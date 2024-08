Kendrick Lamar Kembali Berkolaborasi Dengan U2 Lewat Track ‘American Soul’

Artikel ini pertama kali tayang di Noisey UK

Semenjak DAMN. keluar di bulan April, jelas terlihat bahwa Kendrick Lamar telah menghabiskan banyak waktu di dalam studio bareng U2, yang ikut meramaikan lagu “XXX.” dalam album tersebut.

Beberapa minggu lalu, U2 merilis “Get Out of Your Own Way,” dari album Songs of Experience yang rencananya akan dilepas pada tanggal 1 Desember. Lagu tersebut menampilkan Kendrick di bagian outro yang singkat. Di lagu “American Soul”, U2 kembali menampilkan Kendrick, kali ini dalam intro. Berikut sumbangsih spoken word Kendrick:

“…Blessed are the bullies

For one day they will have to stand up

To themselves

Blessed are the liars

For the truth can be akward…”

Lagu ini kabarnya merupakan saudara tiri dari “XXX,” yang muncul di DAMN. Dibanding “XXX”, lagu ini lebih tidak padat secara lirik dan juga lebih kompleks (Bagian chorus Bono kurang lebih hanyalah: “You are rock and roll / You and I are rock and roll / You are rock and roll / Came here looking for American Soul”; lha wong dia orang Amerika juga bukan, lol)—faktanya, ini adalah lagu rock standar. Kalau kamu bisa tahan dengan suara Bono, dengarkan lewat tautan di bawah ini.