Prediksi VICE Tentang Film Mana Saja yang Akan—dan Seharusnya—Menang Oscar

Setahun sekali Academy of Motion Picture Arts and Sciences berkumpul merayakan aktor, aktris, sutradara, hingga desainer kostum yang bikin kita iri dengan kemampuan mereka menggarap film. Malam penghargaan Oscar ke-90 biasanya sangat panjang dan politis, tapi kita bakal tetap pasang mata dan telinga selama gelaran itu. Kita bakal menyaksikan siapa saja yang membawa pulang patung emas paling bergengsi di kancah perfilman dunia.

Kalian sudah bikin prediksi sendiri? Kalau belum, sila teruskan membaca. Berikut adalah prediksi tim redaksi VICE tentang siapa yang akan—dan seharusnya—diganjar Oscar tahun ini.

Aktor Utama Terbaik

Menurut Kami yang Seharusnya Menang: Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Prediksi Kami yang Bakal Menang: Gary Oldman, Darkest Hour

Kayaknya banyak penggemar film yang pengin Timothée Chalamet, bintang utama Call Me By Your Name, menang. Cuma, maaf-maaf aja nih, wajah dan tubuh Chalamet enggak dipermak habis-habisan seperti Gary Oldman yang berakting total di film Darkest Hour. Oldman menurut kami sebagian jarinya sudah menggenggam Oscar, walaupun dia baru-baru ini bikin pernyataan kontroversial, “Kenapa gue enggak bisa ngomong kalau Hollywood dikuasai Yahudi”. Udah gitu, ada dua alasan lain kenapa Oldman harus menang tahun ini: perannya sabagai Winston Churchill adalah sindiran terang-terangan tentang kualitas pemimpin dunia masa kini. Plus, akuilah, anggota juri Academy Award selama ini suka sekali dengan aktor atau aktris yang memakai riasan palsu.

Aktor Pendukung Terbaik

Menurut Kami yang Seharusnya Menang: Willem Dafoe, The Florida Project

Prediksi Kami yang Bakal Menang: Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Satu-satunya hal yang bikin kita merasa senasib sepenanggungan adalah sosok yang sama-sama kita benci. Dafoe memang bisa memerankan karakter Bobby Hicks yang songong di The Florida Project. Sayangnya, Hicks masih kurang sombong dibandingkan karakter polisi rasis yang diperankan Sam Rockwell di Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Kami yakin banyak penonton sukses dibikin marah oleh karakter Rockwell tahun ini.

Aktris Utama Terbaik

Menurut Kami yang Seharusnya Menang: Sally Hawkins, The Shape of Water

Prediksi Kami yang Bakal Menang: Margot Robbie, I, Tonya

Meski Frances McDormand berakting prima dalam Three Billboards Outside Ebbing, Missouri sementara Margot Robbie tampil sangat menawan lewat I, Tonya, penampilan Sally Hawkins tak boleh dianggap sebelah mata. Aktingnya dalam The Shape of Water sebagai seorang tukang bersih-bersih tunawicara sangat brilian. Sally bicara banyak tanpa harus mengeluarkan sepatah katapun. Jangan sepelekan Saoirse Ronan. Dia juga bisa bikin kejutan.

Aktris Pendukung Terbaik

Menurut Kami yang Seharusnya Menang: Laurie Metcalf, Lady Bird

Prediksi Kami yang Bakal Menang: Allison Janney, I, Tonya

Marion McPherson—yang diperankan Laurie Metcalf—adalah tokoh ibu yang paling menyakinkan sejak Anthony Perkins bermain dalam film Pyscho—di samping tokoh Sophie dalam Sophie’s Choice dan tentunya ibunya tokoh kartun Bambi (RIP). Masalahnya tahun ini, VICE yakin Oscar bakal digondol oleh Allison Janney, yang justru memerankan tokoh ibu paling kurang menyakinkan sejak Jennifer Lawrence bermain dalam film mother! Saking kurang menyakinkannya, Janney harus memakai kostum bermotif burung parkit, biar semua orang tahu kalau dirinya sedang berakting.

Film Animasi Terbaik

Menurut Kami yang Seharusnya Menang: Coco

Prediksi Kami yang Bakal Menang: Coco

Sorry banget nih para haters, tapi The Boss Baby emang pantas masuk nominasi Oscar tahun ini. Cuma, kami akui Coco harus banget dapat Oscar buat ngelengkapi capaiannya meraup $700 juta (setara Rp9,6 triliun) di Box Office. Coco yang pantas—dan harus—menang titik.

Sinematografi Terbaik

Menurut Kami yang Seharusnya Menang: Roger A. Deakins, Blade Runner 2049

Prediksi Kami yang Bakal Menang: Bruno Delbonnel, Darkest Hour

Roger A. Deakins yang kesohor tahun ini masuk nominasi Oscar untuk ke-14 kalinya (ini kalau kalian ngitung dia dinominasikan untuk dua film pada 2008). Kamu boleh saja sama sekali enggak suka ceritanya Blade Runner 2049, tapi akuilah, kamu pasti setuju kalau itu film paling dengan gambar paling memukau tahun ini. Masalahnya, Bruno Delbonnel juga masuk nominasi. Bagi kami, hasil kerja Delbonnel di film Darkest Hour bakal menang karena berhasil melakukan hal yang enggak mungkin dikerjakan manusia: membuat sosok Winston Churchill (bohongan) terlihat seperti manusia beneran.

Desain Kostum Terbaik

Menurut Kami yang Seharusnya Menang: Mark Bridges, Phantom Thread

Prediksi Kami yang Bakal Menang: Mark Bridges, Phantom Thread

Langsung saja nih: semua pakaian yang dikenakan karakter di film Phantom Thread wajib dipajang di museum. Alasannya? Desainnya keren dan bernilai historis tinggi. Kalau enggak tahun ini, tunggu aja, nanti juga kostum rancangan Mark Brigdes tersebut bakal dimuseumkan. Pasti. Berani taruhan.

Sutradara Terbaik

Menurut Kami yang Seharusnya Menang: Christopher Nolan, Dunkirk

Prediksi Kami yang Bakal Menang: Guillermo del Toro, The Shape of Water

Masuknya nama Christopher Nolan dan Paul Thomas Anderson dalam nominasi Sutradara terbaik membuat saya berani taruhan kalau Academy of Motion Picture Arts and Sciences sebetulnya cuma memilih mana sutradara yang lebih enggak mereka benci. Kondisinya bakal lebih mudah kala Scorsese bikin film juga…eits, untung Guillermo del Toro bikin film yang sebetulnya masuk kategori tidak disukai Juri Oscar untuk kesekian kalinya. Jadi, kayaknya tahun ini komite Oscar bakal luluh dan menangin Del Toro deh.

Film Dokumenter Terbaik

Menurut Kami yang Seharusnya Menang: Strong Island, Yance Ford dan Joslyn Barnes

Prediksi Kami yang Bakal Menang: Icarus, Bryan Fogel dan Dan Cogan

Strong Island garapan Yance Ford dan Joslyn Bernes adalah capaian luar biasa dalam kancah baik sebagai sebuah otobiografi atau sebuah dokumenter kasus kriminal. Tapi kayaknya, film dari Netflix baru menang Oscar dua atau tiga tahun dari sekarang. Alasannya, kalian semua pasti tahu deh. Komite Oscar kan lelet dan konservatif. Jadi bukannya membuka mata bagi film-film keren di Netflix, komite Oscar bakal kembali menghidupkan fobia akan komunisme tepat di tengah dugaan keterlibatan Rusia dalam Pilpres AS tahun lalu.

Penata Film Terbaik

Menurut Kami yang Seharusnya Menang: Paul Machliss dan Jonathan Amos, Baby Driver

Prediksi Kami yang Bakal Menang: Tatiana S. Riegel, I, Tonya

Adakah film yang lebih keren untuk perkara hasil editing dibandingkan adegan pembuka Baby Driver’? Enggak. Bahkan I, Tonya sekadar bolak-balik dari adegan orang-orang yang duduk dan orang-orang yang melakukan sesuatu. Nah, orang awam mikir film tuh kudunya diedit seperti itu. Makanya, kemungkinan besar Tatiana S. Riegel menang di kategori ini. Oh ya, kalau pun nanti enggak memang, kita kudu banget angkat topi buat Lee Smith yang ngedit Dunkirk sampai jadi film yang enak ditonton nyaris tanpa megang naskah.

Film Asing Terbaik

Menurut Kami yang Seharusnya Menang: Loveless, Russia

Prediksi Kami yang Bakal Menang: The Insult, Lebanon

Hore, ada banyak film bagus di kategori Film Berbahasa Asing Terbaik tahun ini? Semuanya bagus, kecuali The Square, yang mengobok-obok dunia seni cuma buat bilang “gue enggak suka (karya) karyanya Damien Hirst atau Jeff Koons.”

Tata Rias dan Tata Rambut Terbaik

Menurut Kami yang Seharusnya Menang: Darkest Hour, Kazuhiro Tsuji & David Malinowski

Prediksi Kami yang Bakal Menang: Darkest Hour

Saya kecewa abis gara-gara pembuat film di Hollywood memilih mermak muka Jacob Tremblay di Wonder, daripada meng-casting aktor yang betulan menderita Treacher Collins syndrome. Eh tapi jangan lupa satu hal: Hollywood mah enggak peduli-peduli amat sama hal-hal macam ini, mereka cuma pandai pura-pura doang (baca: akting).

Scoring Orisinal Terbaik

Menurut Kami yang Seharusnya Menang: Jonny Greenwood, Phantom Thread

Prediksi Kami yang Bakal Menang: Alexandre Desplat, The Shape of Water

Siapapun yang sudah nonton Phantom Thread pasti masih ingat scoringnya sampai sekarang, jadi kenapa enggak sekalian kita ganjar Jonny Greenwood—yang rajin bikin score film—dengan Oscar tahun ini? Enggak semudah itu sih perkaranya. Nama-nama besar bercokol di kategoru ini. Hans Zimmer bakal berjibaku dengan Alexandre Desplat, Carter Burwell, dan John “Gue Pernah Ngerjain Star Wars” Williams. Tapi, kemungkinan besar, yang pulang dengan Oscar score orisinal terbaik adalah The Shape of Water.

Lagu Asli Terbaik

Menurut Kami yang Seharusnya Menang: “Mystery of Love” Call Me by Your Name oleh Sufjan Stevens

Prediksi Kami yang Bakal Menang: “Remember Me” Coco; oleh Kristen Anderson-Lopez dan Robert Lopez

“Mystery of Love,” yang dikerjakan Sufjan Stevens, itu lagu yang lembut banget. Keren. Hanya saja, sekali lagi, “Remember Me” dari Coco bakal jadi lagu yang kamu nyanyikan bareng anak-anakmu. Jadi, biasanya yang lebih populer menang.

Desain Produksi Terbaik

Menurut Kami yang Seharusnya Menang: Blade Runner 2049, Dennis Gassner; Dekor dan Set: Alessandra Querzola

Prediksi Kami yang Bakal Menang: The Shape of Water, Paul Denham Austerberry; Dekor dan Set: Shane Vieau dan Jeffrey A. Melvin

Tiga puluh tahun setelah cerita dalam Blade Runner terjadi, dunia makin menakutkan, lebih lengket dan lebih bau bagi android. Tim desain produksi di balik Blade Runner 2049 berhasil menciptakan kembali lanskap masa depan yang mengambil inspirasi dari film pertama dan menerjemahkan situasi dunia di masa depan. Sayangnya, mau kerja banting tulang kayak gimana juga, yang menang tetap desain produksi Del Torro karena udah duluan masuk museum di LA.

Efek Visual Terbaik

Menurut Kami yang Seharusnya Menang: War for the Planet of the Apes, Joe Letteri, Daniel Barrett, Dan Lemmon, dan Joel Whist

Prediksi Kami yang Bakal Menang: Star Wars: The Last Jedi, Ben Morris, Mike Mulholland, Neal Scanlan, dan Chris Corbould

Oh ya, kamu boleh saja bikin penjara pasca kiamat yang penuh dengan kera cerdas. Tapi pertanyaannya, bisakah kamu bikin kembaran Carrie Fisher? Kalau enggak, berarti harus diakui kalau Star Wars bakal menang.

Skenario Adaptasi Terbaik

Menurut Kami yang Seharusnya Menang: Call Me by Your Name, oleh James Ivory

Prediksi Kami yang Bakal Menang: Call Me by Your Name, oleh James Ivory

Gacoan kami CMBYN karena satu alasan: di satu titik dalam proses produksi film ini, ada yang nekat mewujudkan vibe “dan gue akhirnya ngewe buah persik” jadi salah satu bagian naskah.

Skenario Asli Terbaik

Menurut Kami yang Seharusnya Menang: Lady Bird, oleh Greta Gerwig

Prediksi Kami yang Bakal Menang: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, oleh Martin McDonagh

Warga kulit putih Amerika Serikat pasti panas dingin dan ciut mendengar omelan dan sumpah serapah Frances McDormand, padahal emang gitu karikatur orang kulit putih AS di luar negara mereka. Hanya saja, meski McDonagh adalah penulis naskah yang sudah banyak ngumpulin penghargaan, saya berani taruhan Gerwig bisa bikin kejutan karena karyanya bakal tetap dikenang beberapa tahun ke depan.

Film Terbaik

Menurut Kami yang Seharusnya Menang: Get Out, tim produser: Sean McKittrick, Jason Blum, Edward H. Hamm Jr. dan Jordan Peele

Prediksi Kami yang Bakal Menang: The Shape of Water, tim produser: Guillermo del Toro dan J. Miles Dale

Get Out memantik dialog tentang ras yang selama ini jarang disentuh oleh sinema. Dari segi pendapatan, film ini juga menang banyak. Dengan Modal $4,5 juta (setara Rp6,1 miliar), Get Out mampu mengeruk $255 juta (setara Rp3,5 triliun) dari pemutaran di seluruh penjuru dunia. Sayang, sehebat apapun film ini, anggota komite Oscar—yang mayoritas anggotanya berkulit putih—enggak bakal peduli semua capaian Get Out.