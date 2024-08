Panduan Bersenang-senang Akhir Pekan Ini

Kadang kalian pasti bingung menghabiskan libur akhir pekan. Kalian pengen tahu sebaiknya nonton film, serial TV apa, atau mungkin butuh info tambahan buat baca buku dan mendengarkan musik seru. Tenang, VICE siap membantu. Berikut rekomendasi dari awak redaksi kami untuk mengisi Sabtu-Minggu agar kalian terus berbahagia.

Tonton Musim Kedua “This Is Us”

Saya adalah penggemar seri TV drama keluarga yang ditulis dengan baik—cerita yang dapat memancing emosi dalam-dalam menggunakan adegan yang paling sederhana. Misalnya di sebuah episode This is Us ketika sang ayah, Jack (diperankan Milo Ventimiglia) mencoba mengakui kegagalannya sebagai orang tua dan suami dari Rebecca (Mandy Moore) ke Kate, anak perempuannya yang masih remaja. Musim kedua This is Us baru saja dimulai—sudah 3 episode keluar sejauh ini dan misteri besar yang menjadi fokus musim pertama sedikit demi sedikit dikupas lewat penuturan yang tidak linear. Sempat dinominasikan sebagai Seri Drama Terbaik dan Seri Televisi Terbaik di Penghargaan Golden Globe ke 74 lalu, This is Us akan menambah adem akhir pekan—apalagi ketika hujan turun—dan mengajarkan kita bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. — Yudhistira Agato



Tonton “Young Sheldon”

Kalau dipikir-pikir, Young Sheldon punya peluang jadi penafsiran ulang yang gagal atas kisah hidup Sheldon Cooper, fisikawan teoretis jenius yang menyebalkan dari serial The Big Bang Theory. Bagaimana enggak, dalam serial yang baru muncul satu episode, semua yang menggelikan dari Sheldon dipreteli. Sheldon kecil dalam serial ini belum punya satupun lightsaber, belum fasih mengucap “Bazinga!” dan—ini yang paling penting,—tampil tanpa bantuan laugh track. Ngeselin sih. Tapi kita toh dapat kompensasi yang menyenangkan. Salah satunya, tokoh ibu Sheldon yang lebih round. Dia tampil sebagai Ibu yang gigih membesarkan Sheldon sang wonderkind. Young Sheldon memang keluar dari setting studio dalam The Big Bang Theory yang sudah kita pelototi lebih dari 10 tahun. Di sisi lain, Young Sheldon rasa-rasanya bakal keluar dari batas-batas serial komedi dan berubah menjadi serial drama keluarga tentang anak berkebutuhan khusus. Bisa ditonton ketika This Is Us terlalu sering bikin kamu mewek’. — Abdul Manan



Sambangi Konser Melancholic Bitch di Jakarta dan Bandung

Jadi ceritanya Melancolic Bitch udah sukses bikin konser rilis album di kota asal mereka, Yogyakarta. Berikutnya? Ya seperti sudah bisa diduga, kota lain yang paling gercep nyediain tempat buat mereka pentas apalagi kalau bukan Jakarta dan Bandung. Kita bisa nanya kenapa sih bukan kota lain? Kenapa harus selalu Jakarta-Bandung-Yogya sentris? Ah tapi kalau bahas itu nanti malah kepanjangan ngomongin skena-perskenaan. Bozen. Huehue… Sekarang bahas soal konser Melbi dulu. Akhir pekan ini Melbi akan konser maraton di Jakarta dan Bandung untuk merayakan rilis album terbaru NKKBS Bagian Pertama. Yang di Jakarta digelar hari Jumat di Rossi Music Fatmawati. Sementara Bandung diadain hari Sabtu di IFI Bandung. Pantau instagram @melancholicbitch dan @limunas untuk info lebih lengkap. —Ananda Badudu



Bisakah Kalian Bertahan Hidup Dalam Game Horor Survival ‘DETENTION’?

Sekarang kita mendekati perayaan Halloween. Di Indonesia memang kagak ada perayaan gituan. Tapi mumpung masih hype ‘Pengabdi Setan’, tak salah rasanya buat nonton lebih banyak komik dan film horor. Kalau emang membaca kurang menarik buatmu, kenapa ga nyoba main game survival aja sekalian? Salah satu game favoritku adalah Detention, ini game independen buatan studio dari Taiwan. Jujur aja, game ini ceritanya agak tolol di bagian pembukaan. Jadi ada murid yang ketiduran di kelas, enggak ada temennya mau ngebangunin sepulang sekolah. Setelah bangun, bingung dong dia melihat sekolah kosong. Terus dimulailah berbagai kejadian aneh. Kalau kalian bisa memaafkan premisnya yang kacrut tadi, seriusan deh, Detention sebetulnya game yang asyik. Kayak naik roller coaster. Atmosfer seremnya dapet banget, terus kalian pasti males main sendirian di kamar. Mending, biar aman, ajak temen deh pas main game ini.— Katyusha Methanisa

Nonton Film Horor Epik Lawas ‘Eyes Without a Face’



Sepulang kerja Jumat nanti, kalau tertarik dengan film-film epik lawas, bisa mampir ke Kenobi Space Kemang untuk nonton Eyes Without a Face, film garapan Georges Franju yang rilis pada 1960. Eyes Without a Face itu film horor dari Perancis yang digarap sedemikian rupa dengan sangat memperhatikan detail-detail narasi dan seni sinematografi. Jarang banget kan ada kesempatan nonton film lawas di tempat yang layak seperti bioskop, walau ini bioskop mini sih bukan bioskop gede. Informasi lebih lanjut ada di sini.