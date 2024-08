Lukisan Ini Resmi Jadi Konten Instagram Termahal Sedunia

‘Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)’ karya David Hockney terjual US$90,3 juta (setara Rp1,3 triliun) Kamis pekan lalu di Balai Lelang Christie’s. Lukisan ini terbeli hanya sembilan menit setelah lelang dimulai, resmi mengalahkan balon anjing Jeff Koons yang dilelang seharga US$58,4 juta dolar (Rp853 miliar) di Christie’s pada 2013. Karena itulah, Hockney berhak mendapat gelar seniman yang masih hidup dengan penjualan tertinggi di dunia.

Apa yang membuat lukisan dibuat pada 1972 ini bernilai tinggi? Hockney merupakan salah satu pelukis paling berpengaruh dunia sepanjang dekade 1960-an. Dia memiliki pengaruh yang besar pada generasi seniman figuratif era selanjutnya. Selain itu, karya seninya juga pernah dipamerkan di Metropolitan Museum of Art, The Tate Britain, dan Centre Pompidou tahun lalu.

Pertanyaan lainnya, engapa karya Hockney menjadi sangat instagramable?

Seperti sebagian besar lukisan Hockney, ‘Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)’ menggunakan paduan warna memikat. Lukisan yang didominasi warna biru cerah dan hijau asri itu sama-sama menariknya diunggah ke Instagram, seperti fotomu saat lagi di kolam renang. Lukisan tersebut menggambarkan seniman dan model Amerika Peter Schlesinger—subyek lukisan favoritnya sekaligus mantan kekasih Hockney—yang menatap termenung ke arah seseorang yang sedang berenang hanya mengenakan pakaian dalam.

Banyak orang pun berbondong-bondong berpose di depan lukisan ‘Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)’ sambil pura-pura melihat ke arah Schlesinger yang sedang memerhatikan sang perenang. Setelah itu, mereka akan mengunggah fotonya ke Instagram dengan tagar #davidhockney. Menariknya lagi, pilihan warna paling populer di Instagram adalah biru terang, biru kehijauan, dan pink pastel lembut, sama seperti palet warna lukisan tersebut. Selama setahun terakhir, salah satu pameran Hockney berhasil memikat warganet di Instagram, sehingga tidak mengherankan kalau lukisannya bisa laku dengan harga tinggi.

Tak puas hanya berpose dengan ‘Portrait of an Artist (Pool with Two Figures),’ penggemar Hockney yang berpengaruh mulai dari Ian Berry hingga Helen Whittaker pun memutuskan untuk mengunggah selfie mereka bersama seniman Inggris yang berusia 81 ini. Apakah daya tarik lukisan 1 triliun ini ada kaitannya dengan gaya berpakaian Hockney yang sangat instagramable, seperti Agnes Varda atau Iris Apfel? (Lihat saja kacamata yang dipakai. Bukankah sangat cocok dengan fesyen ala Instagram?) Gaya berpakaiannya yang khas ini bahkan menginspirasi seorang pengguna Instagram untuk berpakaian layaknya Hockney setiap hari selama Oktober atau yang perempuan ini sebut sebagai “HOCKtober.”

Masa lalu lukisan Hockney yang instagramable tersebut tentu saja punya sejarahnya sendiri. Penjual ‘Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)’ pada Kamis lalu adalah Joe Lewis. Miliarder Inggris ini mendapatkan lukisannya dari David Geffen pada 2013 (yang September lalu mengunggah foto dari tahun 2000 yang benar-benar epik ke Instagram). Siapa tahu lukisan Hockney selanjutnya bakalan dijual ke Lil Miquela.

