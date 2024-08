Amerika Berhenti Jadi Katak dalam Tempurung, ‘Parasite’ Menang Film Terbaik Oscar

Sutradara Bong Joon-ho menguasai industri film pada malam penganugerahan Academy Award ke-92. Parasite menjadi film berbahasa asing pertama yang meraih kategori tertinggi, yakni film terbaik. Bayangkan, selama 92 tahun, Hollywood senantiasa ogah mengakui keunggulan artistik film-film dari negara lain, dan akhirnya, sikap itu berubah pada 2020. Sikap juri Academy Award sering dikritik bagai katak dalam tempurung, karena menganggap remeh film dengan subtitle dari negara lain.

Bong, sutradara Korea Selatan yang sebenarnya sudah meraih berbagai penghargaan internasional selama 10 tahun terakhir, mencetak rekor tersendiri. Dia menjadi sutradara sekaligus penulis skenario asal negaranya yang pertama kali memenangkan Oscar. Omong-omong, kemenangan ini membuktikan twit yang sudah dihapus dari akun Twitter resmi Oscar tempo hari sebenarnya bocoran akurat.

Videos by VICE

Selain Film Terbaik, Parasite yang sebelumnya sudah menang Palm d’Or di Cannes, juga memenangkan skenario asli terbaik, film internasional terbaik (nama kategori baru yang sebelumnya disebut ‘film berbahasa asing terbaik’), serta merebut gelar ‘sutradara terbaik’ mengalahkan Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Sam Mendes, serta Todd Phillips.

Tidak ada gif/meme lebih baik yang bisa menggambarkan momen bersejarah kemenangan Parasite, semenarik reaksi Sandra Oh.

https://twitter.com/vivishobi/status/1226684261043851264

Bong mengaku tersanjung atas rentetan penghargaan Parasite dalam ajang Academy Award. Dia mengucapkan apresiasi pada Scorsese dan Tarantino, sebagai dua sutradara yang menginspirasinya dalam berkarya. Saat menerima Oscar untuk film internasional terbaik, sutradara berusia 50 tahun itu mengaku “siap minum-minum sampai subuh” untuk merayakannya bersama kru dan tim distribusi Parasite.

Kemenangan Parasite sekaligus menandai puncak capaian artistik industri perfilman Korea Selatan yang mulai dikenal publik internasional pada dekade 90’an. Film Korea piawai memadukan aspek komersialitas sembari menjaga kualitas artistik. Artinya, film-film dari Negeri Ginseng itu bisa menghibur sekaligus menawarkan tontontan yang membuat kita merenungi kemanusiaan.

Bong dan sutradara legendaris seangkatannya, seperti Kim Jee-woon, Hong Sang-soo, atau Park Chan-wook disebut sebagai generasi yang membangkitkan perfilman Korea. Berkat kemenangan Parasite, penonton awam akan semakin tertarik menyaksikan film-film lain dari Asia.

Jadi, selamat ya Bong, silakan minum-minum sampai puas. Anda dan kru layak merayakannya.

Omong-omong, ini daftar pemenang Academy Award ke-92:

Film Terbaik:

“Ford v Ferrari” — Walt Disney

“The Irishman” — Netflix

“Jojo Rabbit” — Fox Searchlight

“Joker” — Warner Bros.

“Little Women” — Sony Pictures

“Marriage Story” — Netflix

“1917” — Universal/Amblin Partners

“Once Upon a Time in Hollywood” — Sony Pictures

“Parasite” — Neon (MENANG)

Aktris Terbaik:

Cynthia Erivo, “Harriet” — Focus Features

Scarlett Johansson, “Marriage Story” — Netflix

Saoirse Ronan, “Little Women” — Sony Pictures

Charlize Theron, “Bombshell” — Lionsgate

Renee Zellweger, “Judy” — LD Entertainment and Roadside Attractions (MENANG)

Aktor Terbaik:

Antonio Banderas, “Pain and Glory” — Sony Pictures Classics

Leonardo DiCaprio, “Once Upon a Time in Hollywood” — Sony Pictures

Adam Driver, “Marriage Story” — Netflix

Joaquin Phoenix, “Joker” — Warner Bros. (MENANG)

Jonathan Pryce, “The Two Popes” — Netflix

Sutradara Terbaik:

Martin Scorsese, “The Irishman” — Netflix

Todd Phillips, “Joker” — Warner Bros.

Sam Mendes, “1917” — Universal/Amblin Partners

Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood” — Sony Pictures

Bong Joon-ho, “Parasite” — Neon (MENANG)

Lagu Orisinal Terbaik:

“I Can’t Let You Throw Yourself Away,”

“Toy Story 4” — Walt Disney “I’m Gonna Love Me Again,”

“Rocketman” — Paramount (MENANG)

“I’m Standing With You,” “Breakthrough” — Walt Disney

“Into the Unknown,” “Frozen 2” — Walt Disney “Stand Up,”

“Harriet” — Focus Features

Score Orisinal Terbaik:

“Joker,” Hildur Guðnadóttir — Warner Bros. (MENANG)

“Little Women,” Alexandre Desplat — Sony Pictures

“Marriage Story,” Randy Newman — Netflix

“1917,” Thomas Newman — Universal/Amblin Partners

“Star Wars: The Rise of Skywalker,” John Williams — Walt Disney

Film Internasional Terbaik:

“Corpus Christi,” Jan Komasa — Aurum Film Production

“Honeyland,” Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov — Pharmachem/Apolo Media/Trice Films Production

“Les Miserables,” Ladj Ly — SRAB Films Production

“Pain and Glory,” Pedro Almodovar — El Primer Deseo/El Deseo Production

“Parasite,” Bong Joon Ho — Barunson E&A Production (MENANG)

Tata Rias dan Rambut Terbaik:

“Bombshell” — Lionsgate (MENANG)

“Joker” — Warner Bros.

“Judy” — LD Entertainment and Roadside Attractions

“Maleficent: Mistress of Evil” — Walt Disney

“1917” — Universal/Amblin Partners

Efek Visual Terbaik:

“Avengers Endgame” — Walt Disney

“The Irishman” — Netflix

“The Lion King” — Walt Disney

“1917” — Universal/Amblin Partners (MENANG)

“Star Wars: The Rise of Skywalker” — Walt Disney

Penyuntingan Terbaik:

“Ford v Ferrari,” Michael McCusker, Andrew Buckland — Walt Disney (MENANG)

“The Irishman,” Thelma Schoonmaker — Netflix

“Jojo Rabbit,” Tom Eagles — Fox Searchlight

“Joker,” Jeff Groth — Warner Bros.

“Parasite,” Jinmo Yang — Neon

Sinematografi Terbaik:

“The Irishman,” Rodrigo Prieto — Netflix

“Joker,” Lawrence Sher — Warner Bros.

“The Lighthouse,” Jarin Blaschke — A24

“1917,” Roger Deakins — Universal/Amblin Partners (MENANG)

“Once Upon a Time in Hollywood,” Robert Richardson — Sony Pictures

Sound Mixing Terbaik:

“Ad Astra” — Walt Disney

“Ford v Ferrari” — Walt Disney

“Joker” — Warner Bros.

“1917” — Universal/Amblin Partners (MENANG)

“Once Upon a Time in Hollywood” — Sony Pictures Releasing

Tata Suara Terbaik:

“Ford v Ferrari,” Don Sylvester — Walt Disney (MENANG)

“Joker,” Alan Robert Murray — Warner Bros.

“1917,” Oliver Tarney, Rachel Tate — Universal/Amblin Partners

“Once Upon a Time in Hollywood,” Wylie Stateman — Sony Pictures

“Star Wars: The Rise of Skywalker,” Matthew Wood, David Acord — Walt Disney

Aktris Pendukung Terbaik:

Kathy Bates, “Richard Jewell” — Warner Bros.

Laura Dern, “Marriage Story” — Netflix (MENANG)

Scarlett Johansson, “Jojo Rabbit” — Fox Searchlight

Florence Pugh, “Little Women” — Sony Pictures

Margot Robbie, “Bombshell” — Lionsgate

Dokumenter Pendek Terbaik:

“In the Absence,” Yi Seung-Jun and Gary Byung-Seok Kam — A Field of Vision Productio

“Learning to Skateboard in a Warzone,” Carol Dysinger — A+E Networks (MENANG)

“Life Overtakes Me,” Kristine Samuelson and John Haptas — Netflix

“St. Louis Superman,” Smriti Mundhra and Sami Khan — MTV Documentary Films/AJE Witness

“Walk Run Cha-Cha,” Laura Nix — The New York Times Op-Docs

Dokumenter Panjang Terbaik:

“American Factory,” Julia Reichert, Steven Bognar — Netflix (MENANG)

“The Cave,” Feras Fayyad — National Geographic

“The Edge of Democracy,” Petra Costa — Netflix

“For Sama,” Waad Al-Kateab, Edward Watts — PBS Distribution/Channel 4/Frontline

“Honeyland,” Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov — Neon

Desain Kostum Terbaik:

”The Irishman,” Sandy Powell, Christopher Peterson — Netflix

“Jojo Rabbit,” Mayes C. Rubeo — Fox Searchlight

“Joker,” Mark Bridges — Warner Bros.

“Little Women,” Jacqueline Durran — Sony Pictures (MENANG)

“Once Upon a Time in Hollywood,” Arianne Phillips — Sony Pictures

Desain Produksi Terbaik:

“The Irishman,” Bob Shaw and Regina Graves — Netflix

“Jojo Rabbit,” Ra Vincent and Nora Sopkova — Fox Searchlight

“1917,” Dennis Gassner and Lee Sandales — Universal/Amblin Partners

“Once Upon a Time in Hollywood,” Barbara Ling and Nancy Haigh — Sony Pictures (MENANG)

“Parasite,” Lee Ha-Jun and Cho Won Woo, Han Ga Ram, and Cho Hee — Neon

Film Pendek Terbaik:

“Brotherhood,” Meryam Joobeur — Travelling, les films qui voyagent

“Nefta Football Club,” Yves Piat — Les Valseurs Production

“The Neighbors’ Window,” Marshall Curry — Marshall Curry Production (MENANG)

“Saria,” Bryan Buckley — Hungry Man Inc. Production

“A Sister,” Delphine Girard — Versus Production

Skenario Adaptasi Terbaik:

“The Irishman,” Steven Zaillian — Netflix

“Jojo Rabbit,” Taika Waititi — Fox Searchlight (MENANG)

“Joker,” Todd Phillips, Scott Silver — Warner Bros.

“Little Women,” Greta Gerwig — Sony Pictures

“The Two Popes,” Anthony McCarten — Netflix

Skenario Asli Terbaik:

“Knives Out,” Rian Johnson — Lionsgate

“Marriage Story,” Noah Baumbach — Netflix

“1917,” Sam Mendes and Krysty Wilson-Cairns — Universal/Amblin Partners

“Once Upon a Time in Hollywood,” Quentin Tarantino — Sony Pictures

“Parasite,” Bong Joon Ho, Jin Won Han — Neon (MENANG)

Film Animasi Pendek Terbaik:

“Dcera,” Daria Kashcheeva — Miyu Distribution

“Hair Love,” Matthew A. Cherry — Sony Pictures Releasing (MENANG)

“Kitbull,” Rosana Sullivan — Walt Disney

“Memorable,” Bruno Collet — Vivement Lundi ! Production

“Sister,” Siqi Song — California Institute of the Arts Production

Film Animasi Panjang Terbaik:

“How to Train Your Dragon: The Hidden World,” Dean DeBlois — Universal

“I Lost My Body,” Jeremy Clapin — Netflix

“Klaus,” Sergio Pablos — Netflix

“Missing Link,” Chris Butler — United Artists Releasing

“Toy Story 4,” Josh Cooley — Walt Disney (MENANG)

Aktor Pendukung Terbaik:

Tom Hanks, “A Beautiful Day in the Neighborhood” — Sony Pictures

Anthony Hopkins, “The Two Popes” — Netflix

Al Pacino, “The Irishman” — Netflix

Joe Pesci, “The Irishman” — Netflix

Brad Pitt, “Once Upon a Time in Hollywood” — Sony Pictures (MENANG)