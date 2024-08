Panduan Akhir Pekan: Gila-Gilaan Belanja Buku Atau Nonton Dokumenter Perempuan Inspiratif

Kadang kalian pasti bingung menghabiskan libur akhir pekan. Kalian kadang pengin tahu, sebaiknya nonton film atau serial TV atau mendengar musik apa ya? Atau kalian butuh info tambahan jalan-jalan atau referensi tempat nongkrong pas malam mingguan? Tenang, VICE siap membantu. Berikut rekomendasi dari awak redaksi kami untuk mengisi Sabtu-Minggu agar kalian terus berbahagia.

Isi Long Weekend Nonton atau Membaca Jalinan Nostalgia Ready Player One

Ready Player One mulai tayang di bioskop-bioskop Indonesia lho, cocok buat ngisi libur panjang. Film terbaru sutradara legendaris Steven Spielberg ini mengadaptasi novel berjudul serupa karya Ernest Cline yang terbit pada 2011 lalu. Setting film di masa depan, tepatnya 2045, tapi sebenarnya ceritanya berusaha memantik nostalgia kalian semua.

Videos by VICE

Sedikit sinopsis, intinya di masa depan ada media sosial baru bernama OASIS. Manusia pada asyik di OASIS karena dunia nyata sudah rusak parah gara-gara ‘tragedi bandwidth’. Nah, si pencipta OASIS meninggal lalu bilang ada easter egg yang bisa didapat siapapun untuk menguasai dunia maya tersebut. Si tokoh utama Wade (diperankan Tye Sheridan), berusaha menyelamatkan OASIS dari orang-orang tamak, disertai sisipan nostalgia. Misalnya robot Gundam, hewan-hewan Jumanji, mobil Back to the Future, hingga motor khas film Tron. — Ardyan M. Erlangga

Nikmati Album Perdana Soft Blood

Pada long weekend ini, mungkin elo gak bisa pergi kemana-mana. Jalanan macet semua dan mol isinya orang doang. Jadi mendingan mendekam di kamar sambil dengerin single Soft Blood terbaru, “Hold Me.” Gabungkan dengan single sebelumnya “Epitaph” dan langsung deh. Nikmatin sinar matahari bulan April, pasang AC sedingin mungkin. Pas banget. Lagu-lagu mereka bisa didengarkan via iTunes. — Yudhistira Dilianzia

Belanja Buku Gila-Gilaan di Big Bad Wolf 2018

Akhir pekan ini, sempatkanlah diri sejenak menepi dari Jakarta dan kunjungi bazar buku Big Bad Wolf 2018 di ICE BSD, Tangerang. Diadakan dari tanggal 29 Maret hingga 4 April, bazar ini akan memanjakan isi kepala—dan dompet—Anda dengan buku-buku nukilan penulis dalam dan luar negeri yang didiskon hingga 80 persen. Tak perlu khawatir datang kepagian atau kemalaman, sebab Big Bad Wolf diadakan 24 jam non-stop! Pada pecinta buku, ini saatnya berpesta! — Maria Duhita

Nonton Yuk Deretan Film Dokumenter Bagus Bertema Perempuan

Kalau kamu mager keluar rumah, pasang aja Netflix. What Happened, Miss Simone?, Seeing Allred, GLOW: The Story of the Gorgeous Ladies of Wrestling, Mission Blue, Maya Angelou: And Still I Rise, Diana: In Her Own Words, Daughters of Destiny, Joan Didion: The Center Will Not Hold, and Tig. Kalau kamu pengin ngelihat kehidupan para penulis, bisa tonton Joan Didion dan Maya Angelou. Kalau pengin ngelihat kehidupan seorang oseanografer, bisa nonton Mission Blue. Sedangkan kalau pengin ketawa-ketawa sedih, tontonlah Tig. Mungkin habis nonton dokumenter-dokumenter ini, kita bisa menemukan hal-hal soal diri atau hidup kita yang tadinya kurang kita sadari. — Syarafina Vidyadhana