Serangkaian Video Klaustrofobik Ini Benar-Benar Bikin Kamu Bakal Mimpi Buruk

Awalnya saya tidak sadar punya klaustrofobia, sampai akhirnya saya pingsan saat menonton konser dua tahun lalu. Saya memang sering mabuk kendaraan dan merasa terjebak di pesta-pesta dulu, tapi saya kira itu wajar-wajar saja dan bukan karena saya takut ruangan sempit.



Tapi, sewaktu lampu panggung diredupkan saat band mulai tampil, saya baru menyadari betapa banyak orang berdesak-desakkan di venue. Saya menengok ke belakang dan seketika berkeringat dingin. Penglihatanku kabur, dan tiba-tiba saja saya pingsan. Saat saya sadarkan diri, tim paramedis menanyakan apakah saya habis mengonsumsi narkoba. Saya kasih tahu mereka kalau saya pingsan karena takut berada di venue tadi, tapi mereka tidak memercayaiku sama sekali.

Klaustrofobia, atau “ ketakutan berlebihan saat berada di ruangan tertutup atau sempit, seperti di lift atau terowongan,” diyakini dialami oleh lima sampai tujuh persen populasi dunia dan hanya ada segelintir orang yang mengobatinya. Alasannya bisa jadi karena kurangnya pemahaman orang soal klaustrofobia.

Meskipun tipe fobia ini memiliki kondisinya sendiri, klaustrofobia sebenarnya adalah bentuk gangguan kecemasan yang dipicu oleh rasa takut berada di ruangan tertutup atau tidak ada jalan keluar. Gejalanya termasuk hiperventilasi, pusing, mual, perasaan tercekik, atau bahkan pingsan. Fobianya bisa kambuh karena terpicu oleh lift, terowongan, alat medis seperti scanner MRI, keramaian, dan toilet umum.

Berhubung saya juga menderita gangguan kecemasan, saya penasaran apakah orang yang mudah cemas mengalami gejala yang sama dengan klaustrofobia. Saya menemukan subreddit “ Irrational fear my ass,” yang bunyi keterangannya: A place to post pics videos and stories of anything that triggers that “I got to get out of here!” response. (Kamu bebas mengunggah foto, video dan cerita apa saja yang bisa menimbulkan reaksi “Wah, gue gak tahan nih di sini!”.)

Berikut beberapa postingan yang saya ambil dari forum tersebut. Kamu sudah diperingatkan risikonya ya.



What It Looks Like When You Get Stuck In A Cave Filling With Water (Seperti Apa Kelihatannya Ketika Kamu Terjebak Dalam Sebuah Gua Terendam Air)

Waktu nonton video ini, saya heran orang macam apa yang penasaran bagaimana rasanya kejebak di dalam gua. Saya juga teringat film-film yang tidak akan pernah saya tonton ( The Descent, Sanctum, dan Journey to the Center of the Earth).

The Source of My Claustrophobia (Sumber Klaustrofobia Saya)

Foto ini merupakan screenshot dari screensaver maze Windows 95 yang terkenal itu. Apabila kamu tidak familiar dengan screensaver ini, kamu bisa tonton video loop berdurasi 92 menit di YouTube. Saya hampir muntah dalam 30 detik pertama.

Stuck in slime

Kamu mungkin pernah nonton video slime di Instagram sebelumnya. Tapi, saya enggan nonton video slime setelah menyaksikan video ini.

Saya mungkin bakalan pusing nontonnya kalau videonya tidak disertai lagu EDM. Saya tetap tidak sanggup menonton sampai selesai sih. Emoticon tersenyum di judulnya juga menyebalkan.

“Tsunami evacuation pod.” I almost think I’d rather drown.. (Kapsul evakuasi tsunami.” Mendingan tenggelam deh…)

Ada pengguna Reddit yang menulis, “Saya bisa bayangkan ada orang yang pakai ini di Air Terjun Niagara.” Mungkin lebih aman dari tong? Saya lebih pilih tenggelam.

Slithering through Satan’s birth canal (Menelusuri kanal kelahiran Setan)

Semakin lama saya nonton video ini, semakin aneh judulnya. Videonya bikin geregetan.

Menurut saya, video ini sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka yang punya klaustrofobia. Di subreddit ini, saya melihat beberapa postingan yang memang butuh saran, seperti ini, tapi kebanyakan tidak terjawab karena jarang ada orang yang paham soal fobia ini.

Setelah berhasil mengatasi reaksi awal dari kumpulan video ini, entah kenapa saya malah tertarik menontonnya. Ada kepuasan tersendiri nonton orang lain bebas melakukan apa yang sangat saya takuti.

Klaustrofobia bisa disembuhkan dengan terapi exposure, yang menghadapkan langsung pasien terhadap sumber fobianya. Tujuannya agar mereka bisa mengurangi respons negatif saat melihat atau mengalaminya. Jika terapinya berhasil, maka pasien tidak akan secemas sebelumnya saat menghadapi situasi ini.

Bagi saya pribadi, subreddit ini membuat saya jauh lebih tenang meskipun videonya sangat konyol. Video ini tidak membuat saya terancam. Rasa takut dan cemas bisa dikendalikan. Forum online yang harusnya membuat saya kambuh, malah berhasil membantu saya mengendalikan fobianya.

Mungkin r/claustrophobia ada manfaatnya juga buat pengidap klaustrofobia. Agar orang bisa lebih memahami apa itu klaustrofobia sebenarnya, mungkin kita butuh istilah yang lebih jelas seperti “ketakutan berlebihan saat berada di tempat tertutup atau sempit” dan “merayap di lubang lahirnya setan.”

