Mendekati Akhir Tahun, Apa Saja Game Terbaik Pilihan Kalian?

Sekarang sudah memasuki November. Momen seru-seruan Halloween—misalnya menonton film horor—sudah lewat masanya. Tiba waktunya kita menyambut musim baru. Apaan tuh? Tentu saja, bagi para gamer, kita mulai harus menentukan pilihan apa saja GOTY, alias Game of the Year, atau game terbaik tahun ini. Daftar beginian pasti mengundang perdebatan. Tapi nyatanya memang asyik buat kita-kita yang mencoba menyusun judul-judul game favorit setahun ini.

Waypoint adalah situs bagian dari grup VICE yang fokus mengulas game. Kami pastinya bikin juga daftar game terbaik 2017. Formatnya berupa pilihan redaksi sepenuhnya. Kita enggak kepengen buka voting untuk menentukan sebuah daftar 10 game terbesar. Tapi, jangan kira kita engga memberikan pemikiran dan pertimbangan dari pembaca, memperdebatkan opini publik selama berjam-jam untuk artikel semacam ini. Kesimpulan kami akan didasarkan pada pilihan para editor, pendapat publik yang terekam dari respons online, serta berkaca pada hasil liputan kami tentang game-game yang dimaksud selama Januari sampai November.

Secara pribadi, menyusun 10 besar dari sekarang agak terburu-buru sih. Soalnya aku sadar banget, November ini masih akan ada bejibun rilisan game baru yang kayaknya bakal keren. Contohnya seperti Star Wars: Battlefront 2 tanggal 17 November nanti. Itu baru satu judul. Masih banyak game lain, buatan developer gede ataupun independen yang pasti menuntut kesempatan dimainkan para kritikus. Aku aja sampai sekarang belum menamatkan beberapa game yang aku incar dari lama lho.



Bagi beberapa kritikus, 2017 dianggap tahun yang agak busuk dari mutu game secara keseluruhan. Tapi ada beberapa game yang berhasil mencuat karena gameplay menakjubkan.

Sekarang, aku punya beberapa nama kuat yang mungkin akan muncul di daftar akhir tahun. Prey dan Zelda: Breath of the Wild hampir pasti berada di dua teratas. Dishonored: Death of the Outsider juga akan nangkring di lima besar.



Tacoma (disclaimer: beberapa anggota developernya teman saya) kayaknya masuk, Pyre, Observer, Mario vs. Rabbids Kingdom Batle, Life: is Strange: Before the Storm, Night In the Woods, Mario Odyssey, Butterfly Soup, dan Nier: Automata adalah nama-nama yang perlu kita waspadai. Sebagian gamer suka, sebagian membenci judul-juduln tersebut. Setidaknya aku mengakui judul-judul tersebut mungkin akan masuk di daftar pribadiku di akhir tahun ini. Masalahnya satu, dari semua judul tadi, tak ada satupun yang sudah sempat kumainkan. Sebenernya aku seharusnya enggak perlu namatin satu game untuk menilai mutunya. Kalau emang hasil main tiga jam sudah memberi gambaran, harusnya aku enggak perlu ragu memasukannya ke daftar GOTY versiku. Tapi gimana ya. Aku selalu tergoda untuk namatin game sampai tuntas, baru ngasih penilaian. Jadi peluang judul-judul yang sudah dapat review positif di berbagai media itu masuk ke daftar game terbaik masih 50:50.

Kalau senggang, nih lihat awak Waypoint main Wolfenstein II: The New Colossus selama hampir dua jam:

Beberapa game yang pernah aku sentuh doang atau mungkin pernah liat sekilas, mungkin akan mendapatkan tempat di daftar 10 besar buatanku. Wolfenstein II: The New Colossus bener-bener membuatku takjub sama intronya (coba lihat video di atas untuk kalau mau buktinya) walaupun sama sekali belum kumainkan sendiri. Aku sempat main bentar Hollow Knight dan langsung dapat kesan positif. Gara-gara kerjaan numpuk, aku bahkan belum sempat nyentuh sama sekali The Evil Within 2 dan HOB, tapi aku tertarik untuk mencoba keduanya di sisa dua bulan terakhir. Kalo aku mendadak ambisius, aku bisa saja mencari lebih banyak waktu main Cuphead.

Itu rencanaku sepanjang November ini. Ntar, kalau udah Desember, orang yang kerjanya tiap hari nulis game kayak aku ibaratnya selangkah menuju garis finis. Desember nanti atasanku akan mulai ngejar-ngejar, menuntutku menyelesaikan daftar game terbaik disertai deretan opini yang yang mendalam. Hadeh, males deh. Tapi ya enggak apa-apa. Sekali-kali curhat boleh dong ya. Kabar baiknya, aku masih punya waktu sebulan untuk siap-siap sebelum deadline bikin artikel akhir tahun.

Lalu, bagaimana dengan kalian para pembaca? Apakah sudah ada game yang sudah pasti masuk daftar GOTY versi kalian? Apakah ada game rilisan 2017 terlewatkan dari judul-judul yang kusebut di atas? Kasih tau aku lewat tautan di forum ini ya!