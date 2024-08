Mengenang Keith Flint: Ikon Band The Prodigy yang Mengajarkan Pentingnya Berani Nyeleneh

Awal pekan ini, kancah musik elektronik digegerkan berita memilukan: Keith Flint, salah satu pentolan band elektronik The Prodigy diberitakan meninggal. Jasad frontman kolektif big beat asal Inggris itu ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh polisi, di rumahnya kawasan Essex, Minggu pagi waktu setempat.

Rekan satu bandnya Liam Howlett, tak lama kemudian memastikan sobatnya mengakhiri hidupnya sendiri pada usia 49 tahun. Lewat sebuah unggahan di Instagram, Liam menulis: “Berita meninggalnya Keith benar adanya. Saya tak percaya harus mengatakan ini, tapi faktanya memang Keith mengakhiri hidupnya sendiri akhir pekan lalu. Saya syok, sangat marah, bingung, dan patah hati… selamat jalan saudaraku.”

Videos by VICE

Bagi kebanyakan pendengar musik yang tumbuh besar sepanjang dekade ‘90an, Keith adalah musisi karismatik yang jadi panutan. Keith, tak bisa dipungkiri, sukses memerankan tugas sebagai maskot sekaligus pemimpin subkultur rave generasi kedua. Bila Keith sudah beraksi di atas panggung, siapapun tak punya pilihan selain ikut menggoyangkan badan.

Siapapun yang sedang menulis kancah musik elektronik dunia sepanjang dekade 90’an mustahil melewatkan The Prodigy. Grup ini dibentuk di Braintree, Essex, pada 1990. Awalnya, band tersebut nyaris berakhir sebagai catatan kaki kancah dance music Inggris. Untungnya The Prodigy meraih perhatian, setelah menjelma menjadi perwujudan kemarahan, sikap masa bodoh, dan energi generasi 90’an.

Semua dipicu larangan rave party tanpa izin di Inggris memantik kemarahan banyak anak muda. budaya rave lahir di Inggris Raya dengan cara menggelar pesta dadakan di gudang atau lantai bawah tanah bangunan ruko. Anak muda kala itu menamainya ‘free party’. Protes ini berujung pada gerakan yang kini disebut Summer of Love kedua.

Sayang, seperti generasi bunga yang mendahului mereka pada dekade ‘60an, gerakan Summer of Love ikut melempem. Undang-Undang Kriminal dan Ketertiban Umum yang diberlakan di Inggris Raya membunuh skena Free Party. Saat bercakap-cakap bareng Richard Russel dari XL Recordings pada 2014 lalu, Keith mengungkapkan, “Pemerintah Inggris tak tahu apa apa itu free party. Polisi kebingungan mengendalikannya. Anak-anak muda yang menjalankan skena ini.” Kancah dance music Inggris harusnya mati suri karena aturan hukum pemerintah. Tapi sekonyong-konyong datang empak cowok dan satu cewek (Sharky, satu-satunya personel cewek, cabut begitu The Prodigy meneken kontrak dengan XL Recordings) yang membangkitkan kembali semangat rave. Mereka lah The Prodigy.

Anggota The Prodigy berpakai dengan cara yang tak lazim, memiliki potongan rambut yang aneh dan berperilaku tak kalah bengal dari anggota band punk The Sex Pistol. Selain album pertama mereka Experience direspons adem ayem, enam album The Prodigy berikutnya—termasuk kompilasi single–selalu memuncaki tangga album di Inggris.

Keith menjadi tokoh di puncak perkembangan dance music Inggris. “Kedatanganku di kancah rave terjadi setelah aku pulang habis bepergian, jadi aku agak tersesat,” katanya kepada Richard. “Aku enggak punya tempat untuk pulang, jadi aku tidur di sofa pacarnya Liam. Salah satu temannya datang dan bercerita tentang acara-acara rave dan The Barn, sebuah klub lokal yang dulu kami suka kunjungi.”

Keith dan Liam bertemu pertama kalinya pada 1989 di lokasi pesta rave andalan Essex. Si teman itu berbicara dengan begitu semangat, katanya, hingga Keith kepikiran, :Aku harus menjadi bagian dari kancah ini’. Jumat berikutnya, aku pergi ke the Barn; mengambil sedikit LSD, sedikit ekstasi… dan tanpa sadar jadi bagian dari kancah itu. Aku tak pernah melihat ke belakang lagi.”

Seperti banyak sosok hebat lainnya, Keith Flint dikenang berkat tampilan fisiknya. Terutama berkat rambut spiky-nya yang menyala itu. Sosoknya yang menggeram melalui terowongan kereta dari video hitam-putih “Firestarter.” dikenang banyak generasi millenial. Aku baru delapan tahun ketika video itu dirilis. Aku hanya ingat samar-samar proses pemakaman Putri Diana. Tapi 3 menit dan 46 detik durasi video klip itu, yang kutemukan pas lagi gonta-ganti saluran TV pada Sabtu sore, bakal nempel di otakku selama-lamanya.

Keith adalah gabungan dari sosok ganjil dan mengerikan; seperti badut dan separuh monster, berjingkrak riang di dunianya sendiri. Aku belum pernah melihat musisi yang seperti itu. Saat itu belum ada internet, aku harus rela menunggu lama sampai bisa menonton video klip The Prodigy lagi. BBC melarang pemutaran video itu setelah penonton tua mengeluhkannya terlalu mengerikan buat anak-anak dan menampilkan “obsesi pada aksi pembakaran.”

Meskipun bukan Keith yang menciptakan lagu, ia merupakan ikon utama The Prodigy bagi para pendengar. Ia mendorong Liam membuat mixtape Prodigy orisinil ketika mereka pertama kali bertemu di The Barn. Berkat sumbangan vokalnya pada lagu “Firestarter” dan “Breathe,” The Prodigy memperoleh dua single yang berhasil memuncaki tangga lagu AS.

Pada 1996, album the Face menampilkan sosok Keith, bukan seluruh band di sampulnya. Di panggung, dampaknya lebih besar lagi. Menonton The Prodigy live sama kayak melihat hiu tiba-tiba menumbuh kaki dan mulai joget rusuh di moshpit. Keith akan lompat-lompat di panggung, menggeram ke mikrofon. Ia memancarkan semangat yang tak ada duanya.

Dalam sebuah festival pada 2006, aku sempat menonton Keith menghasut kerusuhan di antara penonton saat menyanyikan “Firestarter.” Habis itu, sekelompok penonton berkeliaran di tempat perkemahan dan mulai membakar tenda tanpa pandang bulu— termasuk tendaku. Aku terpaksa menembus kobaran api untuk menyelamatkan kunci mobil dan kantung tidurku. Bahkan pada saat seharusnya aku marah, ketika mataku perih dengan asap, yang kepikiran adalah “gila si Keith ini. Dia memang fantastis!”

Setelah album The Fat of the Land rilis, The Prodigy memilih jeda selama lima tahun. Lalu pada album berikutnya, Always Outnumbered, Never Outgunned, Liam menggunakan vokal tamu, tidak hanya mengandalkan Keith. Dampak keputusan ini negatif, bukan hanya mempengaruhi penjualan albumnya. Dampak itu ternyata dirasakan Keith, yang jatuh depresi dan mulai mengandalkan obat preskripsi. Setelah bandnya kembali bersatu untuk album Invaders Must Die pada 2009, Keith mengambil peran lebih besar, menjadi penulis track-track terakhir yang mereka produksi.

Keith lebih cocok di panggung, karena ia adalah ikon, bukan sekadar musisi. Keith melakukan persis apa yang selalu dilakukan tokoh besar sebelumnya, atau bahkan sesudahnya. Dia berjasa mengubah konser musik elektronik, menjadi pengalaman emosional dengan unsur stadium rock dan energi rave drum & bass.

Semua itu ia capai berkat aksi panggungnya yang terasa tak manusiawi. Keith enggak butuh piramida Daft Punk, atau mau5head.

Pada akhir dekade 90-an, ketika The Prodigy berada di puncak ketenaran, media cenderung latah menyatakan DJ sebagai pengganti bintang rock. Asumsi itu tak benar. Ada satu bintang rock yang tersisa di pergantian abad. Dia bukan DJ.

Dialah Keith sang pemantik api. Dialah sang ‘Firestarter’.

Kalian bisa follow Matthew, penulils obituari ini, di Twitter.

Artikel ini pertama kali tayang di Noisey