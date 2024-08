Oscar 2019 Membosankan dan Pilihan Pemenangnya Main Aman

Ajang penghargaan perfilman Academy Award ke-91, yang lebih akrab dijuluki Oscar, berlangsung amat membosankan. Untunglah, suasana yang tak seru itu durasinya tak terlalu lama. Di luar momen menarik semisal pelukan hangat Spike Lee bersama Samuel L. Jackson, ajang Oscar 2019 sebenarnya tak buruk-buruk amat. Ada sedikit kontroversi, tapi tak sampai memicu kemarahan publik.

Di luar itu, Hollywood rupanya tak mampu menurunkan egonya, dengan memilih karya sinema biasa aja seperti Green Book sebagai film terbaik. Juri Academy Award masih enggan mengakui kalau film-film Amerika Serikat sepanjang 2018 lalu ‘B’ aja belum, kalah jauh dibanding Roma (yang secara teknis diproduksi oleh sineas dan tim asal Meksiko) atau dari Cold War yang memukau asal Polandia. Andai dunia ini adil, dua film yang disebut belakangan jauh lebih kuat secara estetika dibanding kisah ketegangan rasial era 60’an di AS, yang digarap generik oleh Green Book.

Selain itu, Rami Malek memperoleh penghargaan aktor terbaik bermodalkan gigi palsu, ketika Willem Dafoe menumpahkan kedalaman emosi yang jauh lebih memukau. Yalitza Aparicio sebagai bintang utama Roma juga tidak berhasil menang, kendati mencatatkan sejarah sebagai aktor asli Meksiko pertama berhasil masuk nominasi aktris terbaik. Tapi kami terima kok, karena setidaknya Yalitza kalah dari Olivia Colman yang menyajikan penampilan asyik lewat The Favourite.

Redaksi VICE sempat berharap dalam pengumuman film terbaik terjadi insiden amplop tertukar, seperti skandal La La Land dua tahun lalu. Kami masih sangat berharap Roma yang menjadi film terbaik.

Berkaca pada hasil tahun ini, penggemar film sedunia semakin yakin, bila Oscar akan selalu keliru memilih film-film yang dianggap terbaik oleh kritikus dan penonton. Memang seperti itulah Academy Award bekerja. Sangat jarang juri penghargaan (yang konon paling bergengsi sedunia itu, padahal enggak) memilih film yang betul-betul terbaik.

Apapun itu, jika kalian tidak sempat nonton, berikut daftar lengkap pemenang pergelaran Oscar 2019:



Film Terbaik:

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

Aktor Utama Terbaik:

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Dafoe, At Eternity’s Gate

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book

Aktris Utama Terbaik:

Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, The Wife

Olivia Colman, The Favourite

Lady Gaga, A Star Is Born

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Aktor Pendukung Terbaik:

Mahershala Ali, Green Book

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott, A Star Is Born

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Aktris Pendukung Terbaik:

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

Sutradara Terbaik:

Spike Lee, BlacKkKlansman

Pawel Pawlikowski, Cold War

Yorgos Lanthimos, The Favourite

Alfonso Cuarón, Roma

Adam McKay, Vice

Film Animasi Panjang Terbaik:

Incredibles 2, Brad Bird

Isle of Dogs, Wes Anderson

Mirai, Mamoru Hosoda

Ralph Breaks the Internet; Rich Moore, Phil Johnston

Spider-Man: Into the Spider-Verse; Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

Film Animasi Pendek Terbaik:

Animal Behaviour; Alison Snowden, David Fine

Bao, Domee Shi

Late Afternoon, Louise Bagnall

One Small Step; Andrew Chesworth, Bobby Pontillas

Weekends, Trevor Jimenez

Skenario Adaptasi Terbaik:

The Ballad of Buster Scruggs; Joel Coen, Ethan Coen

BlacKkKlansman; Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee

Can You Ever Forgive Me?; Nicole Holofcener and Jeff Whitty

If Beale Street Could Talk, Barry Jenkins

A Star Is Born; Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters

Skenario Asli Terbaik:

The Favourite; Deborah Davis, Tony McNamara

First Reformed, Paul Schrader

Green Book; Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly

Roma, Alfonso Cuarón

Vice, Adam McKay

Sinematografi Terbaik:

Cold War; Lukasz Zal

The Favourite, Robbie Ryan

Never Look Away, Caleb Deschanel

Roma, Alfonso Cuarón

A Star Is Born, Matthew Libatique

Film Dokumenter Panjang Terbaik:

Free Solo; Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

Hale County This Morning, This Evening, RaMell Ross

Minding the Gap, Bing Liu

Of Fathers and Sons, Talal Derki

RBG; Betsy West, Julie Cohen

Film Dokumenter Pendek Terbaik:

Black Sheep, Ed Perkins

End Game; Rob Epstein, Jeffrey Friedman

Lifeboat, Skye Fitzgerald

A Night at the Garden, Marshall Curry

Period. End of Sentence.; Rayka Zehtabchi

Film Pendek Terbaik:

Detainment, Vincent Lambe

Fauve, Jeremy Comte

Marguerite, Marianne Farley

Mother, Rodrigo Sorogoyen

Skin, Guy Nattiv

Film Asing Terbaik:

Capernaum (Lebanon)

Cold War (Poland)

Never Look Away (Germany)

Roma (Mexico)

Shoplifters (Japan)

Penyuntingan Terbaik:

BlacKkKlansman, Barry Alexander Brown

Bohemian Rhapsody, John Ottman

Green Book, Patrick J. Don Vito

The Favourite, Yorgos Mavropsaridis

Vice, Hank Corwin

Tata Suara Terbaik:

Black Panther; Benjamin A. Burtt, Steve Boeddeker

Bohemian Rhapsody, John Warhurst

First Man; Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morgan

A Quiet Place; Ethan Van der Ryn, Erik Aadahl

Roma; Sergio Diaz, Skip Lievsay

Sound Mixing Terbaik:

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

Desain Produksi Terbaik:

Black Panther

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma

Musik Orisinal Terbaik:

BlacKkKlansman, Terence Blanchard

Black Panther, Ludwig Goransson

If Beale Street Could Talk, Nicholas Britell

Isle of Dogs, Alexandre Desplat

Mary Poppins Returns; Marc Shaiman, Scott Wittman

Lagu untuk film Terbaik:

“All the Stars” — Black Panther

“I’ll Fight” — RBG

“The Place Where Lost Things Go” — Mary Poppins Returns

“Shallow” — A Star Is Born

“When a Cowboy Trades His Spurs for Wings” — The Ballad of Buster Scruggs

Tata Rias dan Rambut Terbaik:

Border

Mary Queen of Scots

Vice

Desain Kostum Terbaik:

Mary Zophres, Ballad of Buster Scruggs

Ruth E. Carter, Black Panther

Sandy Powell, The Favourite

Sandy Powell, Mary Poppins Returns

Alexandra Byrne, Mary Queen of Scots

Efek Visual Terbaik:

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story