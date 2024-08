Serial TV Perdana Besutan Sutradara Coen Bersaudara Tayang di Netflix

Awal 2017, sineas kondang Joel dan Ethan Coen mengumumkan bakal membesut serial TV perdana mereka, serial antologi kisah-kisah genre western: The Ballad of Buster Scruggs. Serial ini dipastikan tayang lewat saluran streaming Netflix, merujuk kabar yang dilansir Variety.



Dua sineas bersaudara ini memastikan kebenaran kabar tersebut pekan ini, lewat pernyataan pendek tertulis: “We are streaming motherfuckers!”



Walaupun detail mengenai proyek terbaru Coen Brother belum banyak terungkap, setidaknya kita tahu bahwa keduanya akan menulis, menyutradarai, sekaligus memproduksi Buster Scruggs sebagai sebuah antologi. Kisahnya terentang menjadi enam cerita terpisah bertema American West. Bisa kita asumsikan bakal ada koboi dan adu tembak. Tim Black Nelson yang pernah ambil bagian dalam film O Brother, Where Art Thou? berperan sebagai lakon utama dalam antologi ini. Kabar yang tersebar juga mengatakan James Franco, Zoe Kazan, dan Ralph Ineson bakal muncul dalam serial tersebut, seperti yang dilansir oleh IndieWire.



“Kakak beradik Coen adalah sutradara visioner, tukang cerita yang piawai dan linguist penuh warna,” ujar Cindy Holland, vice president of original content Netflix, melalui pernyataan tertulis. “Kami sangat gembira Netflix bisa menjadi rumah bagi talenta mereka yang begitu besar.”



Beberaapa tahun terakhir, duo sineas langganan pemenang Oscar ini sibuk menukangi film-film dengan setting masa lalu. Contohnya cerita penyanyi blues yang luntang-lantung di New York dekade 1960an berjudul Inside Llewyn Davis dan sebuah film tentang cara kerja Hollywood 1950-an, Hail, Caesar!

Melihat proyek terbarunya yang mengangkat setting dunia koboi, Coen bersaudara kemungkinan bakal kembali menggarap tema gothic Americana. Tema ini bisa dibilang salah satu ciri khas Coen bersaudara. Buktinya film mereka macam True Grit, No Country for Old Men, dan O Brother, Where Art Thou? dibanjiri pujian.

The Ballad of Buster Scruggs rencananya tayang di Netflix pada 2018.