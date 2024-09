Lana Del Rey Merilis Lagu Baru Tentang Korea Utara

Artikel ini pertama kali tayang di i-D Magazine.

Setelah tampil di Festival Musik Coachella, Lana Del Rey mengaku berjalan-jalan ke tengah hutan dekat panggung. Dia merenungi hidup di sana. Ada perasaan bersalah menghantuinya. Beberapa jam sebelumnya, di atas panggung Lana mengajak para penonton, terutama perempuan, bahagia mengekspresikan diri memakai mahkota bunga. Sementara di saat bersamaan situasi dunia sedang tidak baik-baik saja, dengan begitu banyak masalah sedang menghantui Amerika Serikat. “Belum lagi perasaan rumit yang saya rasakan setelah nyaris seminggu tur, menari gembira, sementara ada ancaman konflik antara negara saya dengan Korea Utara,” ujarnya.

Videos by VICE

Pertentangan perasaan itu lantas dia tuangkan dalam lirik yang kemudian diunggah ke Instagram pribadinya.

Percikan pemikiran itu ternyata benar-benar dia garap menjadi sebuah lagu. Single terbaru Lana diberi judul “Coachella- Woodstock in My Mind.” Lagu ini berusaha menangkap semua perasaannya yang berkecamuk selama tur, seperti nampak dari lirik berikut: “I guess I was in it / ‘Cause baby, for a minute / It was Woodstock in my mind / In the next morning / They put out the warning / Tensions were rising over country lines.”

Lana pernah bilang bahwa dia ingin arah musik berbeda untuk album barunya nanti. Album yang sementara diberi judul Lust for Life ini kabarnya akan menyentuh topik-topik politis, yang tak pernah dilakukan musisi indie pop AS itu. Dari single terbarunya, Lana menepati janjinya.

Simak single terbaru Lana Del Rey di sini: