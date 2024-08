Sebelum Jadi Peretas Paling Kondang Sedunia, Kevin Mitnick Belajar Nge-Hack McDonald’s

Dalam bukunya yang terbit pada 2011 lalu, Kevin Mitnick mendaulat dirinya sendiri sebagai “peretas paling terkenal di muka bumi.” Sebutan ini mungkin kelewat muluk namun Kevin punya alasan sendiri dan rekam jejak yang membuatnya begitu tersohor.

Buktinya, di dekade ‘90an ketika media belum banyak meliput peretasan, sejumlah peretasan dan keusilan Kevin beberapa kali masuk tajum utama surat kabar ternama.

Namum, sebelum melarikan diri dari kejaran pihak berwajib selama dua tahun—tindakan yang menjadikannya peretas paling dicari sekaligus paling dikenal publik, Kevin pernah jadi seorang geek muda yang sudah pandai bermain-main dengan radio—doyan mengisengi siapapun yang dia mau.

Salah satu keusilannya yang paling paripurna, sekaligus salah satu peretasan pertamanya, terjadi saat Kevin menemukan cara mengambil alih kendali jendela pemesanan drive-up McDonald. Dari mobilnya yang diparkir di seberang sebuah cabang McDonald’s dan berbekal radio 5 Watt, Kevin duduk anteng di mobil dan membajak suara yang keluar dari jendela pemesan saban kali ada pelanggan datang.

Puncaknya, sebuah mobil polisi mendekati jendela pemesan, Mitnick berteriak “sembunyikan ganjanya!” dan bikin semua personel cabang McDonald’s tersebut kalang kabut.

Simak pengakuan Kevin Mitnick tentang keisengan masa mudanya tersebut dalam video di bawah ini:

