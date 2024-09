Mana Lebih Keren: ‘Sgt. Pepper’s’ Atau the Red Hot Chili Peppers?

Artikel ini pertama kali tayang di Noisey.

Lima puluh tahun setelah pertama kali dirilis, album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band milik The Beatles sering digadang-gadang sebagai salah satu album musik terbaik sepanjang masa. Jelas, ini album mahakarya yang mengubah musik pop dan menyentuh hati banyak penggemar seluruh dunia. Tapi mari coba jawab pertanyaan yang mendesak di sanubari banyak pencinta musik: Apa iya album ini lebih baik dari karyanya Red Hot Chili Peppers?

Videos by VICE

Sgt. Pepper’s vs. Red Hot Chili Peppers. Ini pertanyaan pedas yang jawabannya diperdebatkan oleh pencinta musik di seluruh dunia. Sgt. Peppers memang berisikan lagu-lagu ikonik yang penuh inovasi, tapi apa iya karir RHCP sepanjang 34 tahun tidak bisa menyaingi—atau bahkan melampui—mahakarya Beatles tersebut?

Mari kita akhiri debat ini dengan cara menganalisa kelebihan keduanya masing-masing berdasarkan beberapa kategori penting. Jadi siapa yang menang? Sgt. Pepper’s? Atau Chili Peppers? Berikut hasil resminya:

Bass Super Keren

Emang ada yang inget nama basisnya Beatles? Gary siapa gitu. Nah, di sisi lain, begitu elo masukin kata “flea” di Google, bassis RHCP itu nangkring di urutan pertama. Mungkin kalo bassis Beatles lebih sering maenin slap bass dan gak ngabisin waktu berpakaian kayak orang lagi cosplay perompak di cover album, nasibnya bisa lebih beruntung.

Pemenang: Chili Peppers

Lagu-Lagunya

Berikut daftar lagu Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band:

“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”

“With a Little Help from My Friends”

“Lucy in the Sky with Diamonds”

“Getting Better”

“Fixing a Hole”

“She’s Leaving Home”

“Being for the Benefit of Mr. Kite!”

“Within You Without You”

“When I’m Sixty-Four”

“Lovely Rita”

“Good Morning Good Morning”

“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)”

“A Day in the Life”

Itu semua lagu-lagu penting dalam sejarah musik pop, tentunya. Tapi coba lihat jumlahnya, cuman 13 lagu dan satu lagu diulang dua kali pula. Siapa juga yang masih dengerin satu album penuh ketika dengerin musik? Coba pikir deh, RHCP itu udah ngerilis 11 album rekaman. Masa iya mereka gak bisa ngumpulin 11 atau 13 lagu yang lebih keren? Nih kami pilihin 13 lagu RHCP paling oke punya:

“By The Way”

“Scar Tissue”

“Under the Bridge”

“Dani California”

“Can’t Stop”

“Santeria”

“Higher Ground”

“Give It Away”

“The Zephyr Song”

“Give It Away” belum disebut ya? Masukin dua kali deh, kan Beatles juga ngulang lagu.

Single dari album baru

“Californication”

Satu lagu lagi deh dari Stadium Arcadium

Lihat kan? Aduh, ini mah bukan kompetisi namanya.

Pemenang: Chili Peppers

Lagu Soal Nongkrong di Jembatan

Kita semua tahu, banyak hal-hal gila yang terjadi di bawah jembatan. Kolong jembatan itu tempat yang sempurna buat nulis lirik lagu. Di album Sgt. Pepper’s, The Beatles menghabiskan banyak waktu bernyanyi tentang naik turun tangga, benerin genteng, ya pokoknya gak ada hubungannya deh sama jembatan. Nah, Anthony Kiedis justru pol-polan nyanyi di lagu “Under the Bridge,” bikin banyak orang tersentuh dan menangis di seluruh dunia. Kurang dalem apa lagi, bro?

Pemenang: Chili Peppers

Pengaruh ke Musisi Lain

Coba pikirin deh berapa banyak band-band legendaris yang terinspirasi oleh Chili Peppers: Crazy Town, Uncle Kracker, Sugar Ray, dan masih banyak lagi. Kapan coba elo terakhir denger band yang musiknya kayak the Beatles? Gak pernah kali.

Pemenang: Chili Peppers

Personelnya Keren Mana

Di Sgt. Pepper’s, the Beatles menciptakan band fiksi supaya mereka tidak harus dibebani ekspektasi soal musiknya. Jadi susah nih mau ngasih poin ke mereka. Nah, di sisi lain, Chili Peppers justru selalu dibebani ekspektasi soal sound. Harus keren terus lah pokoknya. Entah elo suka lineup awal RHCP atau era mantap Kiedis/Flea/Chad Smith/Frusciante atau era Dave Navarro atau era sekarang bareng Josh Klinghoffer, satu hal yang pasti: Mereka semua rockstar. Coba sebut satu anggota Beatles yang bisa ngerap, gak ada kan? Ngomongin rap, pas Wu-Tang Clan pengen nyolong melodi “While My Guitar Gently Weeps” di album 8 Diagrams, mereka lari ke siapa hayo? The Beatles? Salah! Mereka mengundang John Frusciante dari RHCP. Biarpun John Lennon pernah bilang kalo the Beatles itu lebih besar daripada Yesus, mereka tidak pernah mencapai tingkat kepopuleran dimana ketika orang menyebut nama depan, semua langsung tahu siapa yang dimaksud. “John,” John siapa? John Travolta? “Paul,” Paul siapa? Paul Gascoigne? Paul Rudd?. Nah, kalo nama Flea, semua orang langsung tahu.

Pemenang: Chili Peppers

‘Anunya’ Personel Band

Coba jujur, apa yang lebih rock n’roll dari main musik rock sambil telanjang? The Beatles dikenal sering manggung mengenakan seragam-seragam aneh yang lebay. RHCP? Mereka pernah manggung telanjang hanya mengenakan kaos kaki menutupi ‘barang’ mereka. Kurang rock apa lagi?

Jadi kami asumsikan bahwa Beatles gak pernah manggung telanjang karena anu mereka kecil. Kiedis? Anunya gede. McCartney? Kelihatan aja gak pernah. Iya, memang John Lennon pernah ada fase doyan telanjang, tapi ini satu orang melawan semua anggota Chili Peppers yang tidak segan-segan melepas celana.

Pemenang: Chili Peppers

Yang Lebih Funky

Pemenangnya JELAS DONG: Chili Peppers

Cara Pakai Sitar

Tidak bisa dipungkiri bahwa biarpun mendiang Hillel Slovak, gitaris pertama RHCP menggunakan sitar di lagu “Behind the Sun,” permainan sitar George Harrison di album Sgt. Pepper’s merupakan pelopor penggunaan instrumen tersebut dalam musik Barat. Sesungguhnya ini kategori curang, karena kita semua tahu, setiap band rock yang menggunakan sitar, dan bukan berasal dari India, musiknya sampah, jadi The Beatles gak dapet poin sama sekali. RHCP menang lagi.

Pemenang: Chili Peppers

Punya Lagu Judulnya Sama Kayak Serial TV Diperankan David Duchovny

Saking bagusnya lagu “Californication,” ada acara TV dengan judul yang sama menampilkan David Duchovny. Emang ada lagu di Sgt. Pepper’s yang berjudul “The X-Files?” Ora ono.

Pemenangnya: Chili Peppers

Perut Six Pack

Tuh, liat tuh badan-badannya RHCP. Berotot, keras dan rapet. Tadinya kami mau menaruh foto telanjang Beatles di sini sebagai perbandingan, tapi kami tidak mau mempermalukan mereka. Kalau perut anggota RHCP terlihat seperti papan cuci, perut personil Beatles mungkin gak beda jauh sama mesin cuci.

Jelas lah pemenangnya siapa: Chili Peppers

Kualitas Lirik

Sgt. Pepper’s sering dipuji karena penulisan liriknya yang lembut tapi cerdas. Coba baca saja lirik lagu-lagu klasik seperti “Lucy in the Sky With Diamonds” dan “When I’m Sixty-Four.” Nah coba kita tengok lirik lagu “Lovely Rita,” yang romantis bukan kepalang::

Lovely Rita meter maid

May I inquire discreetly

When are you free to take some tea with me

Took her out and tried to win her

Had a laugh and over dinner

Told her I would really like to see her again

Manis ya? Puitis banget. Menyentuh kalbu dech. Siapa lagi coba yang bisa bikin lagu tentang pengalaman kencan seromantis ini? Siapa lagi kalo bukan Chili Peppers lewat lagu “Suck My Kiss”:

K-i-s-s-i-n-g

Chicka chicka dee

Do me like a banshee

Low brow is how

Swimming in the sound

Of bow wow wow

Oh baby do me now

Do me here I do allow

Hit me you can’t hurt me suck my kiss

Kiss me please pervert me stick with this

Is she talking dirty

Give to me sweet sacred bliss

Your mouth was made to suck my kiss

Gak sebanding kan? Gak ada band lain yang bisa seromantis itu mengungkapkan pengalaman ciuman selain RHCP.

Pemenangnya, hmhmhm: Chili Peppers

Diproduseri George Clinton

George Clinton itu rajanya musik funk, jadi dapet restu beliau itu penting. Sayang sekali Sgt. Pepper’s gak diproduksi oleh Clinton, dan justru ditangani oleh produser kelas bawah gak jalas bernama George…umm…Martin. Siapa sih itu?

Untungnya Chilli Peppers gak mengulangi kesalahan Beatles dan menggunakan jasa Clinton ketika merekam album Freaky Styley. Kabarnya, Clinton ngutang sama pihak penjual narkoba dan malah menawarkan posisi vokal tamu di lagu “Yertle the Turtle.” The Beatles mana bisa ngaku punya lagu yang diisi sama pengedar narkoba?

Pemenang: Chili Peppers

Diproduseri Rick Rubin

Waduh, lagi-lagi The Beatles mengulangi kesalahan yang sama dan memilih produser tidak terkenal. RHCP untungnya, cukup pintar dan memilih untuk bekerja dengan Rubin yang juga bertanggung jawab membidani album keren kayak Reign in Blood karya Slayer, Black Album-nya Jay Z dan banyak album-album menakjubkan lainnya.

Pemenang: Chili Peppers

Siapa Duluan Jadi Pelopor?

Ini adalah pertanyaan yang kerap muncul ketika kita membandingkan band-band pelopor: Siapa yang duluan? Blur atau Oasis? Pearl Jam atau Nirvana? The Beatles atau Red Hot Chilli Peppers? Tentunya The Beatles unggul jauh dalam kategori ini, berhubung karir musik mereka dimulai dua dekade sebelum RHCP muncul. Faktanya, The Beatles lahir sebelum vokalis RHCP, Anthony Kiedis dilahirkan ke dunia. Tapi coba camkan hal ini, waktu itu apa sih? Umur hanyalah sebuah angka, gitu kan? Kalau anda pernah denger solo John Frusciante yang memukau, pasti langsung lupa soal konsep waktu. Wah tadi durasi solo gitarnya 30 detik atau 37 detik ya? Aduh saking kerennya lupa euy. Waktu hanyalah konstruksi sosial yang diciptakan untuk memecah belah umat manusia. Tapi berhubung kami obyektif dan adil, yaaa secara teknis The Beatles menang tipis lah di kategori ini.

Pemenang: Sgt. Pepper’s (dari sisi teknis doang)

Logo

Logo The Beatles adalah sebuah apel. Apa coba hubungannya sama band? Representasi yang gagal itu mah. Kalau anak agency advertising, udah dipecat kali. Ya memang RHCP juga gak jelas maksud logonya apa, tapi yang pasti bentuknya lebih keren. Ayo kita bandingkan kiri-kanan:

Kalau anda melihat seseorang dengan tato logo The Beatles, mungkin dia dikira penggemar berat Steve Jobs. Tato RHCP? Sudah pasti jelas, tanpa ambigu.

Pemenang: Chili Peppers

Cara Pakai Pedal Wah-Wah

Emang The Beatles pernah pake pedal wah di Sgt. Pepper’s? Mungkin saja. Kalau kita dengerin satu album mungkin ketemu bagian yang pake wah. Kalau RHCP? Kapan mereka gak pake wah?

Pemenang Wah-w-wah: Chili Peppers

Aksi Panggung

Info penting nih: The Beatles menulis album Sgt. Pepper’s karena aksi panggung mereka membosankan setengah mati. Kalau menurut John Lennon, mereka bisa aja memasang patung lilin di atas panggung dan penonton akan tetap bersorak puas. Konser Beatles udah gak ada hubungannya sama musik.” RHCP? Paling banter ya lip-sync pas Superbowl aja.

Pemenang: Chili Peppers

Jumlah Penghargaan Grammy

Sgt. Pepper’s memenangkan ENAM Grammy Awards. Hebat ya? Tapi coba kita hitung jumlah Grammy yang dimenangkan RHCP sepanjang karir mereka. Mereka dapet satu pas “Give It Away” menang di ’92. Terus menang dua di Grammy 2006. Nah, udah tiga kan tuh. Terus umm…eh gak ada lagi ya? Eh bentar, masa “Scar Tissue” gak pernah menang? “Under The Bridge” gak dapet Grammy?!? Ah tailah.

Kategori ini dianggap tidak sah

Pemenang: Gak ada

But I Don’t Ever Wanna Feeeeeeeeel Like I Did That Day

Take me to the place I loooooooove.

Pemenang: Chili Peppers

Kemampuan Nyanyi Lirik “Bee-bah-doo-bah-doo-bah”

Kalau kita ngomongin kemampuan alami untuk menyanyikan bagian “bee-bah-doo-bah-doo-bah” sepanjang lagu, Kiedis rajanya. Elo pikir bassis The Beatles bisa nyanyi gitu sambil main bass yang funky? Gak mungkin.

Pemenang: Chili Peppers

Punya Drummer Kembaran Sama Will Ferrell

Ringo Starr memang banyak pencapaiannya. Tapi satu hal yang pasti, dia gak pernah melampaui kesuksesan film Step Brothers dan Elf. Drummer RHCP, Chad Smith, bukan hanya terlihat mirip Will Ferrell, tapi juga pernah ngadu skill drum dengan sang aktor. Live di TV lagi! Terus Flea nongol bareng anggota band yang lain! Terus mereka main lagu bareng Will Ferrell! Nah, The Beatles pernah gak?

Pemenang: Chili Peppers

Nutupin Penis Pakai Kaus Kaki

Pemenangnya Jelas: Chili Peppers

Total Skor

Chili Peppers: 20, Sgt. Pepper’s: 1

Kesimpulan

The Beatles berjuang mati-matian, tapi jelas RHCP pemenangnya. Penggemar Beatles tidak usah kecewa. Berbanggalah ketika kalian dikalahkan oleh yang terbaik. Album Sgt. Pepper’s masih tetep bagus banget kok. Cuman kalah sama bass-slap, perut six pack, sama aksi telanjang panggung Red Hot Chili Peppers. Jelas!