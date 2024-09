Pertempuran Akbar Terjadi Musim Ini Dalam Trailer Terbaru Game of Thrones

Setelah melewati bulan-bulan penuh spekulasi, spoiler yang bocor di forum Reddit, berita tentang kemungkinan serial spinoffs, dan munculnya foto-foto naga yang enggak ketulungan kerennya, trailer resmi musim terbaru Game of Thrones akhirnya muncul juga—semua pihak di Westeros bakal terlibat perang akbar di dalamnya.

“Enemies to the east. Enemies to the west. Enemies to the south. Enemies to the north,” kata Cersei Lannister berkata dari atas Tahta Iron Throne. Kali ini, Cersei tak sadar yang diucapkannya benar adanya. Tak hanya separuh Westeros hendak menggulingkan kekuasaan keluarga Lanister, Cersei juga harus menghadapi pasukan White Walker yang merangsek dari arah Timur wilayah Seven Kingdoms.

Beberapa detik kemudian, Daenerys Targaryen tampak berhasil mendarat, menyebrangi lautan, membawa sepasukan besar berisi prajurit berkuda, naga dan viking. “I was born to rule the Seven Kingdoms. And I will,” ujarnya, tentunya asumsi Seven Kingdoms masih ada.

Setelah melewati enam season kental dengan pembunuhan sadis, pembantaian, perang dan serangan zombie, seharusnya tak ada lagi manusia di Westeros yang masih bernafas dan sudi turun dalam perang. Namun, yang terlihat dalam trailer adalah sebaliknya. Palagan besar akan melanda Westeros. Dalam trailer anyar serial yang tayang sejak 2011 lalu itu, kita bisa menyaksikan tentara Lanister berbaris ke medan perang, naga raksasa terbang di atas pasukan Dothraki dan prajurit saling tusuk di sana-sini.

Dan tentu saja, trailer itu tak akan lengkap tanpa kehadiran Jon Snow. Lakon yang parasnya sempat laris jadi bahan meme ini mewanti-wanti bahwa “perang akbar” melawan musuh sesungguhnya—pasukan mayat—telah tiba. Selaras dengan apa yang dikatakan Ser Davod Seaworth, jika manusia tak mau bahu membahu, tak akan penting lagi “siapa yang kelak bertahta di Iron Throne.”

Season tujuh Game of Thrones tayang mulai 16 Juli di Saluran HBO.

