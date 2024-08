Saksikan Foto dan Rekaman Video Gambarkan Dahsyatnya Erupsi Gunung Api di Hawaii

Beberapa jam setelah gempa 5 skala richter mengguncang Hawaii pada Jumat (4/5) dini hari waktu Indonesia, gunung berapi yang sejak dua pekan sebelumnya masuk status siaga memuntahkan isi perutnya. Awalnya Gunung Kilauea hanya melontarkan bumbungan asap ke langit. Namun dalam waktu singkat, lahar dan awan panas menyusul, keluar melalui semua jalur yang bisa dilewati.

Mulai dari rekahan aspal jalan raya, lubang di hutan, hingga halaman rumah penduduk. Ratusan penduduk terpaksa dievakuasi, khususnya warga Leilani Estates dan Lanipuna Gardens yang berada dekat lereng Kilauea. Untunglah, berdasarkan laporan surat kabar the Washington Post, tidak ada warga yang tewas atau luka selama proses evakuasi hingga semalam.

Videos by VICE

Aliran lahar semakin menghebat pada Sabtu (5/5) pukul 04.30 waktu setempat. Badan US Geological Survey mencatat munculnya “awan panas berwarna putih kebiruan” di beberapa wilayah dekat pemukiman. Ketika matahari mulai tinggi, warga yang dalam proses melarikan diri sempat mengabadikan pemandangan dahsyat dari amukan Kilauea. Lembaga pemerintah juga mengabadikan momen ini dari udara.

Beberapa rekaman tadi, termasuk foto yang dikurasi VICE untuk artikel ini, menggambarkan pemandangan sureal—seakan datang dari dunia lain. Sebagian rekaman lainnya mengesankan akhir dunia seperti di film-film. Tak hanya itu, rekaman amatir dan profesional tersebut memberi pemirsanya sekilas pengalamana menghadapi erupsi gunung berapi dari dekat.

Foto via US Geological Survey via AP

https://twitter.com/Kimi_Aloha808/status/992263691876757506

New fissure opens in Leilani Estates on the Big Island of Hawaii.



This video was taken just moments ago by my best friend who lives on the island… he said the fissure is making 'a loud wooshing sound' and is spewing lava at least 20 feet into the air.



Video credit: Jeff Wise pic.twitter.com/H56kllrdof — Meteorologist Jen Myers (@JenMyersWeather) May 4, 2018

https://youtu.be/paNDezN90RI

Short-lived plume of ash from Pu‘u ‘Ō‘ō captured during an HVO overflight. https://t.co/Lt84auZeSP pic.twitter.com/0xQgH1FPEI — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) May 3, 2018

#Lava from #Kilauea #Volcano reached the surface Late in the afternoon today. A fissure ~150m (492ft) long erupted spatter and intermittent bubble bursts for about 2 hrs. Lava traveled only a few m (yards) from the fissure. #HVO staff are on the ground assessing & monitoring 24/7 pic.twitter.com/GXaNwvSLK4 — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) May 4, 2018

Sebetulnya, jika merujuk hasil pemantauan USGS, letusan Kilauea hanya berlangsung dua jam saja. Setelah batuk-batuk luar biasa, gunung itu kembali tidur lagi. Kendati begitu, pakar geologi dari pemerintah Amerika Serikat terus memantau perkembangan di kawah. USGS juga masih memasang status “awas”, artinya Kilauea tetap di level bahaya tertinggi bagi warga sipil.

Bahkan, menurut USGS ada kemungkinan “erupsi yang lebih besar dan merusak bisa terjadi sewaktu-waktu.” Katakanlah sepanjang akhir pekan ini lahar berhenti mengalir, warga tidak diizinkan pulang. Mereka harus bertahan di barak pengungsian cukup lama. Pasalnya, kandungan belerang di kawasan pemukiman masih beracun, berbahaya untuk dihirup. Artinya situasi darurat bencana di Hawaii masih terus berlanjut.

