Konten Mamah Muda Kaya Raya Kini Membanjiri TikTok

“It’s me… your rich mom,” begitulah perempuan ini memulai setiap videonya. “Rich Mom” akan menunjukkan caranya tetap kelihatan fancy meski di rumah saja. Dia juga mengajak kita berbelanja di toko Bottega Veneta yang ada di bandara.

Menurutnya, “belanja terasa lebih seru kalau enggak kena pajak.” Di saat swakarantina, “Rich Mom” sibuk memetik buah di kebun, minum sampanye dan ikut tantangan “pass the brush” dengan “teman-teman yang juga kaya”. “Rich Mom” enggak akan ada artinya kalau kerjaannya cuma pamer kekayaan seperti keluarga Kardashian. Untung saja, “Rich Mom” hanyalah persona online yang enggak sungguh-sungguh ada.



“Rich Mom” diperankan oleh blogger fesyen, YouTuber dan entrepreneur Chriselle Lim. Menjadi influencer sejak 2010 lalu, dia kini memiliki 1,3 juta pengikut di Instagram. Dia mulai mengklaim sebagai “Rich Mom” Maret lalu setelah video TikTok-nya viral di Twitter.

Profil TikTok “Rich Mom” diikuti 1,6 juta orang, yang kebanyakan adalah anak muda. “Aku sama sekali enggak kepikiran menjadi ‘Rich Mom,’” tuturnya. “Beneran enggak sengaja. Videoku viral di Twitter, dan sekarang aku menjadi ‘Rich Mom’ di TikTok.”

i follow this rich mom on tik tok and i’m just obsessed with her outfits like just LOOK pic.twitter.com/lR82QatarD — What is it? THE BRAIDS??? (@babyyrihh) March 1, 2020

Pada 29 Februari, pengguna Twitter @lilithsangel membagikan video Chriselle yang mencocokkan busana monokrom. Video tersebut diikuti twit berbunyi, “ i follow this rich mom on tik tok and i’m just obsessed with her outfits like just LOOK.” (“Aku mengikuti ibu-ibu kaya ini di TikTok dan aku terobsesi dengan gaya berpakaiannya. LIHAT SENDIRI, DEH!”) Twit itu disukai 200.000 orang, dan memiliki berbagai respons seperti, “ Just followed her on [TikTok] and Instagram because she is fyyyye.” (“Aku juga habis mengikutinya di [TikTok] dan Instagram. Dia keren abis.”)

Sama seperti konten viral lainnya, Lilith menerima komentar dan DM jahat yang mengatakan Chriselle bukan sekadar “ibu-ibu kaya”. “Aku menemukan videonya di laman [For You] dan dari biodatanya, dia bilang dia ibu dua anak. Makanya aku mengira dia ibu-ibu kaya biasa, dan enggak sadar sama sekali kalau dia influencer,” kata Lilith kepada VICE.

Pada 2 Maret, Lilith mengetwit tangkapan layar profil Instagram Chriselle, menunjukkan kalau dia telah menambahkan “aka RICH MOM” pada namanya. Mereka rupanya sudah ngobrol di DM. “Aku kaget, tapi lega juga karena dia enggak tersinggung. Respons dia enggak seperti orang-orang yang membalas cuitanku,” ujar Lilith. Keesokan harinya, Lim resmi menjadi “Rich Mom” di TikTok.

Berpose tolak pinggang, Lim berbicara: “Hai, it’s me… your rich mom. Aku enggak paham kenapa kalian bilang aku kaya, tapi memang sih aku menyukai barang-barang bagus” sambil memamerkan koleksi tas mahal, sepatu Manolo Blahniks, dress Valentino, dan jaket Chanel. Video itu telah ditonton 4,6 juta kali.

Semua video “Rich Mom” selalu ditonton banyak orang. Dalam video sarapan, Chriselle membuat pernyataan serupa lalu memperlihatkan yogurt vegan, roti, dan telur dadar yang disajikan di atas piring berlapis emas. Video ini bikin kita tertawa atau mendengus karena ucapan Chriselle enggak sesuai dengan apa yang ditunjukkan setelahnya.

Penonton awalnya enggak bisa menebak apakah dia cuma bercanda atau memang kepengin pamer saja, mengingat pakaiannya mahal-mahal dan dia juga pergi ke Paris Fashion Week. Akan tetapi, dari video mencari guru les dan asisten rumah tangga ala Parasite, sudah ketahuan kalau dia mengikuti candaan netizen.

“Aku sudah memerankan ibu-ibu kaya di TikTok sebelum viral. Aku terinspirasi dari Parasite,” kata Chriselle. Ketika dia pertama kali main TikTok akhir tahun lalu, penonton sering berkomentar kalau dia dan sang suami mirip seperti keluarga Park dalam film Parasite. Padahal, videonya dulu cuma joget-joget doang. Dia baru terpikir menjadi “Rich Mom” dengan pengaruh Parasite setelah twit Lilith viral. “Momennya tepat banget.”

Di saat Gal Gadot dikritik habis-habisan karena video “Imagine”, sangat tak disangka “Rich Mom” malah tenar di internet. Konten “Rich Mom” enggak mengkritik atau mengomentari kekayaan dan kapitalisme. Tapi seenggaknya, Chriselle mengakui dia kaya dengan cara elegan, berbeda dari para remaja yang membuat video “My Best Friend’s Rich Check” untuk memamerkan kekayaan teman-temannya.

Hidup Chriselle memang beruntung, tapi dia bisa menjadi seperti sekarang ini karena kerja kerasnya. “Aku bukan keturunan bangsawan yang selalu punya uang,” tutur Chriselle. “Mengolok-olok kehidupanku sendiri terasa luar biasa. Aku juga ingin orang-orang tahu aku bisa seperti ini karena bekerja keras.”

“Rich Mom” hanyalah sebagian kecil dari konten Chriselle, tapi dia bersenang-senang dengannya. “‘Rich Mom’ agak berlebihan, kepribadiannya besar dan menyukai hal-hal luar biasa,” katanya, “sedangkan ketika aku menjadi diri sendiri, orang-orang sepertinya bisa membedakan dua kepribadian itu.” Kontennya di platform lain mungkin berulang dan sama saja, tapi Chriselle bisa menyalurkan sisi kreatifnya di TikTok.

Meski sekarang berubah, Chriselle mengikuti tren Instagram dan YouTube yang membuat semuanya tampak “sangat rapi dan sempurna”. Dia enggak memperlakukan dirinya dengan serius di TikTok. “Buat pengikut lamaku yang pindah ke TikTok, mereka kayak ‘Wow, kenapa kamu bisa berbeda begini?’ Aku dari dulu sudah seperti ini, tapi enggak pernah menunjukkannya ke kalian.”

Artikel ini pertama kali tayang di VICE US