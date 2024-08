Meme Ternyata Sudah Ada Sejak 1921, dan Kerennya Masih Relevan Sampai Sekarang

Mungkin kamu pernah nanya gini dalam hati: manusia itu sebenarnya bisa berubah enggak sih? Ya meskipun segala sesuatu makin brengsek saja belakangan ini, umat manusia sesungguhnya selalu berubah dari waktu ke waktu. Kendati demikian ada bagian dalam kehidupan manusia yang enggak berubah deh kayaknya. Sebuah salinan majalah satir Judge terbitan 1921 yang baru-baru ini ditemukan di arsip milik University of Iowa menunjukkan bahwa kalau sudah berurusan dengan selera humor, ada beberapa hal yang enggak berubah dalam diri manusia.



Dalalm salinan majalah tersebut, kita bisa menemukan harta karun yang tak tertakar nilainya: meme “ What You Think You Look Like vs. What You Actually Look Like” pertama di dunia. Meme tersebut juga mirip dengan meme “Expectation vs Reality” yang ujug-ujug terkenals setelah digunakan oleh sutradara March Webb dalam film (500) Days of Summer untuk ngecengin kegagalan Joseph Gordon-Levitt balikan dengan mantannya. Format meme tersebut lantas tumbuh subur di berbagai platform dari komeik web, image macro dan video YouTube. Bahkan sebuah subreddit yang dibuat untuk mengumpulkan meme jenis ini masih aktif sampai saat ini.

Ternyata, pola meme macam ini sudah berumur nyaris 100 tahun. Malah, beberapa sumber mengatakan nenek moyang meme ini sudah bisa ditemui di sesi komik sebuah edisi Wisconsin Octopus—koran kampus yang sepintas mirip Judge—yang terbit antara 919 dan 1920. Komik ini memunculkan dugaaan bahwa kebiasan manusia memproduksi meme jauh mendahului internet. Sebagian malah berani berspekulasi bahwa inilah meme pertama di dunia.

https://twitter.com/YoRHaw/status/985316694083162112/photo/1

Gaya meme yang ditemukan di majalah satir The Judge mirip meme-meme yang terinspirasi gaya menggambar anime dan gaya komuk buruk yang dipopulerkan oleh seniman macam Robert Crumb pada tahun 60’an. Tak ayal, penemuan bisa disangka sebuah hoaks. Namun, sebuah berkas PDF dari edisi Judge yang sudah didigitalisasi oleh Google membuktikan bahwa ini penemuan meme pertama di dunia ini benar adanya. Bagian komik yang memuat meme ini dkelilingi puisi dan kelakar yang sampai sekarang pun masih relevan. Di banyak becandaan yang dimuat di edisi tersebut, perempuan digoda oleh para pickup artist dengan jurus yang itu-itu saja, menunjukkan kalau skill merayu laki-laki tak banyak mengalami perubahan sejak zaman purba.

Yang mengejutkan, meme pertama di dunia ini juga ditemukan tak jauh dari joke tentang kaum bumi datar. Ini artinya, omong kosong tentang bumi pipih itu sudah jauh ada sebelum rapper B.o.B jadi salah satu penganut garis keras kepercayaan bumi datar dan “Mad” Mike Hughes nekat naik roket sampai atmosfer bumi demi membuktikan bahwa gambaran tentu bumi berbentuk bola itu salah besar.

