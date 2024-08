Mantap, Nominasi Oscar Tahun Ini Beragam Banget

Nominasi Oscar 2018 baru-baru ini diumumkan dan kami harus akui bahwa nominasi tahun ini sangat memuaskan. Sepertinya, anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences lumayan rajin Twitter-an dan mengamati tagar kampanye online macam #OscarsSoWhite and #BrownRibbonCampaign, yang terus menunjukkan kalau nominasi Oscar memang dalam sejarahnya kurang berpihak pada keberagaman.



Tahun ini, film yang masuk nominasi mencakup Call Me By Your Name (yang bercerita hubungan queer yang penuh gairah), Get Out (sebuah satir rasial) dan Lady Bird (film tentang masa-masa akil balik yang perempuan sentris). Selain itu, kali ini, kategori Sutradara Terbaik tak dipenuhi oleh sutradara kulit putih doang (mungkin kuping komite Oscar dibikin panas oleh sindiran Natalie Portman di ajang Golden Globes shade.) Baik Jordan Peele (Get Out) maupun Greta Gerwig (Lady Bird) berpeluang meraih Oscar sebagai sutradara terbaik tahun ini.



“Sekarang, saya cuma memikirkan setiap orang yang membeli tiket film saya dan menganjurkan orang lain melakukan hal yang sama,” kata Jordan Peele lewat akun Twitternya setelah Get Out mendapat lima nominasi Oscar. “Semua ini berkat kalian. Terima kasih.” Jordan Peele orang ketiga yang menerima nominasi film terbaik, sutradara terbaik dan naskah terbaik di film panjang pertamanya.

Syahdan, sah-sah saja kalau kita menyebut Get Out sebagai kuda hitam di gelaran Oscar tahun. Sebelumnya, penggemar film satir ini khawatir film ini akan dipandang sebelah mata di gelaran Oscar. Ketakutan ini makin menjadi setelah film itu hanya masuk nominasi Film Komedi Terbaik Golden Globes (itu juga kalah dari Lady Bird). Di mata banyak orang, komentar keras (dan nyinyir) film ini terhadap isu ras di Amerika Serikat ini menguap begitu saja lantaran film ini dengan sembrono dimasukkan dalam nominasi film komedi terbaik. Alhasil, peluang Get Out merajai Oscar tahun ini adalah sebuah kemenangan berarti bagi komunitas Afrika-Amerika di gelaran bergengsi tersebut. Makin derasnya pujian terhadap film-film semacam Moonlight dan Get Out—yang menyigi isu-isu masyarakat kulit hitam dengan sudut pandang yang lebih segar—menunjukkan kalau Hollywood akhirnya siap mengapresiasi narasi kulit hitam yang lebih manusiawi. Baguslah kalau memang begitu. Lagipula, kita sudah kepalang bosen nonton film bertema perbudakan.

Beberapa nama keren lainnya yang masuk nominasi adalah Margot Robbie (I, Tonya) dan Saoirse Ronan (Lady Bird) di kategori Aktris terbaik. Daniel Kaluuya (Get Out) dan Cardi B-rapping Timothée Chalamet (Call Me By Your Name) juga masuk nomiasi aktor terbaik (pasti gara-gara adegan persik nih). Sementara itu, Rachel Morrison (Mudbound) mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menerima nominasi sinematografi terbaik.

Tentu saja, bakal lebih baik kalau pemenang Oscar tahun ini seberagam nominasinya. Malam peganugrahan Oscar bakal digelar pada 4 Maret mendatang.

Daftar lengkap nominasi Oscar bisa dilihat di sini.