihatannya kayak Tinder, tapi kalian harus sudah berteman di Facebook sebelumnya.



Sembari menggunakan Facebook di ponsel saya Rabu kemarin, saya disambut notifikasi yang berbunyi, “[Nama pengguna] and 15 others may want to meet up with you this week.”

Screengrab oleh Jacob Dubé.

Setelah membuka tautan tersebut, saya dibawa ke sebuah laman dengan foto-foto teman Facebook saya dan sebuah pertanyaan: “Want to meet up with [nama pengguna] this week?” Hal ini mengindikasikan respons saya akan bersifat rahasia kecuali kami berdua mengiyakan pertanyaan tersebut. Saya menekan pilihan “No Thanks” lalu udah, tidak terjadi apapun.



Fitur ini sepertinya masih dalam tahapan beta. Sejauh yang saya tahu, uji coba hanya berlaku untuk pengguna di Kanada. Anggota staf VICE lain di Amerika Serikat dan Indonesia belum bisa mengakses fitur tersebut. Masih belum jelas juga apa sebutan fitur anyar ini.



“Orang-orang sering menggunakan Facebook untuk membuat rencana dengan teman-temannya,” kata humas Facebook kepada Motherboard saat dihubungi lewat surel. “Jadi, kami menjalankan tes kecil-kecilan di aplikasi Facebook untuk membuat hal tersebut lebih mudah. Kami menanti sekali tanggapan orang-orang.” Tes ini terbatas pada sebagian kecil pengguna di daerah Toronto dan Selandia Baru, pada iOS dan Android.

Screengrab oleh Jacob Dubé.

Tidak sulit melihat kemiripan fitur baru ini dengan aplikasi kencan seperti Tinder atau Bumble. Bedanya fitur Facebook hanya akan menghubungkan pengguna kepada orang-orang yang sudah dia kenal dan yang sudah bisa dihubungi lewat aplikasi Messenger.



Fitur ini tidak hanya menunjukkan potensi asmara, namun juga menampilkan beberapa teman saya, mengindikasikan bahwa hal ini bisa digunakan untuk mendorong orang-orang yang sudah kenal di FB untuk nonkrong bareng di kehidupan nyata.



Facebook baru-baru ini mengeluarkan beberapa fitur baru yang mirip dengan fitur-fitur di sejumlah media sosial lain, seperti Stories, yang awalnya populer di Snapchat. Facebook juga telah memperbaiki kapabilitas video mereka supaya livestreaming dan membuat GIF lebih mudah.



Fitur mirip-Tinder ini mungkin terlihat seperti tambahan aneh di Facebook. Di sisi lain, saat kita menyatakan pada teman kopi darat (terserah niatnya kencan atau cuma ngobrol) bahwa kecerdasan buatan yang menganjurkan kalian berdua nongkrong bareng, rasanya itu bisa jadi pembuka percakapan lumayan asyik.