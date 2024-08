Koki Pasti Bisa Masak, Tapi Cuma Legenda Kuliner India Ini Sanggup Ngerap Di Video Klip Super Swag

Sebagai sosok yang melahirkan buku kondang macam An Invitation to Indian Cooking dan Madhur Jaffrey’s World Vegetarian, Madhur Jaffrey kerap dianggap sebagai “Ibu Pelindung Kekayaan Kuliner India.”

Tak berbeda dari Sisca Soewitomo di Indonesia, Julia Child, Martha Steward, dan Ina Garden, Jaffrey yang punya pengetahuan masakan India amat luas berjasa memandu satu generasi koki baru dengan kehangatan khas nenek-nenek yang ramah.

Tapi, Jaffrey bukan nenek-nenek biasa. Kok bisa? Gampang saja. Pernahkah nenekmu ngerap atau seenggaknya komat-kamit menirukan rima-rima rap yang super swag? Belum pernah nemu nenek yang goks kayak gitu? Nah, Jaffrey ternyata bisa nge-rap. Ini buktinya, ketika dia tampil dalam sebuah video klip yang swag banget.

Dalam videoklip lagu berjudul “Nani” dari rapper Mr. Cardamom, Jaffrey menegaskan statusnya sebagai nenek-nenek badass dengan menunjukan tampang dan kelakuan songong ala rapper di truk makanan penjual kuliner halal, atau saat belanja toko bahan makanan India sambil merapal rima sengehe ini: “I’m the boss, I’m your fucking nani”—Plus, adegan-adegan ini diselingi dengan rekaman Jaffrey sedang masak atau menari.

Di samping adegan-adegan songong itu (atau adegan konyol saaay Jaffrey nge-swipe cowok-cowok di aplikasi fiktif mirip Tinder bernama “Tendi, lagu “Nani” beat-nya nagih banget.

Sepanjang karirnya, Jaffrey punya banyak capaian beragam. Puluhan buku resep masakan sudah dia tulis. Dia juga pernah memenangkan sejumlah penghargaan atas aktingnya sebagai bintang tamu beberapa film. Belum lagi, namanya diabadikan dalam James Beard Foundation’s Cookbook Hall of Fame. Jaffrey juga menerima gelar Commander of the Order of the British Empire dari Kerajaan Inggris. Bahkan, dia pernah nongol dalam salah satu episode Law and Order: Special Victims Unit.

Di sisi lain, Mr. Cardamom juga bukan rapper sembarangan. Nama aslinya Zohran Mamdani. Zohran adalah putra dari Mira Nair, sineas kenamaan yang menghasilkan film legendaris semacam Monsoon Wedding dan Queen of Kat’we. Sejak berumur tujuh tahun, Zohran bermukim di New York. Kepada New York Times, Zohran mengaku ngin membuat video yang berfungsi sebagai “surat cinta untuk orang-orang India yang tingga di New York” makanya video diambil truk-truk makanan dan restoran.

Kami redaksi VICE mengagumi legenda macam Jaffrey yang bisa menunjukan tingkah nyeleneh tapi swag macam ini. Dua hal lainnya yang bikin kami jatuh cinta adalah Jaffrey tahu betul cara memakai baju berwarna kuning dan mengeluarkan dua jari tengah di saat yang tepat.

