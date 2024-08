Kata Noel Gallagher, Oasis Enggak Akan Reunian Gara-Gara Twit Liam

Belakangan ini, sedang ngetren orang memposting foto 10 tahun lalu yang dibandingkan dengan sekarang. Foto-foto itu menunjukkan betapa mereka sudah banyak berubah. Sayangnya, hal ini enggak berlaku pada hubungan kakak-adik Gallagher.

Sejak Oasis bubar 2009 lalu—tepatnya ketika Noel hengkang saat band akan manggung di festival Rock en Seine—hidup mereka diwarnai berbagai hinaan dan cercaan kepada satu sama lain.

“Dengan amat menyesal dan berbahagia, aku keluar dari Oasis malam ini,” Noel menulis pada blog Oasis. “Kalian bebas mau ngomong apa, tapi aku sudah muak berurusan dengan Liam.”

10 tahun sudah berlalu, dan mereka masih seperti itu. Terlepas dari bujukan para penggemar agar Oasis reunian, Noel dan Liam belum menunjukkan tanda-tanda akan rujuk. Liam malah tambah semangat bikin kakaknya tersinggung.

“Kasihan Noel. Entah dia ada di mana sekarang,” kata Liam kepada Radio X saat peringatan ke-10 tahun Oasis bubar. “Palingan dia sedang mengurung diri di lemari yang gelap.”

Dalam wawancara bersama Big Issue, Noel enggak menutup kemungkinan buat reunian. “Sebenarnya kami bisa saja balikan lagi,” mulainya. “Tapi masalahnya, kami pernah bertemu dua kali dalam 10 tahun terakhir, dan ujung-ujungnya hampir berantem tanpa alasan. Aku enggak bisa membayangkan harus ngeladenin ocehan Liam selama tur keliling dunia.”

Bagi Noel, twit Liam adalah penentu dia balik ke Oasis. “Setiap twitnya bikin aku malas reunian,” tuturnya. “Lo bego kalau ngira gue mau satu panggung sama lo, padahal lo habis ngata-ngatain gue.”

Pernyataan Noel beralasan, sih. Dari dulu, Liam memang sering banget ngatain kakaknya “a big mouth who considers himself a rock star”, “a fat fuck”, “SHITBAG”, “a PRICK” dan “Mr. Kiss Arse”. Dia juga sering posting foto Noel dengan keterangan “POTATO”.

Tak lama setelah wawancara Noel disiarkan, Liam kembali menyindir kakaknya di Twitter. “Dengar-dengar tim NG kepingin menyingkirkan gue dari Twitter karena enggak suka twit gue. Ya udah, selamat mencoba sana. Dasar little fart (So news reaches me from a far [sic] that team NG are trying to get me shut down on twitter coz they don’t like my tweets did dums good luck you little fart c’mon you know),” tulisnya. “Lo enggak akan bisa ngalahin gue. Lagian orang-orang udah punya nomor lo (Trying to divide and conquer NEVER gonna happen mate you’ve blown it the people have got your number),” lanjutnya sebelum mengetwit “HIDUP TWITTER”.

“Moron = The little 1 in Oasis with the big head and naff dress sense,” bunyi twit barunya.

Udah lah, fans Oasis. Enggak usah banyak berharap mereka bakalan reunian. Kayaknya itu cuma mimpi.