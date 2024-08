Parpol Selandia Baru Didenda Rp5,5 Miliar, Jiplak Lagu Eminem Buat Kampanye

Setelah kalah dalam pemilihan umum tahun ini, Partai Nasional New Zealand seakan jatuh tertimpa tangga. Mahkamah Agung Selandia Baru memastikan partai tersebut menjiplak lagu ‘Lose Yourself’ milik rapper kenamaan Eminem.

Partai Nasional didenda 600.000 Dollar Selandia Baru (setara Rp5,5 miliar), belum termasuk bunga karena pelanggaran hak cipta. Keputusan Mahkamah Agung cuma berselang sepekan setelah Partai Nasional dipastikan tak dapat cukup suara untuk membentuk pemerintahan sendiri. Partai Nasional, akhirnya harus menyingkir dari kekuasaan, karena rival mereka Partai Buruh sukses membentuk koalisi.

Keputusan majelis hakim dibuka dengan lirik ikonik Eminem: You better lose yourself in the music, the moment / You own it, you better never let it go. Hakim menyimpulkan mars Partai Nasional yang digunakan untuk kampanye pada 2014, meniru persis beberapa unsur baik itu komposisi beat maupun lirik dari ‘Lose Yourself’.



Hakim menyatakan pengacara Eminem, bernama asli Marshall Mathers Jr, berhak mengklaim haknya dari mars Partai Nasional. Sebab, pihak Eminem tak pernah dihubungi Partai Nasional untuk dipakai dalam kegiatan kampanye politik. ‘Lose Yourself’ adalah lagu Eminem yang secara khusus menjadi soundtrack film 8 Mile yang juga dibintangi sang rapper asal Detroit itu.

Kasus sengketa hak cipta ini, di sisi lain, menyumbangkan momen yang sangat indah dalam sejarah penegakan hukum Selandia Baru. Para pengacara berusia 40-an itu, di ruang pengadilan yang membosankan, takzim mendengarkan lagu Eminem.



Para pengecara mendengar ‘Lose Yourself’ di tengah sidang di Mahkamah Agung the trial Ibu Kota Wellington.

Untunglah, Partai Nasional tidak akan dikenakan sanksi tambahan lainnya. Majelis mengatakan penggunaan lagu jiplakan itu tidak dilakukan secara sengaja. Petinggi partai sudah mendapat nasehat dari tim humas dan media, sehingga pengadilan memutuskan bahwa mereka tidak ceroboh—walaupun terbukti nyolong lagu orang.

Malah, sang hakim sepertinya menyukai lagu tersebut. Dia menjelaskan alasannya menganggap mars partai Nasional terlalu mirip sama ‘Lose Yourself’.



“Beat ‘Lose Yourself’ itu sangat khas lho…semacam gabungan dari berbagai instrumen, utamanya riff gitarnya, timbre, ritme yang begitu kuatnya menghipnotis pendengar. Jangan lupakan juga suara biola yang berulang dan denting pianonya. Penghargaan Academy Award untuk ‘Loose Yourself’ pada 2003 sebagai lagu orisinal terbaik tentunya bukan kebetulan. Saya pun menganggap ‘Lose Yourself’ merupakan karya yang sangat orisinal,” begitulah kata-kata Hakim Ketua, yang tidak kami edit sama sekali, saat menyimpulkan pandangannya atas kasus ini.

Ketua Partai Nasional Selandia Baru, Peter Goodfellow, mengaku “kecewa” dengan keputusan tersebut.



Kalau-kalau kalian ada yang penasaran, ini video perbandingan mars partai nasional sama lagunya Eminem:



https://www.youtube.com/watch?v=Kq9AKM82NaA

Harusnya sih Partai Nasional segera berguru pada satu partai di Indonesia, yang sukses mencuci otak banyak balita berkat mars mereka yang diputar terus lewat beberapa stasiun TV nasional. Tak perlu nyolong lagu orang.

