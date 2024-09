Kecanduan Lari Gara-Gara Aplikasi

Kesehatan merupakan isu yang abadi. Sementara tren berlari sepertinya tak akan mati dan akan terus digandrungi. Obsesi tubuh yang ideal, dan performa yang maksimal, agaknya terus mendominasi penggila lari Tanah Air. Beberapa tahun belakangan, aplikasi Nike + Running Club menjadi kebutuhan essential para pelari. Jika, versi lamanya sudah memberikan fitur yang baik, versi barunya akan memberikan pengalaman lari tak terhentikan.



Versi Nike + Running Club terbaru mempunyai fitur seperti Nike+ Coach, yang membuat Running-Plan siapapun lebih fleksibel. Dengan ini anda dapat berlari dengan goal tertentu dalam waktu yang fleksibel. Jika, anda melewati beberapa hari tanpa berlari, maka program ini akan otomatis menyesuaikan plan yang anda buat untuk mencapai goals anda.

Challenges, fitur baru lainnya, memungkinkan anda mengikuti tantangan-tantangan lari dari seluruh dunia. Dengan menggunakan #hashtag tertentu, anda dapat mengikuti tantangan dari pelosok negara manapun.

Lebih jauh lagi, Social Sharing dan The Feed, akan menciptakan pengalaman berlari yang lebih terhubung dengan teman dan orang terdekat anda. Sekarang, sharing pengalaman berlari anda dapat diatur sesuai keinginan anda. Terserah keinginan anda untuk membagikannya. Selain itu, Jangan lupa untuk selalu cek feed lari teman-teman anda.



VICE Indonesia menemui pengguna Nike + Running Club, para pecandu lari tanah air yang bersedia membeberkan pengalaman NRC-nya.





Vandesi, 26, karyawan organisasi internasional

Kapan pertama kali menggunakan aplikasi NRC? Bagaimana ceritanya?

Pertama kali menggunakan apps NRC pada saat-saat baru pertama kali mulai coba olahraga lari, sekitar tahun 2012. Lalu kebetulan saya juga ikut rutin bergabung dengan Nike+ Run Club yang ada di Melbourne waktu itu, jadi semakin terpacu untuk selalu pake apps NRC.

Bagaimana performa sebelum dan sesudah mengenal NRC, apakah ada peningkatan?

Pasti. Karena dengan NRC saya tahu kecepatan saya berlari. Ditambah lagi, setiap berlari juga selalu ada record, jadi performance kita bisa ditrack dari situ. Selain itu NRC juga bisa mendetect Personal Record, misal best 5K, 10K dan fastest half marathon kita di situ berapa. Jadi ya saya selalu terpacu untuk beat personal best saya di situ. Plus, di apps NRC yang baru ini kita bisa set personal goal kita juga dari menu “My Coach”, misal mau training untuk race 10K atau half marathon or even full marathon, dan NRC will help us to achieve the goal by also providing training with NTC apps. Jadi ada kombinasi antara latihan berlari (dengan NRC apps) dan body functional training (dengan NTC apps)

Kapan mulai merasa ketagihan dengan NRC?

Sesaat setelah menggunakan apps NRC. Apalagi dengan ada beberapa stiker yang bisa digunakan bersamaan dengan foto workout. Sangat atraktif.

Bagaimana kesehariannya untuk persiapan live session?

Untuk persiapan live session sih hampir mirip apabila saya hendak berlari seperti biasa. Tapi biasanya kalau untuk live session saya juga mengajak teman saya untuk bergabung di session ini. Untuk di apps sendiri kita harus mendaftar terlebih dahulu biasanya, karena setiap session ada max capacity supaya para coach dan pacer dapat menemani runners berlari secara maksimal.

Apakah kelebihan NRC yang menyebabkan anda ingin lari bersama teman-teman yang lain dan apa tantangannya?

Yang paling saya suka dari apps NRC ini sebenarnya stiker-stiker yang bisa “ditempel” di foto dan kita bisa menguploadnya di sosial media kita. Hal tersebut juga bisa menjadi “media” untuk mengajak teman-teman kita berolahraga. Plus, kita juga bisa mengupload foto tersebut di apps NRC, lalu tag teman-teman kita yang ada di NRC. Di apps NRC juga ada “leaderboard” yang mana kita bisa melihat seberapa jauh teman-teman kita berlari. Hal ini juga bisa menjadi pemicu bagi saya untuk berlari lebih rajin.

Fitur-fitur apa yang paling penting di aplikasi NRC?

The stickers! They’re fun and interactive. Selain itu, menu yang memberitahu Nike+ Run Club terdekat dari tempat kita. Jadi dimana pun kita berada, apabila kita ingin berlari dengan Nike+ Run Club kita bisa tahu dimana tepatnya mereka berada.



Adystra Bimo, 30, Editor

Kapan pertama kali kamu menggunakan aplikasi NRC? Bagaimana ceritanya?

Gue pertama kali pakai Nike Run app sekitar akhir 2012. Waktu itu namanya masih Nike+ Run apps, belum Nike+ Run Club app. Sebelumnya gue pakai aplikasi lain. Pas kenal dengan Nike+ Run app gue langsung pindah haluan, karena aplikasi ini lebih interaktif dengan penggunanya, misalnya: running challenge tertentu yang berhadiah digital trophy, level sejauh mana kita lari, dan template display distance yang lebih kreatif daripada aplikasi lainnya. Walaupun sebagian fitur tersebut terganti di update paling baru, namun fitur-fitur baru di N+RC app paling update nggak kalah serunya menurut gue.

Untuk N+RC app paling baru sendiri gue mulai pakai pas banget update aplikasi ini baru keluar (mid 2016). Sebagai runner yang mesti lari pakai musik, gue suka update app ini yang terintegrasi dengan spotify.

Bagaimana performa sebelum dan sesudah mengenal NRC apakah ada peningkatan?

Gue berasa banget benefit dari aplikasi ini ketika mau ikut race-race besar, misal Tokyo Marathon 2015 dan Berlin Marathon 2016. 3 bulan sebelumnya gue set training plan dengan N+RC club. Dari situ, gue berasa mendapat semacam digital coach. Apps ini kasih tau kapan gue harus long run, istirahat, interval (speed training), dan cross training. Reminder tiap hari inilah yang bikin gue beranjak dari rumah dan sebisa mungkin nggak miss satu training day. Akhirnya, gue bisa dapet waktu Personal Best di kedua race tersebut.

Kapan mulai merasa ketagihan dengan aplikasi NRC?

Gue suka banget dengan update stikernya N+RC, bikin gue pengin workout sambil berkreasi. Contohnya dengan menggabungkan pemandangan yang gue liat pas lari dengan stiker yang aplikasi ini sediakan. Hal-hal kreatif seperti ini yang motivasi gue untuk keluar rumah dan mulai jelajahi lingkungan sekitar. Dengan cara berlari tentunya. Gue pribadi selalu mengapresiasi segala hal yang mengandung unsur kreatif, makanya gue pilih apps ini daripada aplikasi lain.

Bagaimana kesehariannya untuk persiapan live session?

Sehari-hari gue workout rutin aja paling, entah itu lari atau NTC (Nike Training Club) ngikutin training plan di apps tersebut. Sedangkan live session gue jadikan indikator apakah rutinitas training sehari-hari membuahkan hasil. Setiap datang ke Live session paling pertanyaanya “Apakah hari ini gue bisa keep up sama runners lain atau dengan coach”. If yes, then my training is effective. If not, then I should train some more the next week.

Apa kelebihan app NRC yang menyebabkan anda ingin lari bersama teman-teman yang lain dan apa challengenya?

Buat gue N+RC app bukan hanya aplikasi untuk ngitung jarak lari, melainkan social media platform dimana gue sebagai pelari punya kesempatan untuk ketemu orang lain yang satu passion. Official hashtags (#NRCJKT misal) bikin gue dapat banyak teman baru. Keluarga baru di jalanan ketika lari.

Fitur-fitur apa yang paling penting di aplikasi NRC?

Gue suka Leaderboard. Fitur ini nge-display distance teman-teman kita di N+RC. Kadang suka panas aja kalau liat teman posisinya diatas. Yang tadinya malas-malasan di rumah, jadi pengin lari for the sake of being on the top of the list. Ego pribadi mungkin sih, tapi in a good positive way tentunya.